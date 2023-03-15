https://ria.ru/20230315/sanktsii-1857922912.html

Россияне рассказали британцам о жизни под санкциями

Россияне рассказали британцам о жизни под санкциями - РИА Новости, 15.03.2023

Россияне рассказали британцам о жизни под санкциями

Несмотря на обширные западные санкции, экономика России чувствует себя гораздо лучше, чем ожидалось, при этом жизнь простых россиян почти не изменилась, о чем... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T06:26

2023-03-15T06:26

2023-03-15T07:58

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Несмотря на обширные западные санкции, экономика России чувствует себя гораздо лучше, чем ожидалось, при этом жизнь простых россиян почти не изменилась, о чем говорят и они сами, к такому выводу пришел журналист издания Independent."Нет массовой безработицы, падения валюты, очередей перед разорившимися банками. Ассортимент в супермаркетах мало изменился, по-прежнему доступны международные бренды или их место занимают местные аналоги", - пишет издание.Автор материала опросил нескольких россиян, которые отметили, что не почувствовали заметных изменений, отметив, что Россия сталкивалась с более тяжелыми временами."В экономическом плане ничего не изменилось. Работаю, как работал, хожу по магазинам, как раньше. Ну, может, цены немного выросли, но не так, чтобы это было очень заметно", — сообщил изданию 53-летний Владимир.Тридцатитрехлетний Дмитрий отметил, что необходимо развивать в стране собственное производство и не зависеть от импорта. "У нас в истории были и худшие периоды времени, и мы справлялись", - добавил он.Некоторые иностранные компании, такие как McDonald’s и Starbucks, были поглощены местными владельцами, Apple прекратила продажу продукции в России, однако крупнейший в стране онлайн-ритейлер предлагает iPhone 14 "примерно по той же цене, что и в Европе", говорится в статье.Как отмечает Independent, мебель и товары для дома, оставшиеся после ухода из России шведской IKEA, распродаются на сайте Яндекса, этикетки на банках пива Budweiser и Leffe, которые продаются в Москве, указывают на то, что они были сварены местным партнером ушедшей из страны компании ABInBev, также доступна произведенная в Польше "Кока-кола".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230310/sanktsii-1857015904.html

https://ria.ru/20230314/prozorov-1857530239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, санкции в отношении россии