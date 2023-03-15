https://ria.ru/20230315/sapsany-1858012007.html

Суд запретил Siemens судиться с РЖД за рубежом по поставке "Сапсанов"

Суд запретил Siemens судиться с РЖД за рубежом по поставке "Сапсанов" - РИА Новости, 15.03.2023

Суд запретил Siemens судиться с РЖД за рубежом по поставке "Сапсанов"

Арбитражный суд Москвы по заявлению ОАО "Российские железные дороги" запретил Siemens Mobility, дочерней структуре немецкого концерна Siemens, инициировать... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:17

2023-03-15T13:17

2023-03-15T13:17

экономика

москва

siemens

ржд

россия

происшествия

поезда

сапсан

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению ОАО "Российские железные дороги" запретил Siemens Mobility, дочерней структуре немецкого концерна Siemens, инициировать разбирательства в зарубежных судах и арбитражах, в том числе в Венском арбитраже, по спорам из договора от 7 июня 2019 года на поставку 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан". "Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел. Другие подробности прошедшего в среду заседания пока не приводятся. Заявление РЖД поступило в суд в ноябре. Третьим лицом к делу привлечено свердловское ООО "Уральские локомотивы". Арбитражный суд Москвы в феврале по иску РЖД признал незаконным отказ Siemens Mobility от исполнения договора на поставку тринадцати "Сапсанов" и обязал "дочку" Siemens исполнить этот договор. Соглашение на закупку и техническое обслуживание новых "Сапсанов" РЖД заключили в июне 2019 года в рамках ПМЭФ. Siemens Mobility и АО "Группа "Синара" обязались поставить 13 десятивагонных составов с сентября 2022 по июль 2023 года. Общая стоимость контракта на поставку – 513,5 миллиона евро, говорилось в сообщении РЖД. Кроме того, Siemens взял на себя техобслуживание и ремонт подвижного состава в течение всего срока его службы (30 лет). Стоимость допсоглашения на техническое обслуживание составила еще 583,1 миллиона евро. На момент подписания контракта РЖД эксплуатировали 16 высокоскоростных поездов "Сапсан". Новые поезда планировалась пустить на участках Москва – Санкт-Петербург (число рейсов планировалось увеличить с 15 до 18 пар в сутки, из них девять пар – сдвоенных) и Москва – Нижний Новгород (число рейсов планировалось увеличить с одной до трех пар в сутки). Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры приняли решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД.

https://ria.ru/20230203/allegro-1849507711.html

https://ria.ru/20230314/poezda-1857788392.html

https://ria.ru/20230201/moshennichestvo-1849075918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, москва, siemens, ржд, россия, происшествия, поезда, сапсан