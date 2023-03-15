https://ria.ru/20230315/razgovor-1858156483.html

Источник в Пентагоне рассказал подробности разговора Шойгу и Остина

Источник в Пентагоне рассказал подробности разговора Шойгу и Остина - РИА Новости, 15.03.2023

Источник в Пентагоне рассказал подробности разговора Шойгу и Остина

Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин обсудили по телефону ситуацию с американским беспилотником, который упал в Черное море, сообщил РИА... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T21:24

2023-03-15T21:24

2023-03-15T21:25

министерство обороны сша

сергей шойгу

сша

в мире

инцидент с американским беспилотником над черным морем

россия

черное море

ллойд остин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858012678_0:135:2595:1595_1920x0_80_0_0_f512302ad61bea93d2637e37247d9eb1.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин обсудили по телефону ситуацию с американским беспилотником, который упал в Черное море, сообщил РИА Новости источник в Пентагоне.Министерство обороны РФ ранее в среду сообщило, что по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу и Остина."Я могу это подтвердить", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, был ли инцидент с беспилотником предметом разговора Шойгу и Остина.

сша

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны сша, сергей шойгу, сша, в мире, инцидент с американским беспилотником над черным морем, россия, черное море, ллойд остин