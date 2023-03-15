https://ria.ru/20230315/sakura-1857978341.html

Пробуждение красоты: в Японии и Китае зацвела сакура

Пробуждение красоты: в Японии и Китае зацвела сакура - РИА Новости, 15.03.2023

Пробуждение красоты: в Японии и Китае зацвела сакура

В Японии и Китае начался сезон цветения сакуры. Самое красивое время года — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:53

2023-03-15T12:53

2023-03-15T20:08

фото

япония

китай

весна

цветы

фото - туризм

впечатления - туризм

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В Японии и Китае начался сезон цветения сакуры. Самое красивое время года — в фотоленте Ria.ru.

япония

китай

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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