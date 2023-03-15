https://ria.ru/20230315/kriminal-1857809112.html
"Его, по сути, убили": что не так в скандальном деле о гибели врача
"Его, по сути, убили": что не так в скандальном деле о гибели врача - РИА Новости, 15.03.2023
"Его, по сути, убили": что не так в скандальном деле о гибели врача
Полтора года ограничения свободы за избиение со смертельным исходом — родные погибшего в Екатеринбурге медика не согласны с приговором 25-летнему Равшану... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:00
2023-03-15T08:00
2023-03-15T08:14
происшествия
россия
екатеринбург
таджикистан
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857808594_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_a3526d348a743deae27a2e719d205f3d.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Полтора года ограничения свободы за избиение со смертельным исходом — родные погибшего в Екатеринбурге медика не согласны с приговором 25-летнему Равшану Ахмаджанову. Ему грозило до 15 лет колонии, однако прокуратура смягчила обвинение. РИА Новости разбиралось в ситуации.Человек в красной курткеТридцать первого марта 2021-го Павел Сизов отправился с друзьями в бильярдный клуб. "Я как предчувствовала что-то нехорошее, поэтому три раза звонила ему и предлагала забрать на машине, — вспоминает вдова Светлана. — Но Паша заверил, что уже заказывает такси. Было около 11 вечера".По показаниям водителя, когда он доставил клиента к подъезду, на переднее пассажирское сиденье внезапно уселся пьяный молодой человек в красной куртке. Он тоже ждал такси и перепутал автомобили. Сизов сделал ему замечание, расплатился и вышел. Незнакомец последовал за ним."Что именно случилось дальше, никто толком объяснить не может, — продолжает Светлана. — Некоторые свидетели утверждают, что у подъезда о чем-то громко спорили несколько человек, один из которых был в красной куртке. Кто-то заходил внутрь, кто-то выходил".Вскоре к дому подъехала на машине соседка Сизовых. Припарковавшись, она увидела, что Павел лежит на асфальте без сознания, а над ним стоит тот самый в красной куртке и звонит в скорую. Медиков в итоге вызвала соседка. Как и полицию.В больнице Павлу поставили диагноз: серьезная черепно-мозговая травма. Сразу прооперировали и поместили в реанимацию. Десять дней боролись за его жизнь, однако 11 апреля он скончался, так и не придя в сознание."Я оборонялся"Возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".Подозреваемый — Равшан Ахмаджанов. Судим за грабеж, но судимость официально погашена. Его задержали на следующий день после кончины Сизова. Сотрудник СК настаивал на заключении под стражу, однако суд ограничился подпиской о невыезде.На допросе Ахмаджанов заявил, что Павел был сильно пьян, первым полез в драку и ударил его "неустановленным острым предметом" в поясницу. В ответ Равшан нанес всего один удар по лицу, после чего Сизов упал и ударился головой об асфальт.По словам Светланы, судебные медики зафиксировали на лице и голове погибшего множественные синяки и ссадины."Значит, мужа ударили не один раз, и, вероятно, не один человек, — считает вдова. — К тому же друг Ахмаджанова Тимур, к которому он приходил в гости в тот вечер, почему-то быстро улетел в Таджикистан и до сих пор не вернулся".Так или иначе обвинение в смертельном избиении предъявили одному Ахмаджанову. Его друзья проходят по делу как свидетели."Вам лучше поспешить"После нескольких месяцев расследования материалы передали в прокуратуру. Там они пролежали до осени 2022-го и ушли в суд. Но уже по другой, более мягкой статье 109 "Причинение смерти по неосторожности"."Прокурор объяснил, что Ахмаджанов запросил суд присяжных, и поскольку непосредственных очевидцев избиения нет, скорее всего, приговор будет оправдательный, — добавляет Светлана. — Государство обяжут выплатить Равшану почти миллион рублей за незаконное преследование, а прокуратуру принести официальные извинения. Именно поэтому статью решили смягчить. Сотрудник СК, занимавшийся этим делом, был против. Я тоже писала жалобы, но бесполезно".Еще один аргумент — срок давности по статье 109 всего два года. Прокурор сообщил Светлане, что, если она хочет привлечь Ахмаджанова хоть к какой-то ответственности, следует поторопиться и согласиться с переквалификацией дела.На суде гособвинитель просил для Ахмаджанова полтора года ограничения свободы, хотя статья предусматривает реальный срок до двух лет.Судья назначил год и десять месяцев ограничения, а также обязал хулигана выплатить вдове Сизова 105 тысяч материальной компенсации и полмиллиона за моральный ущерб."Ахмаджанов передо мной так и не извинился, — говорит Светлана. — А после оглашения приговора расплакался как ребенок, обрадовавшись, что избежал тюрьмы".Теперь на протяжении почти двух лет ему нельзя покидать место постоянного жительства с десяти вечера до шести утра, если это не связано с работой или оказанием медпомощи. Также запрещается выезжать за пределы города. Раз в месяц необходимо отмечаться во ФСИН.Светлана с таким вердиктом не согласна. По ее мнению, Ахмаджанова необходимо судить по статье 111. Там максимальное наказание — до 15 лет колонии строгого режима.Павел был неконфликтным человеком, подчеркивают его друзья и коллеги. Один из лучших специалистов в городе — профессии зубного техника посвятил практически всю жизнь.
https://ria.ru/20230227/kriminal-1853827274.html
https://ria.ru/20221208/ubiystvo-1836985317.html
https://ria.ru/20230214/kriminal-1851768789.html
https://ria.ru/20221212/proisshestviya-1837495912.html
россия
екатеринбург
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857808594_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ec26fe186519c9b0567c54d5b3ae4709.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, екатеринбург, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Таджикистан, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Полтора года ограничения свободы за избиение со смертельным исходом — родные погибшего в Екатеринбурге медика не согласны с приговором 25-летнему Равшану Ахмаджанову. Ему грозило до 15 лет колонии, однако прокуратура смягчила обвинение. РИА Новости разбиралось в ситуации.
