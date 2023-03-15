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В Астрахани создадут план по восстановлению объектов Кременского района ЛНР - РИА Новости, 15.03.2023
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18:23 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/plan-1858116661.html
В Астрахани создадут план по восстановлению объектов Кременского района ЛНР
В Астрахани создадут план по восстановлению объектов Кременского района ЛНР - РИА Новости, 15.03.2023
В Астрахани создадут план по восстановлению объектов Кременского района ЛНР
Дорожную карту по восстановлению объектов Кременского района Луганской Народной Республики сформируют в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:23
2023-03-15T18:23
астраханская область
жкх
луганская народная республика
кременная
игорь бабушкин
украина
луганская область
леонид пасечник
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Дорожную карту по восстановлению объектов Кременского района Луганской Народной Республики сформируют в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. В августе прошлого года власти Астраханской области и Кременского района заключили соглашение о сотрудничестве. На днях по поручению Бабушкина республику посетил председатель правительства Астраханской области Олег Князев. Он провел рабочие встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником и председателем правительства республики Сергеем Козловым. "В данный момент мы формируем дорожную карту по восстановлению объектов Кременского района, которая ляжет в основу программы социально-экономического развития муниципалитета", - написал губернатор в телеграм-канале. Он отметил, что на сегодняшний день линия боевого соприкосновения проходит в непосредственной близости к городу Кременная. Однако, поскольку в населенных пунктах района осталось большое число мирных жителей, астраханские ремонтные бригады вынуждены работать и в этих опасных условиях. "Основные восстановительные работы будут начаты только после того как линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние. В данный момент наши специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию объектов, проводят подготовительные работы для включения в программы, в том числе для получения федерального финансирования", - добавил Бабушкин. По данным администрации губернатора области, в минувшем году Астраханская область восстановила в подшефном прифронтовом Кременском районе четыре многоквартирных дома и четыре социальных объекта. Работы на восьми объектах пришлось остановить из-за боевых действий на территории. В текущем году астраханцы планируют восстановить 17 объектов в Кременной.
https://ria.ru/20230313/kanal-1857632443.html
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астраханская область, жкх, луганская народная республика, кременная, игорь бабушкин, украина, луганская область, леонид пасечник, россия
Астраханская область, ЖКХ, Луганская Народная Республика, Кременная, Игорь Бабушкин, Украина, Луганская область, Леонид Пасечник, Россия
В Астрахани создадут план по восстановлению объектов Кременского района ЛНР

В Астрахани сформируют дорожную карту по восстановлению объектов Кременского района ЛНР

© Depositphotos.com / MaykovNikitaАстраханский кремль
Астраханский кремль - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Depositphotos.com / MaykovNikita
Астраханский кремль. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Дорожную карту по восстановлению объектов Кременского района Луганской Народной Республики сформируют в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
В августе прошлого года власти Астраханской области и Кременского района заключили соглашение о сотрудничестве. На днях по поручению Бабушкина республику посетил председатель правительства Астраханской области Олег Князев. Он провел рабочие встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником и председателем правительства республики Сергеем Козловым.
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"В данный момент мы формируем дорожную карту по восстановлению объектов Кременского района, которая ляжет в основу программы социально-экономического развития муниципалитета", - написал губернатор в телеграм-канале.
Он отметил, что на сегодняшний день линия боевого соприкосновения проходит в непосредственной близости к городу Кременная. Однако, поскольку в населенных пунктах района осталось большое число мирных жителей, астраханские ремонтные бригады вынуждены работать и в этих опасных условиях.
"Основные восстановительные работы будут начаты только после того как линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние. В данный момент наши специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию объектов, проводят подготовительные работы для включения в программы, в том числе для получения федерального финансирования", - добавил Бабушкин.
По данным администрации губернатора области, в минувшем году Астраханская область восстановила в подшефном прифронтовом Кременском районе четыре многоквартирных дома и четыре социальных объекта. Работы на восьми объектах пришлось остановить из-за боевых действий на территории. В текущем году астраханцы планируют восстановить 17 объектов в Кременной.
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Астраханская областьЖКХЛуганская Народная РеспубликаКременнаяИгорь БабушкинУкраинаЛуганская областьЛеонид ПасечникРоссия
 
 
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