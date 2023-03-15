Рейтинг@Mail.ru
США продолжат полеты над международными водами, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/polety-1858159450.html
США продолжат полеты над международными водами, заявил глава Пентагона
США продолжат полеты над международными водами, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 15.03.2023
США продолжат полеты над международными водами, заявил глава Пентагона
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил главе минобороны РФ Сергею Шойгу в свете инцидента с БПЛА над Черным морем, что США продолжат полеты над международными водами. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T21:56
2023-03-15T21:56
в мире
россия
сергей шойгу
черное море
ллойд остин
министерство обороны сша
сша
инцидент с американским беспилотником над черным морем
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846367528_0:42:2989:1723_1920x0_80_0_0_550f06155f903dbeb2769cccc01d61ed.jpg
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил главе минобороны РФ Сергею Шойгу в свете инцидента с БПЛА над Черным морем, что США продолжат полеты над международными водами. Министерство обороны России ранее сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ.
россия
черное море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846367528_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_cfef1f2ddc372c3b0b0a4cd6fe0e5282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей шойгу, черное море, ллойд остин, министерство обороны сша, сша, инцидент с американским беспилотником над черным морем
В мире, Россия, Сергей Шойгу, Черное море, Ллойд Остин, Министерство обороны США, США, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
США продолжат полеты над международными водами, заявил глава Пентагона

Глава Пентагона Остин заявил Шойгу, что США продолжат полеты над международными водами

© AP Photo / Michael ProbstГлава Пентагона Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Michael Probst
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил главе минобороны РФ Сергею Шойгу в свете инцидента с БПЛА над Черным морем, что США продолжат полеты над международными водами.
«
"Министр Остин подчеркнул, что США продолжат летать и работать там, где международный закон позволяет", - сообщил Пентагон по итогам разговора министров.
Министерство обороны России ранее сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ.
Инцидент с американским беспилотником MQ-9Инцидент с американским беспилотником MQ-9
Инфографика
 
В миреРоссияСергей ШойгуЧерное мореЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАСШАИнцидент с американским беспилотником над Черным морем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала