https://ria.ru/20230315/marochko-1857926806.html
Киев готовится к дискредитации сил России под Артемовском, заявили в ЛНР
Киев готовится к дискредитации сил России под Артемовском, заявили в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2023
Киев готовится к дискредитации сил России под Артемовском, заявили в ЛНР
Офицеры центра информационно-психологических операций Украины под Артемовском готовят материалы по дискредитации российских сил, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T07:34
2023-03-15T07:34
2023-03-15T07:59
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
артемовский
андрей марочко
евгений пригожин
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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Офицеры центра информационно-психологических операций Украины под Артемовском готовят материалы по дискредитации российских сил, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что украинские войска готовят контрнаступление в районе Артемовска, рассчитывая рассечь группировку "Вагнера". "В окрестностях населенных пунктов Артемовск и Часов Яр (подконтрольный Киеву город в районе Артемовска – ред.) отмечена работа офицеров одного из украинских центров информационно-психологических операций. Исходя из характера работы, основная задача – подготовка материалов, направленных на дискредитацию наших войск, а также поднятие морально-психологического состояния украинских боевиков", - сказал Марочко. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230315/artemovsk-1857925076.html
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артемовск, киев, артемовский, андрей марочко, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Артемовский, Андрей Марочко, Евгений Пригожин
Киев готовится к дискредитации сил России под Артемовском, заявили в ЛНР
Офицер ЛНР в отставке Марочко: Киев готовится к дискредитации сил России под Артемовском