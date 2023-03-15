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США продолжат полеты над международными водами, заявил глава Пентагона

США продолжат полеты над международными водами, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 15.03.2023

США продолжат полеты над международными водами, заявил глава Пентагона

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил главе минобороны РФ Сергею Шойгу в свете инцидента с БПЛА над Черным морем, что США продолжат полеты над международными водами. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T21:56

2023-03-15T21:56

2023-03-15T21:56

в мире

россия

сергей шойгу

черное море

ллойд остин

министерство обороны сша

сша

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил главе минобороны РФ Сергею Шойгу в свете инцидента с БПЛА над Черным морем, что США продолжат полеты над международными водами. Министерство обороны России ранее сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ.

россия

черное море

сша

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