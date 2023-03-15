https://ria.ru/20230315/rabota-1857880074.html

России предстоит большая работа над ошибками

России предстоит большая работа над ошибками - РИА Новости, 15.03.2023

России предстоит большая работа над ошибками

Распоряжением вице-премьера и полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева на базе Дальневосточного отделения Российской академии наук создан Федеральный... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T08:00

2023-03-15T08:00

2023-03-15T08:13

аналитика

россия

дальний восток

российская академия наук

дальневосточный федеральный университет

ссср

технологии

геология

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Распоряжением вице-премьера и полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева на базе Дальневосточного отделения Российской академии наук создан Федеральный научно-исследовательский и производственный центр освоения минеральных ресурсов. Процесс его перехода из чернил на бумаге в реальное учреждение только начался, но уже сейчас понятны и побудительные причины его создания, и грядущие сложности, которых, следует признать, весьма много, и цели дальнего горизонта, которые окажут влияние не только на регион, но и на развитие страны в целом.Начнем с краткого экскурса в историю.Люди старшего поколения, учившиеся по советской программе, в большинстве своем хотя бы раз, но слышали о легендарном освоении Дальнего Востока геологами, о поисках золота, крупных открытиях, комсомольских стройках, богатых артелях и прочем. Главным источником была книга Олега Куваева "Территория", которая, как сказали бы сегодня, стала культовым бестселлером середины семидесятых годов прошлого века. Молодежь зачитывалась суровой романтикой дальних краев, пела про туманы и запах тайги и ехала на правый край карты искать новые природные богатства. Государство, особенно в военный и послевоенный период, не скупилось ни на деньги, ни на технику и поддержку. Трест "Дальстрой", который курировало НКВД и который стал известным на весь Союз благодаря упомянутой книге, с 1945 года ежегодно отправлял до двадцати разведочных партий и экспедиций, что принесло оглушительные результаты. На гигантских, но суровых и малодоступных землях от Якутии до Камчатки и Приморья были обнаружены промышленные запасы золота, олова, сурьмы, ртути, молибдена, никеля.Советское государство жесточайше требовало результатов, достаточно вспомнить, например, так называемое дело красноярских геологов. Последних обвинили в том, что в своей деятельности они либо саботируют прямое распоряжение на поиск критически важных для государства ресурсов, в частности урана, либо намеренно скрывают результаты исследований. По итогу расследования с должности был снят министр геологии СССР И. И. Малышев (после доклада Сталину у него случился инфаркт), десяток высокопоставленных геологов получили большие сроки заключения.При этом Москва не скупилась на награды тем, кто не жалел себя и других. Например, только в одной Янской геолого-разведочной экспедиции было семь лауреатов Сталинской и 18 лауреатов Государственной премии СССР, восемь заслуженных геологов России, 60 орденоносцев, в том числе 13 кавалеров ордена Ленина.Распад Советского Союза для дальневосточной геологии стал катастрофой.Представители отрасли, собравшиеся в стенах ДВФУ, озвучили печальную статистику сегодняшнего дня. В настоящий момент на Дальнем Востоке, если отбросить в сторону проекты по добыче нефти, угля и сжижению газа, ведется разработка только старых, еще советских, очень крупных месторождений на грани рентабельности. Наиболее яркими представителями являются Наталкинское золоторудное месторождение в Магаданской области и Малмыжское в Хабаровском крае. Все прочие проекты давно и безнадежно лежат под сукном. Практически исчез институт геологических партий и экспедиций, сегодня их количество на территориях размером с несколько европейских государств можно посчитать по пальцам одной руки — и еще останутся. По направлению поиска новых месторождений главной проблемой является то, что вместе с СССР исчезло такое понятие, как комплексные партии и экспедиции, которые выполняли полный спектр работ — от разведочного бурения до лабораторных исследований. Сегодня в России нормальной практикой считается привлечение частных организаций, выполняющих лишь узкий спектр задач.Еще одна проблема — не самые прогрессивные технологии переработки и обогащения. Сотрудники Института имени В. И. Ильичева ДВО РАН приводят статистику, когда порой до четверти полезного компонента из добытого ископаемого отправляется прямиком в отвалы просто потому, что нет возможности для его извлечения.Более трех сотен дальневосточных месторождений разрабатываются не на полную мощность еще и потому, что нет прямых кооперационных связей с местными предприятиями, большинство из которых ориентировано на получение быстрой прибыли и экспорт. Серьезный урон нанесен научно-промышленной базе по производству поли- и редкоземельных металлов. С 2019 года остановлен после банкротства Ярославский ГОК, где добывали флюоритовые и цинковые концентраты — ключевые компоненты для изготовления флюсов в черной металлургии.В общем, проще сказать, где в дальневосточной горной промышленности нет проблем, чем наоборот.Создание производственного центра с привлечением ученых из Академии наук говорит о том, что державное око обратило свое внимание на восток. И это дает надежду. Хотя бы потому, что здесь поистине бездонное море для приложения усилий, мыслей, денег и технологий. События последнего года и лавина наложенных на Россию санкций показали, что рассчитывать нам нужно только на себя, ну еще разве что на пару надежных, проверенных партнеров, которые сами кровно заинтересованы в успешности нашей страны. Нефтегазовый сектор, по которому пришелся самый сильный и комплексный удар, наглядно показал, что при желании у себя можно наладить даже производство турбин высокой мощности, локомотивов, магистральных угольных конвейеров, подземных погрузочных машин, скипов. В дружественной нам Белоруссии вовсю трудятся над созданием полностью электрического карьерного самосвала, а Китай производит буровые установки, которые даже опережают западные аналоги.Есть и собственные наработки. Например, Хабаровский федеральный исследовательский центр ДВО РАН запатентовал и успешно применил технологию поиска капсулированных и дисперсных форм металлов, благодаря чему в Еврейской АО внезапно обнаружились запасы золота и платины. И подобных примеров десятки.Радует то, что о ситуации в отрасли и регионах говорят прямо, не скатываясь в победоносный пафос и не замазывая черные пятна провалов. Дальний Восток с его баснословными и, можно не сомневаться, еще не раскрытыми богатствами дает нашей стране шанс стать еще более независимой, уверенной, преуспевающей в различных отраслях науки и производства. Глубина научных, финансовых и людских ресурсов здесь просто бесконечна, на местной базе можно развивать что угодно, от инновационных методов добычи рассыпного золота до переработки метана угольных пластов. Нужны лишь новые добровольцы и державная воля. События последнего года показали, что и с первым, и со вторым у нас все нормально.

https://realty.ria.ru/20230217/trutnev-1852609970.html

https://ria.ru/20221215/dfo-1838931034.html

https://ria.ru/20230301/proekt-1855147029.html

https://ria.ru/20230310/nauka-1856919739.html

россия

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, россия, дальний восток, российская академия наук, дальневосточный федеральный университет, ссср, технологии, геология, полезные ископаемые, ископаемые