https://ria.ru/20230315/rabota-1857880074.html
России предстоит большая работа над ошибками
России предстоит большая работа над ошибками - РИА Новости, 15.03.2023
России предстоит большая работа над ошибками
Распоряжением вице-премьера и полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева на базе Дальневосточного отделения Российской академии наук создан Федеральный... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:00
2023-03-15T08:00
2023-03-15T08:13
аналитика
россия
дальний восток
российская академия наук
дальневосточный федеральный университет
ссср
технологии
геология
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Распоряжением вице-премьера и полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева на базе Дальневосточного отделения Российской академии наук создан Федеральный научно-исследовательский и производственный центр освоения минеральных ресурсов. Процесс его перехода из чернил на бумаге в реальное учреждение только начался, но уже сейчас понятны и побудительные причины его создания, и грядущие сложности, которых, следует признать, весьма много, и цели дальнего горизонта, которые окажут влияние не только на регион, но и на развитие страны в целом.Начнем с краткого экскурса в историю.Люди старшего поколения, учившиеся по советской программе, в большинстве своем хотя бы раз, но слышали о легендарном освоении Дальнего Востока геологами, о поисках золота, крупных открытиях, комсомольских стройках, богатых артелях и прочем. Главным источником была книга Олега Куваева "Территория", которая, как сказали бы сегодня, стала культовым бестселлером середины семидесятых годов прошлого века. Молодежь зачитывалась суровой романтикой дальних краев, пела про туманы и запах тайги и ехала на правый край карты искать новые природные богатства. Государство, особенно в военный и послевоенный период, не скупилось ни на деньги, ни на технику и поддержку. Трест "Дальстрой", который курировало НКВД и который стал известным на весь Союз благодаря упомянутой книге, с 1945 года ежегодно отправлял до двадцати разведочных партий и экспедиций, что принесло оглушительные результаты. На гигантских, но суровых и малодоступных землях от Якутии до Камчатки и Приморья были обнаружены промышленные запасы золота, олова, сурьмы, ртути, молибдена, никеля.Советское государство жесточайше требовало результатов, достаточно вспомнить, например, так называемое дело красноярских геологов. Последних обвинили в том, что в своей деятельности они либо саботируют прямое распоряжение на поиск критически важных для государства ресурсов, в частности урана, либо намеренно скрывают результаты исследований. По итогу расследования с должности был снят министр геологии СССР И. И. Малышев (после доклада Сталину у него случился инфаркт), десяток высокопоставленных геологов получили большие сроки заключения.При этом Москва не скупилась на награды тем, кто не жалел себя и других. Например, только в одной Янской геолого-разведочной экспедиции было семь лауреатов Сталинской и 18 лауреатов Государственной премии СССР, восемь заслуженных геологов России, 60 орденоносцев, в том числе 13 кавалеров ордена Ленина.Распад Советского Союза для дальневосточной геологии стал катастрофой.Представители отрасли, собравшиеся в стенах ДВФУ, озвучили печальную статистику сегодняшнего дня. В настоящий момент на Дальнем Востоке, если отбросить в сторону проекты по добыче нефти, угля и сжижению газа, ведется разработка только старых, еще советских, очень крупных месторождений на грани рентабельности. Наиболее яркими представителями являются Наталкинское золоторудное месторождение в Магаданской области и Малмыжское в Хабаровском крае. Все прочие проекты давно и безнадежно лежат под сукном. Практически исчез институт геологических партий и экспедиций, сегодня их количество на территориях размером с несколько европейских государств можно посчитать по пальцам одной руки — и еще останутся. По направлению поиска новых месторождений главной проблемой является то, что вместе с СССР исчезло такое понятие, как комплексные партии и экспедиции, которые выполняли полный спектр работ — от разведочного бурения до лабораторных исследований. Сегодня в России нормальной практикой считается привлечение частных организаций, выполняющих лишь узкий спектр задач.Еще одна проблема — не самые прогрессивные технологии переработки и обогащения. Сотрудники Института имени В. И. Ильичева ДВО РАН приводят статистику, когда порой до четверти полезного компонента из добытого ископаемого отправляется прямиком в отвалы просто потому, что нет возможности для его извлечения.