https://ria.ru/20230315/merkel-1858137690.html

Меркель отправилась в отпуск экономклассом, пишут СМИ

Меркель отправилась в отпуск экономклассом, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2023

Меркель отправилась в отпуск экономклассом, пишут СМИ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отправилась в отпуск экономклассом, пишет немецкий таблоид Bild. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T19:37

2023-03-15T19:37

2023-03-15T20:51

в мире

германия

фуэртевентура (остров)

ангела меркель

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отправилась в отпуск экономклассом, пишет немецкий таблоид Bild. По данным СМИ, она отдыхала на канарском острове Фуэртевентура вместе со своим мужем, профессором Йоахимом Зауэром. Меркель, которая ранее пользовалась правительственным лайнером, заметили в обычном самолете авиакомпании Eurowings. Согласно изданию, единственным "бонусом" для бывшего канцлера стало то, что на рейс ее сопроводили несколько человек, которые, вероятно, были сотрудниками службы безопасности. Кроме того, ее первой пустили на посадку. В самолете экс-глава немецкого правительства читала что-то на планшете, разгадывала кроссворды и ела бутерброды, говорится в материале издания. Меркель, которая вышла на пенсию, по-прежнему имеет право на охрану за счет государства. При этом свои частные поездки она оплачивает сама, ее пенсия составляет около 15 тысяч евро.

https://ria.ru/20220607/merkel-1793866392.html

германия

фуэртевентура (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, фуэртевентура (остров), ангела меркель