https://ria.ru/20230315/prilepin-1858089795.html

Источник отверг планы Прилепина пойти в Совет Федерации

Источник отверг планы Прилепина пойти в Совет Федерации - РИА Новости, 15.03.2023

Источник отверг планы Прилепина пойти в Совет Федерации

Сопредседатель "Справедливой России – За правду" Захар Прилепин не рассматривает возможность ухода в Совет Федерации, таких обсуждений нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T16:56

2023-03-15T16:56

2023-03-15T16:56

политика

захар прилепин

совет федерации рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России – За правду" Захар Прилепин не рассматривает возможность ухода в Совет Федерации, таких обсуждений нет, сообщил РИА Новости источник в окружении Прилепина. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Прилепин может стать сенатором от Рязанской области. Совфед в середине ноября принял решение прекратить досрочно сенаторские полномочия представителя от заксобрания Рязанской области Игоря Морозова. Он являлся сенатором с 2001 года. Морозов сообщил РИА Новости, что принял решение сосредоточиться на экономическом направлении в рамках возглавляемого им Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ). "Захар даже не рассматривает такой вариант, да и обсуждений таких нет", - сказал собеседник агентства. Как отметил собеседник, Прилепин, после окончания срока контракта с Росгвардией, планирует вернуться к активной политической деятельности. "Тут речь точно не о почетном месте в Совете Федерации, а речь про значительно более активные и действенные позиции", - добавил источник. В январе текущего года пресс-служба Прилепина сообщила, что он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации для выполнения боевых задач.

https://ria.ru/20230117/sr-1845547590.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, захар прилепин, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)