Тридцать первого марта 2021-го Павел Сизов отправился с друзьями в бильярдный клуб. "Я как предчувствовала что-то нехорошее, поэтому три раза звонила ему и предлагала забрать на машине, — вспоминает вдова Светлана. — Но Паша заверил, что уже заказывает такси. Было около 11 вечера".
По показаниям водителя, когда он доставил клиента к подъезду, на переднее пассажирское сиденье внезапно уселся пьяный молодой человек в красной куртке. Он тоже ждал такси и перепутал автомобили. Сизов сделал ему замечание, расплатился и вышел. Незнакомец последовал за ним.
"Улики под носом". Тайну громкого исчезновения наконец раскрыли
"Что именно случилось дальше, никто толком объяснить не может, — продолжает Светлана. — Некоторые свидетели утверждают, что у подъезда о чем-то громко спорили несколько человек, один из которых был в красной куртке. Кто-то заходил внутрь, кто-то выходил".
Вскоре к дому подъехала на машине соседка Сизовых. Припарковавшись, она увидела, что Павел лежит на асфальте без сознания, а над ним стоит тот самый в красной куртке и звонит в скорую. Медиков в итоге вызвала соседка. Как и полицию.
В больнице Павлу поставили диагноз: серьезная черепно-мозговая травма. Сразу прооперировали и поместили в реанимацию. Десять дней боролись за его жизнь, однако 11 апреля он скончался, так и не придя в сознание.
Возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Подозреваемый — Равшан Ахмаджанов. Судим за грабеж, но судимость официально погашена. Его задержали на следующий день после кончины Сизова. Сотрудник СК настаивал на заключении под стражу, однако суд ограничился подпиской о невыезде.
На допросе Ахмаджанов заявил, что Павел был сильно пьян, первым полез в драку и ударил его "неустановленным острым предметом" в поясницу. В ответ Равшан нанес всего один удар по лицу, после чего Сизов упал и ударился головой об асфальт.
"Не расстается с ножом". Убийцу подростка ищут по всей России
По словам Светланы, судебные медики зафиксировали на лице и голове погибшего множественные синяки и ссадины.
"Значит, мужа ударили не один раз, и, вероятно, не один человек, — считает вдова. — К тому же друг Ахмаджанова Тимур, к которому он приходил в гости в тот вечер, почему-то быстро улетел в Таджикистан и до сих пор не вернулся".
Так или иначе обвинение в смертельном избиении предъявили одному Ахмаджанову. Его друзья проходят по делу как свидетели.
После нескольких месяцев расследования материалы передали в прокуратуру. Там они пролежали до осени 2022-го и ушли в суд. Но уже по другой, более мягкой статье 109 "Причинение смерти по неосторожности".
"Прокурор объяснил, что Ахмаджанов запросил суд присяжных, и поскольку непосредственных очевидцев избиения нет, скорее всего, приговор будет оправдательный, — добавляет Светлана. — Государство обяжут выплатить Равшану почти миллион рублей за незаконное преследование, а прокуратуру принести официальные извинения. Именно поэтому статью решили смягчить. Сотрудник СК, занимавшийся этим делом, был против. Я тоже писала жалобы, но бесполезно".
Еще один аргумент — срок давности по статье 109 всего два года. Прокурор сообщил Светлане, что, если она хочет привлечь Ахмаджанова хоть к какой-то ответственности, следует поторопиться и согласиться с переквалификацией дела.
На суде гособвинитель просил для Ахмаджанова полтора года ограничения свободы, хотя статья предусматривает реальный срок до двух лет.
"Дома нашли молотки". Что стоит за жестоким избиением подростков на Урале
Судья назначил год и десять месяцев ограничения, а также обязал хулигана выплатить вдове Сизова 105 тысяч материальной компенсации и полмиллиона за моральный ущерб.
"Ахмаджанов передо мной так и не извинился, — говорит Светлана. — А после оглашения приговора расплакался как ребенок, обрадовавшись, что избежал тюрьмы".
Теперь на протяжении почти двух лет ему нельзя покидать место постоянного жительства с десяти вечера до шести утра, если это не связано с работой или оказанием медпомощи. Также запрещается выезжать за пределы города. Раз в месяц необходимо отмечаться во ФСИН.
Светлана с таким вердиктом не согласна. По ее мнению, Ахмаджанова необходимо судить по статье 111. Там максимальное наказание — до 15 лет колонии строгого режима.
"Ее тело нашли на полу". Что произошло в отделе полиции на Алтае
Павел был неконфликтным человеком, подчеркивают его друзья и коллеги. Один из лучших специалистов в городе — профессии зубного техника посвятил практически всю жизнь.