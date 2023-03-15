https://ria.ru/20230315/inflyatsiya-1858130244.html

В России ускорилась недельная инфляция

В России ускорилась недельная инфляция - РИА Новости, 15.03.2023

В России ускорилась недельная инфляция

Недельная инфляция в России с 7 по 13 марта ускорилась до 0,02%, с начала года потребительские цены выросли на 1,32%, сообщил в среду Росстат. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T19:08

2023-03-15T19:08

2023-03-15T19:08

инфляция

цены

продукты

россия

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Недельная инфляция в России с 7 по 13 марта ускорилась до 0,02%, с начала года потребительские цены выросли на 1,32%, сообщил в среду Росстат. Неделей ранее Росстат фиксировал нулевую инфляцию, а в период с 21 по 27 февраля и вовсе нехарактерную для зимы дефляцию в 0,02%. "За период с 7 по 13 марта 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,02%, с начала марта – 100,02%, с начала года – 101,32%", - говорится в документе. По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию замедлили снижение до 0,2% с 2% и 0,8% в две предыдущие отчетные недели. В частности, с 7 по 13 марта огурцы подешевели на 10%, картофель – на 0,9%, капуста – на 0,8%, морковь – на 0,1%. В то же время помидоры подорожали на 6,8%, лук – на 2,2%, бананы – на 1,7%, яблоки – на 0,5%, свекла – на 0,3%. При этом из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 20 наименованиям. Сильнее всего подешевели овощные консервы для детского питания (на 0,93%) и баранина - на 0,78%. Также произошло снижение цен на фруктово-ягодные консервы для детского питания, чай, макаронные изделия – в среднем на 0,4%, вареные колбасы, маргарин, твердые, полутвердые и мягкие сыры, творог – на 0,3%, куриное мясо, полукопченые и варено-копченые колбасы, масло сливочное, рис, вермишель и печенье – на 0,2%, подсолнечное масло и соль – на 0,1%. Подорожали 13 наименований продуктов, сильнее всего яйца - на 1,01%, следом идут пшено, мука и мороженая рыба - рост в среднем на 0,5%. Сухие молочные смеси для детского питания выросли в цене на 0,3%, продолжил дорожать сахар - он прибавил за неделю 0,23%. Впервые за много месяцев подорожала гречка - на 0,2%. Кроме того, рост цен зафиксирован на говядину, мясные консервы для детского питания – на 0,2%, сосиски, сардельки и ржаной хлеб – на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости туалетное мыло и туалетная бумага прибавили в цене 0,4%, спички и пеленки для новорожденных - 0,2%. Одновременно с этим подешевели женские гигиенические прокладки (на 0,35%), детские подгузники (на 0,2%), хозяйственное мыло (на 0,17%), зубные щетки (на 0,1%). Цены на телевизоры снизились на отчетной неделе почти на 1%, смартфоны и электропылесосы - на 0,4%. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 7 по 13 марта не изменилась, а иностранного - снизилась на 0,1%. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились. Росстат за период с 7 по 13 марта зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе на анальгин (на 0,46%), на мазь "Левомеколь" (на 0,34%), аллохол (0,23%), противовоспалительный препарат "Нимесулид" (на 0,22%) и поливитамины (на 0,16%). При этом корвалол, противовирусный "Эргоферон" и валидол подешевели. Стоимость полета в салоне экономического класса ускорилась до 4,27% с 0,27% на предыдущей отчетной неделе.

https://ria.ru/20230315/tseny-1858046641.html

https://ria.ru/20230313/zhizn-1857580289.html

https://ria.ru/20230313/tovary-1857434637.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, цены, продукты, россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)