https://ria.ru/20230315/peregovory-1858103831.html

Шойгу обсудил с министром обороны Сирии двустороннее сотрудничество

Шойгу обсудил с министром обороны Сирии двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 15.03.2023

Шойгу обсудил с министром обороны Сирии двустороннее сотрудничество

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с сирийским коллегой Махмудом Аббасом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:39

2023-03-15T17:39

2023-03-15T20:00

сирия

россия

сергей шойгу

махмуд аббас

москва

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с сирийским коллегой Махмудом Аббасом, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня в Москве прошли переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Сирийской Арабской Республики корпусным генералом Махмудом Аббасом. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Министрами обороны России и Сирии подчёркнута важность продолжения тесного взаимодействия, направленного на поддержание стабильности в Сирийской Арабской Республике", - сообщили в министерстве.Шойгу также выразил соболезнования народу Сирии в связи со случившимся землетрясением в феврале текущего года."Мои соболезнования семьям погибших, народу Сирии. Это большая трагедия. Мы постараемся в это время быть вместе с вами, быть рядом, и наша группировка оказывала помощь, по линии наших служб и гуманитарная помощь, в целом Россия откликнулась на ту большую беду, которая постигла сирийский народ", - приводят в министерстве слова Шойгу.Как отметили в Минобороны РФ, встреча прошла в "дружественной атмосфере" и подтвердила настрой на дальнейшее развитие российско-сирийского взаимодействия в области обороны и борьбы с терроризмом."Мы за последние годы прошли с Вами огромный путь, огромную дистанцию, в части освобождения территории Сирии от международного терроризма. Впереди ещё, конечно, много работы, но при этом большая часть этой работы сделана", - отметил Шойгу.В свою очередь министр обороны Сирийской Арабской Республики поблагодарил за оказанную российскими военнослужащими помощь и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

https://ria.ru/20230315/tovarooborot-1858096182.html

https://ria.ru/20230216/shkola-1852317981.html

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сирия, россия, сергей шойгу, махмуд аббас, москва