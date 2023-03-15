https://ria.ru/20230315/pensii-1857997560.html
Сенаторы одобрили закон о доставке пенсий наличными Почтой России
Сенаторы одобрили закон о доставке пенсий наличными Почтой России - РИА Новости, 15.03.2023
Сенаторы одобрили закон о доставке пенсий наличными Почтой России
Совфед одобрил закон об исключительном праве Почты России на доставку пенсий наличными денежными средствами. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:27
2023-03-15T12:27
2023-03-15T14:48
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Совфед одобрил закон об исключительном праве Почты России на доставку пенсий наличными денежными средствами."Из пенсионеров, получающих пенсию наличными денежными средствами, около 13% или 1,5 миллиона человек по их заявлению получают пенсии через иные организации, занимающиеся доставкой пенсий (105 организаций в 19 субъектах Российской Федерации)", - говорится в заключении социального комитета Совфеда.Согласно вносимым законом изменениям, доставка страховых пенсий будет осуществляться, как и сейчас, безналичным путем через кредитные организации, а выплата наличных средств и их доставка – только организациями федеральной почтовой связи, отмечают сенаторы.Также законом предусмотрена отмена идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 тысяч рублей в специально оговорённых случаях, запрет реализации государственных знаков почтовой оплаты ниже номинальной стоимости и меры для завершения мероприятий по формированию имущественного комплекса АО "Почта России".Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением его положений, касающихся доставки страховых пенсий организациями федеральной почтовой связи, которые вступают в силу с 1 мая 2023 года.Также сенаторы одобрили закон об определении Минцифры порядка и принципов издания госзнаков почтовой оплаты.Государственные знаки почтовой оплаты являются средством подтверждения оплаты услуг. В этой связи само издание и контроль распространения предлагается передать организациям федеральной почтовой связи.Министерство будет определять порядок и принципы издания государственных знаков почтовой оплаты, в частности, в отношении тем и сюжетов почтовых марок, наличия обязательной информации на знаках почтовой оплаты.
https://ria.ru/20201208/pochta-1588245201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
почта россии, совет федерации рф, общество
Почта России, Совет Федерации РФ, Общество
Сенаторы одобрили закон о доставке пенсий наличными Почтой России
Совфед одобрил закон об исключительном праве Почты России на доставку пенсий наличными
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Совфед одобрил закон об исключительном праве Почты России на доставку пенсий наличными денежными средствами.
"Из пенсионеров, получающих пенсию наличными денежными средствами, около 13% или 1,5 миллиона человек по их заявлению получают пенсии через иные организации, занимающиеся доставкой пенсий (105 организаций в 19 субъектах Российской Федерации)", - говорится в заключении социального комитета Совфеда.
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Согласно вносимым законом изменениям, доставка страховых пенсий будет осуществляться, как и сейчас, безналичным путем через кредитные организации, а выплата наличных средств и их доставка – только организациями федеральной почтовой связи, отмечают сенаторы.
Также законом предусмотрена отмена идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 тысяч рублей в специально оговорённых случаях, запрет реализации государственных знаков почтовой оплаты ниже номинальной стоимости и меры для завершения мероприятий по формированию имущественного комплекса АО "Почта России".
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением его положений, касающихся доставки страховых пенсий организациями федеральной почтовой связи, которые вступают в силу с 1 мая 2023 года.
Также сенаторы одобрили закон об определении Минцифры порядка и принципов издания госзнаков почтовой оплаты.
Государственные знаки почтовой оплаты являются средством подтверждения оплаты услуг. В этой связи само издание и контроль распространения предлагается передать организациям федеральной почтовой связи.
Министерство будет определять порядок и принципы издания государственных знаков почтовой оплаты, в частности, в отношении тем и сюжетов почтовых марок, наличия обязательной информации на знаках почтовой оплаты.
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