В Астрахани создадут план по восстановлению объектов Кременского района ЛНР
В Астрахани сформируют дорожную карту по восстановлению объектов Кременского района ЛНР
© Depositphotos.com / MaykovNikitaАстраханский кремль
© Depositphotos.com / MaykovNikita
Астраханский кремль. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Дорожную карту по восстановлению объектов Кременского района Луганской Народной Республики сформируют в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
В августе прошлого года власти Астраханской области и Кременского района заключили соглашение о сотрудничестве. На днях по поручению Бабушкина республику посетил председатель правительства Астраханской области Олег Князев. Он провел рабочие встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником и председателем правительства республики Сергеем Козловым.
"В данный момент мы формируем дорожную карту по восстановлению объектов Кременского района, которая ляжет в основу программы социально-экономического развития муниципалитета", - написал губернатор в телеграм-канале.
Он отметил, что на сегодняшний день линия боевого соприкосновения проходит в непосредственной близости к городу Кременная. Однако, поскольку в населенных пунктах района осталось большое число мирных жителей, астраханские ремонтные бригады вынуждены работать и в этих опасных условиях.
"Основные восстановительные работы будут начаты только после того как линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние. В данный момент наши специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию объектов, проводят подготовительные работы для включения в программы, в том числе для получения федерального финансирования", - добавил Бабушкин.
По данным администрации губернатора области, в минувшем году Астраханская область восстановила в подшефном прифронтовом Кременском районе четыре многоквартирных дома и четыре социальных объекта. Работы на восьми объектах пришлось остановить из-за боевых действий на территории. В текущем году астраханцы планируют восстановить 17 объектов в Кременной.