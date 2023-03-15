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РЭЦ: первая женская бизнес-миссия в сфере текстиля стартовала в Узбекистане - РИА Новости, 15.03.2023
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12:28 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/rets-1857998034.html
РЭЦ: первая женская бизнес-миссия в сфере текстиля стартовала в Узбекистане
РЭЦ: первая женская бизнес-миссия в сфере текстиля стартовала в Узбекистане - РИА Новости, 15.03.2023
РЭЦ: первая женская бизнес-миссия в сфере текстиля стартовала в Узбекистане
Двухдневная деловая миссия женщин-экспортеров текстильной промышленности, в которой принимают участие более 20 российских компаний, началась 15 марта в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:28
2023-03-15T12:28
российский экспортный центр (рэц)
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
вероника никишина
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Двухдневная деловая миссия женщин-экспортеров текстильной промышленности, в которой принимают участие более 20 российских компаний, началась 15 марта в Ташкенте, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Миссию под брендом Made in Russia организует Российский экспортный центр при поддержке Минпромторга России и Евразийского женского форума", - говорится в сообщении.Деловую программу бизнес-миссии открыло пленарное заседание "Сотрудничество России и Узбекистана в текстильной промышленности. Новые горизонты для развития женского предпринимательства"."Российский экспортный центр давно и плотно работает с Узбекистаном. За время нашей работы более 2,5 тысячи компаний получили поддержку для выхода на узбекский рынок, а в прошлом году общий объем поддержанного РЭЦ экспорта в Узбекистан превысил 1 миллиард долларов. Первая женская бизнес-миссия — важный проект для развития двусторонней кооперации и производственных цепочек. Рассчитываем, что за эти два дня предпринимательницы из России и Узбекистана наладят долгосрочные контакты", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, выступая на пленарном заседании."Широкое участие женщин в сегодняшней работе – яркое свидетельство того, что и в России, и в Республике Узбекистан одинаково внимательно относятся к вопросам углубления женской повестки в бизнес-среде. Стремление женщин наших стран к многоплановому сотрудничеству и формированию созидательных инициатив уже были продемонстрированы в рамках 14-го саммита женщин-председателей парламентов и Диалога женщин стран Центральной Азии и России. Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности в Ташкент станет очередным значимым шагом к укреплению международного сотрудничества, торговых и инвестиционных отношений с Узбекистаном", — отметила член Совета Федерации, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Татьяна А. Сахарова в своем приветственном слове к участникам миссии.С приветственным словом на церемонии открытия бизнес-миссии также выступили и.о. председателя правления Росэксимбанка Татьяна Г. Сахарова, председатель Ассоциации деловых женщин Узбекистана Гульнора Махмудова, первый заместитель председателя ТПП Узбекистана Ислам Жасимов, Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев, представитель Минэкономразвития России в Узбекистане Ильдус Халитов.Во время бизнес-миссии состоятся около 100 целевых b2b-встреч и мастер-классы. Российские предпринимательницы также посетят местные производства тканей и фурнитуры и примут участие в бизнес-форуме между женщинами-предпринимателями двух стран.
https://ria.ru/20230313/rets-1857472974.html
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российский экспортный центр (рэц), россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Вероника Никишина

РЭЦ: первая женская бизнес-миссия в сфере текстиля стартовала в Узбекистане

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
Офис АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Офис АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Двухдневная деловая миссия женщин-экспортеров текстильной промышленности, в которой принимают участие более 20 российских компаний, началась 15 марта в Ташкенте, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Миссию под брендом Made in Russia организует Российский экспортный центр при поддержке Минпромторга России и Евразийского женского форума", - говорится в сообщении.
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Деловую программу бизнес-миссии открыло пленарное заседание "Сотрудничество России и Узбекистана в текстильной промышленности. Новые горизонты для развития женского предпринимательства".
"Российский экспортный центр давно и плотно работает с Узбекистаном. За время нашей работы более 2,5 тысячи компаний получили поддержку для выхода на узбекский рынок, а в прошлом году общий объем поддержанного РЭЦ экспорта в Узбекистан превысил 1 миллиард долларов. Первая женская бизнес-миссия — важный проект для развития двусторонней кооперации и производственных цепочек. Рассчитываем, что за эти два дня предпринимательницы из России и Узбекистана наладят долгосрочные контакты", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, выступая на пленарном заседании.
"Широкое участие женщин в сегодняшней работе – яркое свидетельство того, что и в России, и в Республике Узбекистан одинаково внимательно относятся к вопросам углубления женской повестки в бизнес-среде. Стремление женщин наших стран к многоплановому сотрудничеству и формированию созидательных инициатив уже были продемонстрированы в рамках 14-го саммита женщин-председателей парламентов и Диалога женщин стран Центральной Азии и России. Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности в Ташкент станет очередным значимым шагом к укреплению международного сотрудничества, торговых и инвестиционных отношений с Узбекистаном", — отметила член Совета Федерации, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Татьяна А. Сахарова в своем приветственном слове к участникам миссии.
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10 марта, 17:22
С приветственным словом на церемонии открытия бизнес-миссии также выступили и.о. председателя правления Росэксимбанка Татьяна Г. Сахарова, председатель Ассоциации деловых женщин Узбекистана Гульнора Махмудова, первый заместитель председателя ТПП Узбекистана Ислам Жасимов, Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев, представитель Минэкономразвития России в Узбекистане Ильдус Халитов.
Во время бизнес-миссии состоятся около 100 целевых b2b-встреч и мастер-классы. Российские предпринимательницы также посетят местные производства тканей и фурнитуры и примут участие в бизнес-форуме между женщинами-предпринимателями двух стран.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Вероника Никишина
 
 
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