https://ria.ru/20230315/front-1857933646.html
Расклад на Сватовско-Кременском участке для ВСУ ухудшается, считает эксперт
Расклад на Сватовско-Кременском участке для ВСУ ухудшается, считает эксперт - РИА Новости, 15.03.2023
Расклад на Сватовско-Кременском участке для ВСУ ухудшается, считает эксперт
На сватовско-кременском участке фронта у киевских силовиков ухудшается ситуация, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:45
2023-03-15T08:45
2023-03-15T08:45
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935536_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_947febbca81047c387940b2d7e9e1fab.jpg
ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. На сватовско-кременском участке фронта у киевских силовиков ухудшается ситуация, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе успешных наступательных действий ВС РФ, а также нанесения точных огневых поражений на регулярной основе у противника ежедневно ухудшается положение войск в тактическом и стратегическом плане", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, большие потери "также заставляют оставлять некоторые позиции и сосредотачивать основные силы на самых опасных участках".
https://ria.ru/20230314/donbass-1857556175.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935536_507:0:3072:1924_1920x0_80_0_0_0a674c427b0d1d39708f3e13db6d54e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Расклад на Сватовско-Кременском участке для ВСУ ухудшается, считает эксперт
Эксперт Марочко: ситуация на Сватовско-Кременском участке фронта для Киева ухудшается