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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 15.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 20... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:19

2023-03-15T17:19

2023-03-15T17:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

макеевка

куйбышевский район

сцкк

нато

украина

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 20 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

макеевка

куйбышевский район

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, макеевка, куйбышевский район, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины