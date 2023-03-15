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СМИ: Израиль одобрил лицензии для возможных поставок оружия Украине - РИА Новости, 15.03.2023
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23:42 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/izrail-1858170293.html
СМИ: Израиль одобрил лицензии для возможных поставок оружия Украине
СМИ: Израиль одобрил лицензии для возможных поставок оружия Украине - РИА Новости, 15.03.2023
СМИ: Израиль одобрил лицензии для возможных поставок оружия Украине
Израиль одобрил лицензии на экспорт для возможной продажи Украине систем противодействия беспилотникам, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских и... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T23:42
2023-03-15T23:42
в мире
бени ганц
владимир зеленский
украина
израиль
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Израиль одобрил лицензии на экспорт для возможной продажи Украине систем противодействия беспилотникам, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских и украинских неназванных официальных лиц. Отмечается, что Израиль впервые с начала российской специальной военной операции одобрил лицензии для возможных поставок оружия Украине, на которые раньше не соглашался, несмотря на неоднократные призывы со стороны Киева и западных стран. Разрешения были выданы компаниям Elbit и Rafael. Источники сообщили, что выдача лицензий была одобрена еще в середине февраля на фоне указания премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху пересмотреть израильскую позицию по отношению к конфликту на Украине. Отмечается, что глава израильского МИД Эли Коэн сообщил о решении по лицензиям Владимиру Зеленскому во время визита в Киев в феврале. Украинский чиновник, в свою очередь, заявил, что делегация министерства обороны Украины недавно посетила Израиль, чтобы получить информацию о системах противодействия беспилотникам, однако никакой договоренности пока подписано не было. Предлагаемые Израилем системы используют электроприборы для создания помех и сбивания дронов, они обладают радиусом действия около 40 километров и могут устанавливаться вблизи электростанций или других критических объектов, добавляет портал. Тем не менее украинские официальные лица заявляют, что больше хотели бы получить от Израиля противоракетные системы. В Тель-Авиве в то же время говорят, что предлагаемые системы являются оборонительными и в случае поставки не могут использоваться непосредственно против российских военных. Одной из причин одобрения продажи такого вида оружия, как заявил источник, может быть желание Израиля испытать их против якобы применяющихся в конфликте на Украине иранских дронов, о чем утверждают на Западе. В октябре Бени Ганц, занимавший в то время пост главы минобороны Израиля, заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц обещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников РФ необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не передавал дроны какой-либо стороне конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854962134.html
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в мире, бени ганц, владимир зеленский, украина, израиль
В мире, Бени Ганц, Владимир Зеленский, Украина, Израиль
СМИ: Израиль одобрил лицензии для возможных поставок оружия Украине

Axios: Израиль одобрил лицензии для возможной продажи Украине систем противодействия БПЛА

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкИерусалим, Израиль
Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Иерусалим, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Израиль одобрил лицензии на экспорт для возможной продажи Украине систем противодействия беспилотникам, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских и украинских неназванных официальных лиц.
Отмечается, что Израиль впервые с начала российской специальной военной операции одобрил лицензии для возможных поставок оружия Украине, на которые раньше не соглашался, несмотря на неоднократные призывы со стороны Киева и западных стран. Разрешения были выданы компаниям Elbit и Rafael.
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Источники сообщили, что выдача лицензий была одобрена еще в середине февраля на фоне указания премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху пересмотреть израильскую позицию по отношению к конфликту на Украине. Отмечается, что глава израильского МИД Эли Коэн сообщил о решении по лицензиям Владимиру Зеленскому во время визита в Киев в феврале.
Украинский чиновник, в свою очередь, заявил, что делегация министерства обороны Украины недавно посетила Израиль, чтобы получить информацию о системах противодействия беспилотникам, однако никакой договоренности пока подписано не было.
Предлагаемые Израилем системы используют электроприборы для создания помех и сбивания дронов, они обладают радиусом действия около 40 километров и могут устанавливаться вблизи электростанций или других критических объектов, добавляет портал. Тем не менее украинские официальные лица заявляют, что больше хотели бы получить от Израиля противоракетные системы. В Тель-Авиве в то же время говорят, что предлагаемые системы являются оборонительными и в случае поставки не могут использоваться непосредственно против российских военных.
Одной из причин одобрения продажи такого вида оружия, как заявил источник, может быть желание Израиля испытать их против якобы применяющихся в конфликте на Украине иранских дронов, о чем утверждают на Западе.
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В октябре Бени Ганц, занимавший в то время пост главы минобороны Израиля, заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц обещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников РФ необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не передавал дроны какой-либо стороне конфликта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
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