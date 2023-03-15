https://ria.ru/20230315/sanktsii-1858069814.html

Мишустин назвал Россию чемпионом по числу введенных против нее санкций

Мишустин назвал Россию чемпионом по числу введенных против нее санкций - РИА Новости, 15.03.2023

Мишустин назвал Россию чемпионом по числу введенных против нее санкций

Россия является чемпионом мира по количеству введённых против неё санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:59

2023-03-15T15:59

2023-03-15T15:59

экономика

россия

михаил мишустин

кпрф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия является чемпионом мира по количеству введённых против неё санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ. "В период беспрецедентных санкций - а мы чемпионы мира по количеству санкций, которые когда-либо против какой-либо страны применялись - но в этот момент надо было в первую очередь удержать экономику, сбалансировать все отрасли", - сказал Мишустин. Он указал на то, что правительство в этой связи работало вместе с парламентом по двум трекам - системному, чтобы выходить на рост экономики, который продолжается уже несколько месяцев, и по треку, связанному с ситуационным реагированием. Премьер рассказал, что было принято 315 мер на сумму в 8 триллионов рублей, что смогло удержать ситуацию в экономике, он также отметил в этой связи профессиональные действия Банка России.

https://ria.ru/20230315/sanktsii-1858038047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, кпрф