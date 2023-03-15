https://ria.ru/20230315/kazakhstan-1857934603.html

В парламенте Казахстана могут появиться беспартийные депутаты

В парламенте Казахстана могут появиться беспартийные депутаты - РИА Новости, 15.03.2023

В парламенте Казахстана могут появиться беспартийные депутаты

Казахстанцы в ближайшее воскресенье придут на избирательные участки, чтобы отдать свой голос на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T08:48

2023-03-15T08:48

2023-03-15T08:48

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

нурсултан назарбаев

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АСТАНА, 15 мар - РИА Новости. Казахстанцы в ближайшее воскресенье придут на избирательные участки, чтобы отдать свой голос на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). Избирательная кампания проходит оживленнее, чем обычно, благодаря возвращению на политическую арену кандидатов-одномандатников, в том числе беспартийных самовыдвиженцев. Справедливый подходПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 января распустил мажилис (нижнюю палату парламента) и маслихаты всех уровней, назначив внеочередные выборы на 19 марта. Объявляя дату голосования, Токаев напомнил, что анонсировал проведение выборов еще в сентябре 2022 года, обращаясь к народу с ежегодным посланием. "Таким образом, период с момента обнародования данной инициативы до дня голосования составит больше полугода. За годы независимости у кандидатов и политических партий никогда не было столько времени на подготовку к избирательной кампании", - подчеркнул Токаев. По его словам, проведение внеочередных выборов в мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме летом 2022 года. Как отметил президент, по итогам реформы страна "перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти". Теперь 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. До внесения этих изменений в законодательство мажилис и маслихаты формировались исключительно по партийным спискам. "Новая модель формирования мажилиса и маслихатов позволит в полной мере защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах власти. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества", - заявил президент. В рамках реализации конституционной реформы также была значительно упрощена процедура регистрации политических партий. В частности, регистрационный порог снижен в четыре раза, с 20 до 5 тысяч членов. Кроме того, по оценке Токаева, серьезным шагом в демократизации страны было снижение планки с 7% до 5% для прохождения партий в мажилис. Еще одной важной новацией для обеспечения инклюзивности выборного процесса стало законодательное закрепление 30-процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями при распределении депутатских мандатов. "Все эти институциональные изменения усилят политическую конкуренцию, обеспечат открытость политической системы, будут способствовать появлению новой когорты политиков", - заявил президент. Партийные и беспартийныеО своем намерении участвовать в выборах заявили все семь зарегистрированных в республике политических партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica". При этом две последние партии были зарегистрированы незадолго до выборов на фоне либерализации партийного законодательства. В семь списков политических партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса парламента страны, включен 281 кандидат. По информации центризбиркома, необходимое представительство женщин, молодежи и лиц с инвалидностью соблюдено каждой политической партией. Средний возраст кандидатов - 45,7 лет, 19 претендентов в депутаты представлены молодыми людьми в возрасте до 29 лет. В партийные списки включены 201 мужчина и 80 женщин. Одно из главных новшеств этих выборов – это появление одномандатников. Если раньше в электоральном процессе участвовали только партии, а беспартийные граждане были лишены возможности избираться в мажилис и в местные представительные органы, то теперь ситуация меняется. К моменту завершения регистрации кандидатов в депутаты по 29 одномандатным мажоритарным избирательным округам было зарегистрировано 435 кандидатов или в среднем по 15 человек на один мандат. При этом около 83% от кандидатов-одномандатников являются самовыдвиженцами. Как отметил в беседе с РИА Новости эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Арман Токтушаков, в текущей кампании большой запрос на участие в выборах со стороны общественных деятелей и активистов наблюдается именно по одномандатным округам. "Во-первых, всплеск интереса к выборам по мажоритарной системе в мажилис во многом вызван тем, что в последний раз такая