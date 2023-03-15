https://ria.ru/20230315/merkel-1858137690.html
Меркель отправилась в отпуск экономклассом, пишут СМИ
Меркель отправилась в отпуск экономклассом, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2023
Меркель отправилась в отпуск экономклассом, пишут СМИ
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отправилась в отпуск экономклассом, пишет немецкий таблоид Bild. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:37
2023-03-15T19:37
2023-03-15T20:51
в мире
германия
фуэртевентура (остров)
ангела меркель
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отправилась в отпуск экономклассом, пишет немецкий таблоид Bild. По данным СМИ, она отдыхала на канарском острове Фуэртевентура вместе со своим мужем, профессором Йоахимом Зауэром. Меркель, которая ранее пользовалась правительственным лайнером, заметили в обычном самолете авиакомпании Eurowings. Согласно изданию, единственным "бонусом" для бывшего канцлера стало то, что на рейс ее сопроводили несколько человек, которые, вероятно, были сотрудниками службы безопасности. Кроме того, ее первой пустили на посадку. В самолете экс-глава немецкого правительства читала что-то на планшете, разгадывала кроссворды и ела бутерброды, говорится в материале издания. Меркель, которая вышла на пенсию, по-прежнему имеет право на охрану за счет государства. При этом свои частные поездки она оплачивает сама, ее пенсия составляет около 15 тысяч евро.
https://ria.ru/20220607/merkel-1793866392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, фуэртевентура (остров), ангела меркель
В мире, Германия, Фуэртевентура (остров), Ангела Меркель
Меркель отправилась в отпуск экономклассом, пишут СМИ
Bild: бывший канцлер Германии Меркель отправилась в отпуск экономклассом
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отправилась в отпуск экономклассом, пишет немецкий таблоид Bild
.
По данным СМИ, она отдыхала на канарском острове Фуэртевентура
вместе со своим мужем, профессором Йоахимом Зауэром. Меркель, которая ранее пользовалась правительственным лайнером, заметили в обычном самолете авиакомпании Eurowings
.
Согласно изданию, единственным "бонусом" для бывшего канцлера стало то, что на рейс ее сопроводили несколько человек, которые, вероятно, были сотрудниками службы безопасности. Кроме того, ее первой пустили на посадку. В самолете экс-глава немецкого правительства читала что-то на планшете, разгадывала кроссворды и ела бутерброды, говорится в материале издания.
Меркель, которая вышла на пенсию, по-прежнему имеет право на охрану за счет государства. При этом свои частные поездки она оплачивает сама, ее пенсия составляет около 15 тысяч евро.
Меркель впервые назвала причину своих приступов в 2019 году