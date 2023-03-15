https://ria.ru/20230315/sanktsii-1858069814.html
Мишустин назвал Россию чемпионом по числу введенных против нее санкций
Мишустин назвал Россию чемпионом по числу введенных против нее санкций - РИА Новости, 15.03.2023
Мишустин назвал Россию чемпионом по числу введенных против нее санкций
Россия является чемпионом мира по количеству введённых против неё санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:59
2023-03-15T15:59
2023-03-15T15:59
экономика
россия
михаил мишустин
кпрф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия является чемпионом мира по количеству введённых против неё санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ. "В период беспрецедентных санкций - а мы чемпионы мира по количеству санкций, которые когда-либо против какой-либо страны применялись - но в этот момент надо было в первую очередь удержать экономику, сбалансировать все отрасли", - сказал Мишустин. Он указал на то, что правительство в этой связи работало вместе с парламентом по двум трекам - системному, чтобы выходить на рост экономики, который продолжается уже несколько месяцев, и по треку, связанному с ситуационным реагированием. Премьер рассказал, что было принято 315 мер на сумму в 8 триллионов рублей, что смогло удержать ситуацию в экономике, он также отметил в этой связи профессиональные действия Банка России.
https://ria.ru/20230315/sanktsii-1858038047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, кпрф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, КПРФ
Мишустин назвал Россию чемпионом по числу введенных против нее санкций
Премьер Мишустин назвал Россию чемпионом мира по количеству введенных против нее санкций
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия является чемпионом мира по количеству введённых против неё санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ.
"В период беспрецедентных санкций - а мы чемпионы мира по количеству санкций, которые когда-либо против какой-либо страны применялись - но в этот момент надо было в первую очередь удержать экономику, сбалансировать все отрасли", - сказал Мишустин.
Он указал на то, что правительство в этой связи работало вместе с парламентом по двум трекам - системному, чтобы выходить на рост экономики, который продолжается уже несколько месяцев, и по треку, связанному с ситуационным реагированием. Премьер рассказал, что было принято 315 мер на сумму в 8 триллионов рублей, что смогло удержать ситуацию в экономике, он также отметил в этой связи профессиональные действия Банка России.
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