Более трех сотен дальневосточных месторождений разрабатываются не на полную мощность еще и потому, что нет прямых кооперационных связей с местными предприятиями, большинство из которых ориентировано на получение быстрой прибыли и экспорт. Серьезный урон нанесен научно-промышленной базе по производству поли- и редкоземельных металлов. С 2019 года остановлен после банкротства Ярославский ГОК, где добывали флюоритовые и цинковые концентраты — ключевые компоненты для изготовления флюсов в черной металлургии.В общем, проще сказать, где в дальневосточной горной промышленности нет проблем, чем наоборот.Создание производственного центра с привлечением ученых из Академии наук говорит о том, что державное око обратило свое внимание на восток. И это дает надежду. Хотя бы потому, что здесь поистине бездонное море для приложения усилий, мыслей, денег и технологий. События последнего года и лавина наложенных на Россию санкций показали, что рассчитывать нам нужно только на себя, ну еще разве что на пару надежных, проверенных партнеров, которые сами кровно заинтересованы в успешности нашей страны. Нефтегазовый сектор, по которому пришелся самый сильный и комплексный удар, наглядно показал, что при желании у себя можно наладить даже производство турбин высокой мощности, локомотивов, магистральных угольных конвейеров, подземных погрузочных машин, скипов. В дружественной нам Белоруссии вовсю трудятся над созданием полностью электрического карьерного самосвала, а Китай производит буровые установки, которые даже опережают западные аналоги.Есть и собственные наработки. Например, Хабаровский федеральный исследовательский центр ДВО РАН запатентовал и успешно применил технологию поиска капсулированных и дисперсных форм металлов, благодаря чему в Еврейской АО внезапно обнаружились запасы золота и платины. И подобных примеров десятки.Радует то, что о ситуации в отрасли и регионах говорят прямо, не скатываясь в победоносный пафос и не замазывая черные пятна провалов. Дальний Восток с его баснословными и, можно не сомневаться, еще не раскрытыми богатствами дает нашей стране шанс стать еще более независимой, уверенной, преуспевающей в различных отраслях науки и производства. Глубина научных, финансовых и людских ресурсов здесь просто бесконечна, на местной базе можно развивать что угодно, от инновационных методов добычи рассыпного золота до переработки метана угольных пластов. Нужны лишь новые добровольцы и державная воля. События последнего года показали, что и с первым, и со вторым у нас все нормально.
https://realty.ria.ru/20230217/trutnev-1852609970.html
https://ria.ru/20221215/dfo-1838931034.html
https://ria.ru/20230301/proekt-1855147029.html
https://ria.ru/20230310/nauka-1856919739.html
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Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857876320_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d2c70c79e3bf6872d020e72901f5f8c.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
аналитика, россия, дальний восток, российская академия наук, дальневосточный федеральный университет, ссср, технологии, геология, полезные ископаемые, ископаемые
Аналитика, Россия, Дальний Восток, Российская академия наук, Дальневосточный федеральный университет, СССР, Технологии, геология, Полезные ископаемые, ископаемые
Распоряжением вице-премьера и полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева на базе Дальневосточного отделения Российской академии наук создан Федеральный научно-исследовательский и производственный центр освоения минеральных ресурсов. Процесс его перехода из чернил на бумаге в реальное учреждение только начался, но уже сейчас понятны и побудительные причины его создания, и грядущие сложности, которых, следует признать, весьма много, и цели дальнего горизонта, которые окажут влияние не только на регион, но и на развитие страны в целом.
Начнем с краткого экскурса в историю.
Люди старшего поколения, учившиеся по советской программе, в большинстве своем хотя бы раз, но слышали о легендарном освоении Дальнего Востока
геологами, о поисках золота, крупных открытиях, комсомольских стройках, богатых артелях и прочем. Главным источником была книга Олега Куваева "Территория", которая, как сказали бы сегодня, стала культовым бестселлером середины семидесятых годов прошлого века. Молодежь зачитывалась суровой романтикой дальних краев, пела про туманы и запах тайги и ехала на правый край карты искать новые природные богатства. Государство, особенно в военный и послевоенный период, не скупилось ни на деньги, ни на технику и поддержку. Трест "Дальстрой", который курировало НКВД и который стал известным на весь Союз благодаря упомянутой книге, с 1945 года ежегодно отправлял до двадцати разведочных партий и экспедиций, что принесло оглушительные результаты. На гигантских, но суровых и малодоступных землях от Якутии до Камчатки и Приморья были обнаружены промышленные запасы золота, олова, сурьмы, ртути, молибдена, никеля.
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Советское государство жесточайше требовало результатов, достаточно вспомнить, например, так называемое дело красноярских геологов. Последних обвинили в том, что в своей деятельности они либо саботируют прямое распоряжение на поиск критически важных для государства ресурсов, в частности урана, либо намеренно скрывают результаты исследований. По итогу расследования с должности был снят министр геологии СССР
И. И. Малышев (после доклада Сталину у него случился инфаркт), десяток высокопоставленных геологов получили большие сроки заключения.
При этом Москва
не скупилась на награды тем, кто не жалел себя и других. Например, только в одной Янской геолого-разведочной экспедиции было семь лауреатов Сталинской и 18 лауреатов Государственной премии СССР, восемь заслуженных геологов России, 60 орденоносцев, в том числе 13 кавалеров ордена Ленина.
Распад Советского Союза для дальневосточной геологии стал катастрофой.
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Представители отрасли, собравшиеся в стенах ДВФУ
, озвучили печальную статистику сегодняшнего дня. В настоящий момент на Дальнем Востоке, если отбросить в сторону проекты по добыче нефти, угля и сжижению газа, ведется разработка только старых, еще советских, очень крупных месторождений на грани рентабельности. Наиболее яркими представителями являются Наталкинское золоторудное месторождение в Магаданской области
и Малмыжское в Хабаровском крае
. Все прочие проекты давно и безнадежно лежат под сукном. Практически исчез институт геологических партий и экспедиций, сегодня их количество на территориях размером с несколько европейских государств можно посчитать по пальцам одной руки — и еще останутся. По направлению поиска новых месторождений главной проблемой является то, что вместе с СССР исчезло такое понятие, как комплексные партии и экспедиции, которые выполняли полный спектр работ — от разведочного бурения до лабораторных исследований. Сегодня в России нормальной практикой считается привлечение частных организаций, выполняющих лишь узкий спектр задач.
Еще одна проблема — не самые прогрессивные технологии переработки и обогащения. Сотрудники Института имени В. И. Ильичева ДВО РАН приводят статистику, когда порой до четверти полезного компонента из добытого ископаемого отправляется прямиком в отвалы просто потому, что нет возможности для его извлечения.
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Более трех сотен дальневосточных месторождений разрабатываются не на полную мощность еще и потому, что нет прямых кооперационных связей с местными предприятиями, большинство из которых ориентировано на получение быстрой прибыли и экспорт. Серьезный урон нанесен научно-промышленной базе по производству поли- и редкоземельных металлов. С 2019 года остановлен после банкротства Ярославский ГОК, где добывали флюоритовые и цинковые концентраты — ключевые компоненты для изготовления флюсов в черной металлургии.
В общем, проще сказать, где в дальневосточной горной промышленности нет проблем, чем наоборот.
Создание производственного центра с привлечением ученых из Академии наук говорит о том, что державное око обратило свое внимание на восток. И это дает надежду. Хотя бы потому, что здесь поистине бездонное море для приложения усилий, мыслей, денег и технологий. События последнего года и лавина наложенных на Россию санкций показали, что рассчитывать нам нужно только на себя, ну еще разве что на пару надежных, проверенных партнеров, которые сами кровно заинтересованы в успешности нашей страны. Нефтегазовый сектор, по которому пришелся самый сильный и комплексный удар, наглядно показал, что при желании у себя можно наладить даже производство турбин высокой мощности, локомотивов, магистральных угольных конвейеров, подземных погрузочных машин, скипов. В дружественной нам Белоруссии
вовсю трудятся над созданием полностью электрического карьерного самосвала, а Китай
производит буровые установки, которые даже опережают западные аналоги.
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Есть и собственные наработки. Например, Хабаровский федеральный исследовательский центр ДВО РАН запатентовал и успешно применил технологию поиска капсулированных и дисперсных форм металлов, благодаря чему в Еврейской АО внезапно обнаружились запасы золота и платины. И подобных примеров десятки.
Радует то, что о ситуации в отрасли и регионах говорят прямо, не скатываясь в победоносный пафос и не замазывая черные пятна провалов. Дальний Восток с его баснословными и, можно не сомневаться, еще не раскрытыми богатствами дает нашей стране шанс стать еще более независимой, уверенной, преуспевающей в различных отраслях науки и производства. Глубина научных, финансовых и людских ресурсов здесь просто бесконечна, на местной базе можно развивать что угодно, от инновационных методов добычи рассыпного золота до переработки метана угольных пластов. Нужны лишь новые добровольцы и державная воля. События последнего года показали, что и с первым, и со вторым у нас все нормально.