https://ria.ru/20230315/kamery-1858000362.html

Начальник московской полиции посетовал на нехватку камер в парках

Начальник московской полиции посетовал на нехватку камер в парках - РИА Новости, 15.03.2023

Начальник московской полиции посетовал на нехватку камер в парках

Московской полиции не хватает видеокамер в парках и лесных массивах для лучшей раскрываемости наркопреступлений, констатировал в среду в среду начальник... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:36

2023-03-15T12:36

2023-03-15T12:36

олег баранов

московская городская дума

безопасность

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Московской полиции не хватает видеокамер в парках и лесных массивах для лучшей раскрываемости наркопреступлений, констатировал в среду в среду начальник столичной полиции Олег Баранов. "Что нам не дает усилить эффективность именно в раскрытии данного преступления? Здесь я хотел бы сказать: немножко не хватает камер. Именно в парковых зонах, лесных массивах", - сказал Баранов на заседании Мосгордумы, отвечая на вопрос одного из депутатов о наркопреступлениях в столице. Он отметил, что преступники в попытке уйти от "всевидящего ока правоохранительных органов" изучают город и ищут уязвимые места. "Еще раз хочу подчеркнуть, что данный вопрос стоит на самом высоком уровне, на очень серьезном контроле", - заверил депутатов начальник главка. По информации московской полиции, в прошедшем году правоохранители пресекли 388 оптовых каналов поставки наркотиков. Кроме того, из незаконного оборота было изъято свыше 1 тонны 480 килограммов "препаратов".

https://ria.ru/20220715/narkotiki-1802474322.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

олег баранов, московская городская дума, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва