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Пробуждение красоты: в Японии и Китае зацвела сакура - РИА Новости, 15.03.2023
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Туризм
 
12:53 15.03.2023 (обновлено: 20:08 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/sakura-1857978341.html
Пробуждение красоты: в Японии и Китае зацвела сакура
Пробуждение красоты: в Японии и Китае зацвела сакура - РИА Новости, 15.03.2023
Пробуждение красоты: в Японии и Китае зацвела сакура
В Японии и Китае начался сезон цветения сакуры. Самое красивое время года — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.03.2023
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фото
япония
китай
весна
цветы
фото - туризм
впечатления - туризм
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В Японии и Китае начался сезон цветения сакуры. Самое красивое время года — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Япония, Китай, Весна, Цветы, Фото - Туризм, Впечатления - Туризм, Туризм

Пробуждение красоты: в Японии и Китае зацвела сакура

Читать ria.ru в
В Японии и Китае начался сезон цветения сакуры. Самое красивое время года — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2023 / Richard A. Brooks

В Токио сакура, по которой определяют начало сезона цветения, находится в храме Ясукуни. На "контрольном" дереве должно распуститься как минимум пять бутонов.

Цветение сакуры в Токио

В Токио сакура, по которой определяют начало сезона цветения, находится в храме Ясукуни. На "контрольном" дереве должно распуститься как минимум пять бутонов.

© AFP 2023 / Richard A. Brooks
1 из 8
© AFP 2023 / Richard A. Brooks

Сакура в японской столице расцветает к концу месяца, но в этом году первые раскрытые бутоны появились намного раньше привычного срока.

Цветение сакуры в Токио

Сакура в японской столице расцветает к концу месяца, но в этом году первые раскрытые бутоны появились намного раньше привычного срока.

© AFP 2023 / Richard A. Brooks
2 из 8
© AFP 2023 / Richard A. Brooks

Необычно и то, что первые цветы появились именно в Токио: как правило, сезон начинается южнее, в префектурах Коти или Хиросима.

Цветение сакуры в Токио

Необычно и то, что первые цветы появились именно в Токио: как правило, сезон начинается южнее, в префектурах Коти или Хиросима.

© AFP 2023 / Richard A. Brooks
3 из 8
© AFP 2023 / Richard A. Brooks

До полного расцвета вишневых деревьев проходит неделя.

Цветение сакуры в Токио

До полного расцвета вишневых деревьев проходит неделя.

© AFP 2023 / Richard A. Brooks
4 из 8
© AFP 2023 / Richard A. Brooks

Цветущая сакура преображает городские пейзажи, окутывая набережные и скверы невесомым нежно-розовым облаком.

Цветение сакуры в парке Уэно, Токио

Цветущая сакура преображает городские пейзажи, окутывая набережные и скверы невесомым нежно-розовым облаком.

© AFP 2023 / Richard A. Brooks
5 из 8
© AFP 2023 / STR

Считается, что любование сакурой умиротворяет и обеспечивает процветание всем, кто увидит это великолепие.

Цветение сакуры в Нанкине, Китай

Считается, что любование сакурой умиротворяет и обеспечивает процветание всем, кто увидит это великолепие.

© AFP 2023 / STR
6 из 8
© AFP 2023 / STR

Расцвела сакура и в Китае.

Цветение сакуры в Нанкине, Китай

Расцвела сакура и в Китае.

© AFP 2023 / STR
7 из 8
© AP Photo / Andy Wong

Самое время для пикников и выездов на природу.

Женщина фотографирует цветущую сакуру в Пекине

Самое время для пикников и выездов на природу.

© AP Photo / Andy Wong
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