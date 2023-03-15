https://ria.ru/20230315/plan-1858116661.html

В Астрахани создадут план по восстановлению объектов Кременского района ЛНР

В Астрахани создадут план по восстановлению объектов Кременского района ЛНР - РИА Новости, 15.03.2023

В Астрахани создадут план по восстановлению объектов Кременского района ЛНР

Дорожную карту по восстановлению объектов Кременского района Луганской Народной Республики сформируют в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:23

2023-03-15T18:23

2023-03-15T18:23

астраханская область

жкх

луганская народная республика

кременная

игорь бабушкин

украина

луганская область

леонид пасечник

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Дорожную карту по восстановлению объектов Кременского района Луганской Народной Республики сформируют в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. В августе прошлого года власти Астраханской области и Кременского района заключили соглашение о сотрудничестве. На днях по поручению Бабушкина республику посетил председатель правительства Астраханской области Олег Князев. Он провел рабочие встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником и председателем правительства республики Сергеем Козловым. "В данный момент мы формируем дорожную карту по восстановлению объектов Кременского района, которая ляжет в основу программы социально-экономического развития муниципалитета", - написал губернатор в телеграм-канале. Он отметил, что на сегодняшний день линия боевого соприкосновения проходит в непосредственной близости к городу Кременная. Однако, поскольку в населенных пунктах района осталось большое число мирных жителей, астраханские ремонтные бригады вынуждены работать и в этих опасных условиях. "Основные восстановительные работы будут начаты только после того как линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние. В данный момент наши специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию объектов, проводят подготовительные работы для включения в программы, в том числе для получения федерального финансирования", - добавил Бабушкин. По данным администрации губернатора области, в минувшем году Астраханская область восстановила в подшефном прифронтовом Кременском районе четыре многоквартирных дома и четыре социальных объекта. Работы на восьми объектах пришлось остановить из-за боевых действий на территории. В текущем году астраханцы планируют восстановить 17 объектов в Кременной.

https://ria.ru/20230313/kanal-1857632443.html

https://ria.ru/20230315/pozhar-1858080674.html

астраханская область

луганская народная республика

кременная

украина

луганская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

астраханская область, жкх, луганская народная республика, кременная, игорь бабушкин, украина, луганская область, леонид пасечник, россия