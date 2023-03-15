https://ria.ru/20230315/ostin-1858158733.html

Глава Пентагона прокомментировал телефонный разговор с Шойгу

Глава Пентагона прокомментировал телефонный разговор с Шойгу - РИА Новости, 15.03.2023

Глава Пентагона прокомментировал телефонный разговор с Шойгу

Шеф Пентагона Ллойд Остин после разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что великие державы должны подавать пример транспарентности и... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T21:50

2023-03-15T21:50

2023-03-15T21:50

россия

черное море

сша

ллойд остин

сергей шойгу

министерство обороны сша

инцидент с американским беспилотником над черным морем

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин после разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что великие державы должны подавать пример транспарентности и коммуникабельности. На пресс-конференции он дал понять, что темой беседы, первой с конца октября прошлого года, стал инцидент с американским беспилотником над Черным морем. "Я только что завершил телефонный разговор с моим российским коллегой, министром Шойгу. Как я уже не раз говорил, важно, чтобы великие державы служили образцом транспарентности и коммуникаций", - сказал Остин. Он повторил, что США будут летать там, где им это позволяет международное право, и призвал российскую военную авиацию действовать "безопасно и профессионально". Министерство обороны России ранее сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ.

https://ria.ru/20230315/gosdep-1858151972.html

https://ria.ru/20230315/samolety-1858146105.html

россия

черное море

сша

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россия, черное море, сша, ллойд остин, сергей шойгу, министерство обороны сша, инцидент с американским беспилотником над черным морем, в мире