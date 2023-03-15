https://ria.ru/20230315/puteshestviya-1857771376.html

Названы самые популярные направления для поездок на весенние каникулы

Названы самые популярные направления для поездок на весенние каникулы - РИА Новости, 15.03.2023

Названы самые популярные направления для поездок на весенние каникулы

Названы самые востребованные маршруты для путешествий в весенние каникулы с детьми, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T05:16

2023-03-15T05:16

2023-03-15T05:16

туризм

туризм

новости - туризм

пхукет (остров)

россия

сочи

шарм-эш-шейх

дети

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Названы самые востребованные маршруты для путешествий в весенние каникулы с детьми, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования отелей в России и за рубежом на период с 24 марта по 2 апреля, причем только те заказы, в которых был минимум один ребенок.Самым популярным российским городом оказался Сочи: на него приходится более четверти бронирований (27,5 процента). Там чаще всего путешественники выбирают гостиницы категории три звезды. Москву посетят 23,5 процента туристов, с детьми в столице останавливаются в основном в "четверках". Санкт-Петербург привлекает 17,8 процента гостей. Большая их часть бронируют объекты размещения без звезд: апартаменты, хостелы. Около четырех процентов клиентов проведут каникулы в Казани и Калининграде.Список наиболее популярных зарубежных направлений возглавил Пхукет: на этот тайский курорт приходится 12,8 процента заказов. Вторую строчку занял Дубай с долей 10,5 процента, а замыкает тройку лидеров Стамбул, куда отправятся 8,4 процента пользователей. Почти по 6,5 процента бронирований сделано в Бангкок и Шарм-эш-Шейх.

https://ria.ru/20230312/egipet-1857081361.html

пхукет (остров)

россия

сочи

шарм-эш-шейх

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, пхукет (остров), россия, сочи, шарм-эш-шейх, дети