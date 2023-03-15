https://ria.ru/20230315/kamery-1858000362.html
Начальник московской полиции посетовал на нехватку камер в парках
Начальник московской полиции посетовал на нехватку камер в парках - РИА Новости, 15.03.2023
Начальник московской полиции посетовал на нехватку камер в парках
Московской полиции не хватает видеокамер в парках и лесных массивах для лучшей раскрываемости наркопреступлений, констатировал в среду в среду начальник... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:36
2023-03-15T12:36
2023-03-15T12:36
олег баранов
московская городская дума
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Московской полиции не хватает видеокамер в парках и лесных массивах для лучшей раскрываемости наркопреступлений, констатировал в среду в среду начальник столичной полиции Олег Баранов. "Что нам не дает усилить эффективность именно в раскрытии данного преступления? Здесь я хотел бы сказать: немножко не хватает камер. Именно в парковых зонах, лесных массивах", - сказал Баранов на заседании Мосгордумы, отвечая на вопрос одного из депутатов о наркопреступлениях в столице. Он отметил, что преступники в попытке уйти от "всевидящего ока правоохранительных органов" изучают город и ищут уязвимые места. "Еще раз хочу подчеркнуть, что данный вопрос стоит на самом высоком уровне, на очень серьезном контроле", - заверил депутатов начальник главка. По информации московской полиции, в прошедшем году правоохранители пресекли 388 оптовых каналов поставки наркотиков. Кроме того, из незаконного оборота было изъято свыше 1 тонны 480 килограммов "препаратов".
https://ria.ru/20220715/narkotiki-1802474322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег баранов, московская городская дума, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва
Олег Баранов, Московская городская дума, Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Москва
Начальник московской полиции посетовал на нехватку камер в парках
Начальник ГУМВД по Москве Баранов: не хватает камер в парках для борьбы с наркотиками
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Московской полиции не хватает видеокамер в парках и лесных массивах для лучшей раскрываемости наркопреступлений, констатировал в среду в среду начальник столичной полиции Олег Баранов.
"Что нам не дает усилить эффективность именно в раскрытии данного преступления? Здесь я хотел бы сказать: немножко не хватает камер. Именно в парковых зонах, лесных массивах", - сказал Баранов на заседании Мосгордумы
, отвечая на вопрос одного из депутатов о наркопреступлениях в столице.
Он отметил, что преступники в попытке уйти от "всевидящего ока правоохранительных органов" изучают город и ищут уязвимые места. "Еще раз хочу подчеркнуть, что данный вопрос стоит на самом высоком уровне, на очень серьезном контроле", - заверил депутатов начальник главка.
По информации московской полиции, в прошедшем году правоохранители пресекли 388 оптовых каналов поставки наркотиков. Кроме того, из незаконного оборота было изъято свыше 1 тонны 480 килограммов "препаратов".
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