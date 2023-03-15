Пробуждение красоты: в Японии и Китае зацвела сакура

В Токио сакура, по которой определяют начало сезона цветения, находится в храме Ясукуни. На "контрольном" дереве должно распуститься как минимум пять бутонов.
В Токио сакура, по которой определяют начало сезона цветения, находится в храме Ясукуни. На "контрольном" дереве должно распуститься как минимум пять бутонов.
Сакура в японской столице расцветает к концу месяца, но в этом году первые раскрытые бутоны появились намного раньше привычного срока.
Сакура в японской столице расцветает к концу месяца, но в этом году первые раскрытые бутоны появились намного раньше привычного срока.
Необычно и то, что первые цветы появились именно в Токио: как правило, сезон начинается южнее, в префектурах Коти или Хиросима.
Необычно и то, что первые цветы появились именно в Токио: как правило, сезон начинается южнее, в префектурах Коти или Хиросима.
До полного расцвета вишневых деревьев проходит неделя.
Цветущая сакура преображает городские пейзажи, окутывая набережные и скверы невесомым нежно-розовым облаком.
Цветущая сакура преображает городские пейзажи, окутывая набережные и скверы невесомым нежно-розовым облаком.
Считается, что любование сакурой умиротворяет и обеспечивает процветание всем, кто увидит это великолепие.
Считается, что любование сакурой умиротворяет и обеспечивает процветание всем, кто увидит это великолепие.
Расцвела сакура и в Китае.
Самое время для пикников и выездов на природу.
Самое время для пикников и выездов на природу.