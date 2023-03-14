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Ракеты попали в супермаркет: ВСУ обстреляли Волноваху - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 14.03.2023 (обновлено: 14:13 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/volnovakha-1857724857.html
Ракеты попали в супермаркет: ВСУ обстреляли Волноваху
Ракеты попали в супермаркет: ВСУ обстреляли Волноваху - РИА Новости, 14.03.2023
Ракеты попали в супермаркет: ВСУ обстреляли Волноваху
Киевские войска атаковали Волноваху ракетами, погибли люди. Кадры из пострадавшего города — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.03.2023
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Киевские войска атаковали Волноваху ракетами, погибли люди. Кадры из пострадавшего города — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Специальная военная операция на Украине, Волноваха, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР

Ракеты попали в супермаркет: ВСУ обстреляли Волноваху

Читать ria.ru в
Киевские войска атаковали Волноваху ракетами, погибли люди. Кадры из пострадавшего города — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Украинские военные выпустили по Волновахе в понедельник три ракеты из РСЗО (предположительно, из HIMARS).

Женщина держит на руках кота, пострадавшего в результате обстрела Волновахи ДНР со стороны ВСУ

Украинские военные выпустили по Волновахе в понедельник три ракеты из РСЗО (предположительно, из HIMARS).

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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1 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Ракеты попали в здание супермаркета в частном секторе.

Здание в Волновахе ДНР, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ

Ракеты попали в здание супермаркета в частном секторе.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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2 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела Волновахи.

Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела Волновахи ДНР со стороны ВСУ

Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела Волновахи.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Здание сильно повреждено, рядом — большая воронка.

Сотрудники Следственного комитета России работают на месте обстрела Волновахи ДНР со стороны ВСУ

Здание сильно повреждено, рядом — большая воронка.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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4 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

При обстреле погибли две женщины, еще несколько человек пострадали.

Последствия обстрела Волновахи

При обстреле погибли две женщины, еще несколько человек пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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5 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Как выяснилось, погибшие были племянницей и тетей.

Здание в Волновахе ДНР, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ

Как выяснилось, погибшие были племянницей и тетей.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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6 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Племянница училась в медицинском колледже, а ее тетя, которой было всего 32 года, работала на скорой помощи.

Здание в Волновахе ДНР, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ

Племянница училась в медицинском колледже, а ее тетя, которой было всего 32 года, работала на скорой помощи.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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7 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Семья переехала в Волноваху из окрестностей Угледара, где идут боевые действия.

Разрушения в Волновахе ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Семья переехала в Волноваху из окрестностей Угледара, где идут боевые действия.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Специальная военная операция на УкраинеФотоВолновахаДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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