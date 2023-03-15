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США продолжат полеты над международными водами, заявил глава Пентагона
США продолжат полеты над международными водами, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 15.03.2023
США продолжат полеты над международными водами, заявил глава Пентагона
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил главе минобороны РФ Сергею Шойгу в свете инцидента с БПЛА над Черным морем, что США продолжат полеты над международными водами. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T21:56
2023-03-15T21:56
2023-03-15T21:56
в мире
россия
сергей шойгу
черное море
ллойд остин
министерство обороны сша
сша
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил главе минобороны РФ Сергею Шойгу в свете инцидента с БПЛА над Черным морем, что США продолжат полеты над международными водами. Министерство обороны России ранее сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ.
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в мире, россия, сергей шойгу, черное море, ллойд остин, министерство обороны сша, сша, инцидент с американским беспилотником над черным морем
В мире, Россия, Сергей Шойгу, Черное море, Ллойд Остин, Министерство обороны США, США, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
США продолжат полеты над международными водами, заявил глава Пентагона
Глава Пентагона Остин заявил Шойгу, что США продолжат полеты над международными водами