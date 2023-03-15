https://ria.ru/20230315/ozon-1858039478.html

Ozon создал крупнейший логистический комплекс в Казахстане

Ozon создал крупнейший логистический комплекс в Казахстане - РИА Новости, 15.03.2023

Ozon создал крупнейший логистический комплекс в Казахстане

В Астане завершилось строительство логистического хаба Ozon, который стал крупнейшим в секторе электронной коммерции в Казахстане, открытие планируется в... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:38

2023-03-15T14:38

2023-03-15T16:20

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ozon

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Астане завершилось строительство логистического хаба Ozon, который стал крупнейшим в секторе электронной коммерции в Казахстане, открытие планируется в апреле, сообщается на сайте компании."В Астане завершилось строительство логистического хаба Ozon - крупнейшего в секторе электронной коммерции в Казахстане. Логистический хаб позволит казахстанским предпринимателям масштабировать онлайн-бизнес, быстрее доставлять товары покупателям и создать в регионе тысячи рабочих мест. Крупнейший в Казахстане фулфилмент-центр с общей площадью 38 тысяч квадратных метров откроется для приема широкого ассортимента товаров в апреле", - говорится в сообщении.Отмечается, что хаб включает полный цикл оформления онлайн-заказов - от приема товаров продавцов для хранения до формирования посылки. Он будет обеспечивать продажу товаров клиентам как из Казахстана, так и из России.Как уточняют в компании, комплекс сможет обрабатывать не менее 260 тысяч заказов в сутки, а на хранении могут находиться до девяти миллионов товаров в любых категориях - от продуктов питания до электроники и строительных материалов."Открытие складского комплекса - это инвестиции в развитие электронной коммерции в стране и поддержку местного предпринимательства. Это позволит сократить время сборки товара, а значит, сроки доставки в Россию уменьшатся в 1,5 раза, по территории Казахстана - в 2 раза. Также открытие крупного логистического объекта простимулирует развитие экономики Астаны - после запуска центра на полную мощность появится 2600 рабочих мест", - прокомментировал операционный директор Ozon в СНГ Алексей Сапон.В свою очередь пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана сообщила, что мощность проекта логистического парка Ozon ТОО Rainbow Logistic составляет 70 тысяч квадратных метров складских помещений: первая очередь – 40 тысяч квадратных метров, вторая очередь – 30 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций – 40 миллиардов тенге (свыше 87,2 миллиона долларов).По данным ведомства, для казахстанских предпринимателей доступ на платформу Ozon открыт с 2021 года. Сегодня на площадке Ozon зарегистрировано около 15 тысяч казахстанских продавцов, объем продаж которых за 2022 год составил более 10 миллиардов тенге (свыше 21,8 миллиона долларов). Наиболее востребованными являются электроника, товары для дома, детская продукция и товары повседневного спроса.

https://ria.ru/20221121/ozon-1832972187.html

https://ria.ru/20230315/wildberries-1858033546.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, казахстан, астана, россия, снг, ozon