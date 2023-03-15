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Глава Пентагона прокомментировал телефонный разговор с Шойгу
Глава Пентагона прокомментировал телефонный разговор с Шойгу - РИА Новости, 15.03.2023
Глава Пентагона прокомментировал телефонный разговор с Шойгу
Шеф Пентагона Ллойд Остин после разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что великие державы должны подавать пример транспарентности и... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T21:50
2023-03-15T21:50
2023-03-15T21:50
россия
черное море
сша
ллойд остин
сергей шойгу
министерство обороны сша
инцидент с американским беспилотником над черным морем
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин после разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что великие державы должны подавать пример транспарентности и коммуникабельности. На пресс-конференции он дал понять, что темой беседы, первой с конца октября прошлого года, стал инцидент с американским беспилотником над Черным морем. "Я только что завершил телефонный разговор с моим российским коллегой, министром Шойгу. Как я уже не раз говорил, важно, чтобы великие державы служили образцом транспарентности и коммуникаций", - сказал Остин. Он повторил, что США будут летать там, где им это позволяет международное право, и призвал российскую военную авиацию действовать "безопасно и профессионально". Министерство обороны России ранее сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ.
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россия, черное море, сша, ллойд остин, сергей шойгу, министерство обороны сша, инцидент с американским беспилотником над черным морем, в мире
Россия, Черное море, США, Ллойд Остин, Сергей Шойгу, Министерство обороны США, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем, В мире
Глава Пентагона прокомментировал телефонный разговор с Шойгу
Глава Пентагона Остин считает, что Россия и США должны подавать пример транспарентности