https://ria.ru/20230315/puteshestviya-1857771376.html
Названы самые популярные направления для поездок на весенние каникулы
Названы самые популярные направления для поездок на весенние каникулы - РИА Новости, 15.03.2023
Названы самые популярные направления для поездок на весенние каникулы
Названы самые востребованные маршруты для путешествий в весенние каникулы с детьми, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T05:16
2023-03-15T05:16
2023-03-15T05:16
туризм
туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
россия
сочи
шарм-эш-шейх
дети
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Названы самые востребованные маршруты для путешествий в весенние каникулы с детьми, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования отелей в России и за рубежом на период с 24 марта по 2 апреля, причем только те заказы, в которых был минимум один ребенок.Самым популярным российским городом оказался Сочи: на него приходится более четверти бронирований (27,5 процента). Там чаще всего путешественники выбирают гостиницы категории три звезды. Москву посетят 23,5 процента туристов, с детьми в столице останавливаются в основном в "четверках". Санкт-Петербург привлекает 17,8 процента гостей. Большая их часть бронируют объекты размещения без звезд: апартаменты, хостелы. Около четырех процентов клиентов проведут каникулы в Казани и Калининграде.Список наиболее популярных зарубежных направлений возглавил Пхукет: на этот тайский курорт приходится 12,8 процента заказов. Вторую строчку занял Дубай с долей 10,5 процента, а замыкает тройку лидеров Стамбул, куда отправятся 8,4 процента пользователей. Почти по 6,5 процента бронирований сделано в Бангкок и Шарм-эш-Шейх.
https://ria.ru/20230312/egipet-1857081361.html
пхукет (остров)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, пхукет (остров), россия, сочи, шарм-эш-шейх, дети
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Россия, Сочи, Шарм-эш-Шейх, Дети
Названы самые популярные направления для поездок на весенние каникулы
Исследование: самые популярные маршруты для поездок на весенние каникулы – Сочи и Пхукет