процедура выборов проходила 19 лет назад. Очевидно, что за это время общество поменялось, назрел запрос на участие граждан в политике", - сказал собеседник агентства. Во-вторых, по его словам, за последние годы в стране появилось множество общественных деятелей, которые не состоят в партии, но имеют политические амбиции. Отныне они могут участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев, а у избирателей появляется возможность голосовать за конкретных персон. "В-третьих, на фоне электоральной усталости от партий возникает потребность в новых лицах в политике, и этот запрос могут удовлетворить именно самостоятельные кандидаты, баллотирующиеся от своего региона. Выборность по одномандатному округу привлекает тем, что в случае выигрыша самовыдвиженец имеет возможность выступать самостоятельно и поднимать острые проблемы, не оглядываясь на партию и мнение партийного большинства", - подчеркнул Токтушаков. Еще одной особенностью текущей предвыборной кампании стала целая серия дебатов, прошедших как в эфирах республиканских каналов, так и на площадках интернет-СМИ. При этом наиболее яркими на дебатах стали выступления именно самовыдвиженцев, которые, не будучи скованными рамками партийных мандатов и принципами парламентской солидарности, активно атаковали конкурентов, пытаясь выявить наиболее уязвимые места в программах или биографиях соперников. Партийное полеНесмотря на ярко выраженную активность самовыдвиженцев, было бы неверным сказать, что на партийном поле отсутствует накал политической борьбы. По оценкам экспертов, партийный состав будущего парламента может претерпеть серьезные изменения. Большой интерес у специалистов вызывает будущий электоральный результат партии "Аманат", которая имела большинство мандатов в мажилисе прошлого созыва, но впервые пойдет на выборы без главы государства в качестве своего лидера. До начала 2022 года партию, носившую имя "Нур Отан", возглавлял бывший президент страны Нурсултан Назарбаев. В январе 2022 года на посту лидера партии его сменил Токаев. Между тем уже в апреле того же года Токаев вышел из партии и сложил полномочия ее председателя, так как считает, что глава государства должен находиться вне партийного поля. Позже это положение закрепили в конституции на прошедшем летом референдуме. По результатам социологического опроса, проведенного в период с 17 по 27 февраля 2023 года общественным фондом "Стратегия", относительное большинство респондентов (43,6%) из числа тех, кто собирается принять участие в голосовании, намерены проголосовать за партию "Аманат". Это существенно ниже, чем партия получила на последних парламентских выборах 2021 года, когда она еще именовалась "Нур Отан". Тогда ее результат составлял 71%. Второе место по электоральным предпочтениям занимает партия "Ак жол" с рейтингом в 11,3% респондентов. Данный результат примерно соответствует результату выборов 2021 года (тогда он составил 10,95%). Замыкает тройку лидеров по электоральному рейтингу партия "Ауыл" с результатом в 9,9%. "Столь высокий показатель для данной партии выглядит довольно необычным, учитывая то, что ранее она ни разу не смогла преодолеть проходной барьер и ни разу не была представлена в мажилисе", - отмечается в публикации фонда "Стратегия". Кроме трех вышеуказанных партий, проходной 5%-ный барьер могут преодолеть еще две партии – Народная партия Казахстана и партия "Respublica". Их результаты примерно одинаковы и составляют 6,3% и 6,2% соответственно. Две из семи зарегистрированных партий - ОСДП и "Байтак", согласно результатам опроса, не преодолевают проходной барьер. Таким образом, по итогам опроса фонд делает ряд выводов. Во-первых, количество партий, которые будут представлены в нижней палате парламента, по результатам предстоящих выборов может увеличиться с трех до пяти. Причем, две партии, которые, скорее всего, попадут в новый состав мажилиса, ранее ни разу не были в нем представлены, а одна из них - "Respublica" - вообще ни разу не принимала участия в выборах. "Во-вторых, количество депутатских мест правящей партии "Аманат" должно существенно сократиться. Возможно, партии удастся провести недостающее число депутатов через одномандатные округа, получив тем самым большинство в мажилисе", - пишут эксперты "Стратегии". При этом не исключен вариант, что эта партия "впервые в истории казахстанского парламентаризма будет вынуждена создавать коалицию большинства с другой политической силой".

https://ria.ru/20230127/kazakhstan-1847762368.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230119/tokaev-1845970839.html

https://ria.ru/20230218/kazakhstan-1852818027.html

https://ria.ru/20230314/putin-1857750666.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев