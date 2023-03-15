https://ria.ru/20230315/kriminal-1857809112.html

"Его, по сути, убили": что не так в скандальном деле о гибели врача

"Его, по сути, убили": что не так в скандальном деле о гибели врача - РИА Новости, 15.03.2023

"Его, по сути, убили": что не так в скандальном деле о гибели врача

Полтора года ограничения свободы за избиение со смертельным исходом — родные погибшего в Екатеринбурге медика не согласны с приговором 25-летнему Равшану... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T08:00

2023-03-15T08:00

2023-03-15T08:14

происшествия

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екатеринбург

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Полтора года ограничения свободы за избиение со смертельным исходом — родные погибшего в Екатеринбурге медика не согласны с приговором 25-летнему Равшану Ахмаджанову. Ему грозило до 15 лет колонии, однако прокуратура смягчила обвинение. РИА Новости разбиралось в ситуации.Человек в красной курткеТридцать первого марта 2021-го Павел Сизов отправился с друзьями в бильярдный клуб. "Я как предчувствовала что-то нехорошее, поэтому три раза звонила ему и предлагала забрать на машине, — вспоминает вдова Светлана. — Но Паша заверил, что уже заказывает такси. Было около 11 вечера".По показаниям водителя, когда он доставил клиента к подъезду, на переднее пассажирское сиденье внезапно уселся пьяный молодой человек в красной куртке. Он тоже ждал такси и перепутал автомобили. Сизов сделал ему замечание, расплатился и вышел. Незнакомец последовал за ним."Что именно случилось дальше, никто толком объяснить не может, — продолжает Светлана. — Некоторые свидетели утверждают, что у подъезда о чем-то громко спорили несколько человек, один из которых был в красной куртке. Кто-то заходил внутрь, кто-то выходил".Вскоре к дому подъехала на машине соседка Сизовых. Припарковавшись, она увидела, что Павел лежит на асфальте без сознания, а над ним стоит тот самый в красной куртке и звонит в скорую. Медиков в итоге вызвала соседка. Как и полицию.В больнице Павлу поставили диагноз: серьезная черепно-мозговая травма. Сразу прооперировали и поместили в реанимацию. Десять дней боролись за его жизнь, однако 11 апреля он скончался, так и не придя в сознание."Я оборонялся"Возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".Подозреваемый — Равшан Ахмаджанов. Судим за грабеж, но судимость официально погашена. Его задержали на следующий день после кончины Сизова. Сотрудник СК настаивал на заключении под стражу, однако суд ограничился подпиской о невыезде.На допросе Ахмаджанов заявил, что Павел был сильно пьян, первым полез в драку и ударил его "неустановленным острым предметом" в поясницу. В ответ Равшан нанес всего один удар по лицу, после чего Сизов упал и ударился головой об асфальт.По словам Светланы, судебные медики зафиксировали на лице и голове погибшего множественные синяки и ссадины."Значит, мужа ударили не один раз, и, вероятно, не один человек, — считает вдова. — К тому же друг Ахмаджанова Тимур, к которому он приходил в гости в тот вечер, почему-то быстро улетел в Таджикистан и до сих пор не вернулся".Так или иначе обвинение в смертельном избиении предъявили одному Ахмаджанову. Его друзья проходят по делу как свидетели."Вам лучше поспешить"После нескольких месяцев расследования материалы передали в прокуратуру. Там они пролежали до осени 2022-го и ушли в суд. Но уже по другой, более мягкой статье 109 "Причинение смерти по неосторожности"."Прокурор объяснил, что Ахмаджанов запросил суд присяжных, и поскольку непосредственных очевидцев избиения нет, скорее всего, приговор будет оправдательный, — добавляет Светлана. — Государство обяжут выплатить Равшану почти миллион рублей за незаконное преследование, а прокуратуру принести официальные извинения. Именно поэтому статью решили смягчить. Сотрудник СК, занимавшийся этим делом, был против. Я тоже писала жалобы, но бесполезно".Еще один аргумент — срок давности по статье 109 всего два года. Прокурор сообщил Светлане, что, если она хочет привлечь Ахмаджанова хоть к какой-то ответственности, следует поторопиться и согласиться с переквалификацией дела.На суде гособвинитель просил для Ахмаджанова полтора года ограничения свободы, хотя статья предусматривает реальный срок до двух лет.Судья назначил год и десять месяцев ограничения, а также обязал хулигана выплатить вдове Сизова 105 тысяч материальной компенсации и полмиллиона за моральный ущерб."Ахмаджанов передо мной так и не извинился, — говорит Светлана. — А после оглашения приговора расплакался как ребенок, обрадовавшись, что избежал тюрьмы".Теперь на протяжении почти двух лет ему нельзя покидать место постоянного жительства с десяти вечера до шести утра, если это не связано с работой или оказанием медпомощи. Также запрещается выезжать за пределы города. Раз в месяц необходимо отмечаться во ФСИН.Светлана с таким вердиктом не согласна. По ее мнению, Ахмаджанова необходимо судить по статье 111. Там максимальное наказание — до 15 лет колонии строгого режима.Павел был неконфликтным человеком, подчеркивают его друзья и коллеги. Один из лучших специалистов в городе — профессии зубного техника посвятил практически всю жизнь.

https://ria.ru/20230227/kriminal-1853827274.html

https://ria.ru/20221208/ubiystvo-1836985317.html

https://ria.ru/20230214/kriminal-1851768789.html

https://ria.ru/20221212/proisshestviya-1837495912.html

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, россия, екатеринбург, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)