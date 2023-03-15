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Мишустин назвал Россию чемпионом по числу введенных против нее санкций - РИА Новости, 15.03.2023
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15:59 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/sanktsii-1858069814.html
Мишустин назвал Россию чемпионом по числу введенных против нее санкций
Мишустин назвал Россию чемпионом по числу введенных против нее санкций - РИА Новости, 15.03.2023
Мишустин назвал Россию чемпионом по числу введенных против нее санкций
Россия является чемпионом мира по количеству введённых против неё санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:59
2023-03-15T15:59
экономика
россия
михаил мишустин
кпрф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия является чемпионом мира по количеству введённых против неё санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ. "В период беспрецедентных санкций - а мы чемпионы мира по количеству санкций, которые когда-либо против какой-либо страны применялись - но в этот момент надо было в первую очередь удержать экономику, сбалансировать все отрасли", - сказал Мишустин. Он указал на то, что правительство в этой связи работало вместе с парламентом по двум трекам - системному, чтобы выходить на рост экономики, который продолжается уже несколько месяцев, и по треку, связанному с ситуационным реагированием. Премьер рассказал, что было принято 315 мер на сумму в 8 триллионов рублей, что смогло удержать ситуацию в экономике, он также отметил в этой связи профессиональные действия Банка России.
https://ria.ru/20230315/sanktsii-1858038047.html
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экономика, россия, михаил мишустин, кпрф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, КПРФ
Мишустин назвал Россию чемпионом по числу введенных против нее санкций

Премьер Мишустин назвал Россию чемпионом мира по количеству введенных против нее санкций

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия является чемпионом мира по количеству введённых против неё санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ.
"В период беспрецедентных санкций - а мы чемпионы мира по количеству санкций, которые когда-либо против какой-либо страны применялись - но в этот момент надо было в первую очередь удержать экономику, сбалансировать все отрасли", - сказал Мишустин.
Он указал на то, что правительство в этой связи работало вместе с парламентом по двум трекам - системному, чтобы выходить на рост экономики, который продолжается уже несколько месяцев, и по треку, связанному с ситуационным реагированием. Премьер рассказал, что было принято 315 мер на сумму в 8 триллионов рублей, что смогло удержать ситуацию в экономике, он также отметил в этой связи профессиональные действия Банка России.
Путин: Россия на все санкции должна ответить расширением экономических свобод - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинКПРФ
 
 
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