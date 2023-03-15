https://ria.ru/20230315/front-1857933646.html

Расклад на Сватовско-Кременском участке для ВСУ ухудшается, считает эксперт

Расклад на Сватовско-Кременском участке для ВСУ ухудшается, считает эксперт - РИА Новости, 15.03.2023

Расклад на Сватовско-Кременском участке для ВСУ ухудшается, считает эксперт

На сватовско-кременском участке фронта у киевских силовиков ухудшается ситуация, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T08:45

2023-03-15T08:45

2023-03-15T08:45

специальная военная операция на украине

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. На сватовско-кременском участке фронта у киевских силовиков ухудшается ситуация, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе успешных наступательных действий ВС РФ, а также нанесения точных огневых поражений на регулярной основе у противника ежедневно ухудшается положение войск в тактическом и стратегическом плане", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, большие потери "также заставляют оставлять некоторые позиции и сосредотачивать основные силы на самых опасных участках".

https://ria.ru/20230314/donbass-1857556175.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины