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Источник в Пентагоне рассказал подробности разговора Шойгу и Остина
Источник в Пентагоне рассказал подробности разговора Шойгу и Остина - РИА Новости, 15.03.2023
Источник в Пентагоне рассказал подробности разговора Шойгу и Остина
Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин обсудили по телефону ситуацию с американским беспилотником, который упал в Черное море, сообщил РИА... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T21:24
2023-03-15T21:24
2023-03-15T21:25
министерство обороны сша
сергей шойгу
сша
в мире
инцидент с американским беспилотником над черным морем
россия
черное море
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин обсудили по телефону ситуацию с американским беспилотником, который упал в Черное море, сообщил РИА Новости источник в Пентагоне.Министерство обороны РФ ранее в среду сообщило, что по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу и Остина."Я могу это подтвердить", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, был ли инцидент с беспилотником предметом разговора Шойгу и Остина.
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министерство обороны сша, сергей шойгу, сша, в мире, инцидент с американским беспилотником над черным морем, россия, черное море, ллойд остин
Министерство обороны США, Сергей Шойгу, США, В мире, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем, Россия, Черное море, Ллойд Остин
Источник в Пентагоне рассказал подробности разговора Шойгу и Остина
Источник в Пентагоне: Шойгу и Остин обсудили инцидент с беспилотником над Черным морем