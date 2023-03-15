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Расклад на Сватовско-Кременском участке для ВСУ ухудшается, считает эксперт - РИА Новости, 15.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/front-1857933646.html
Расклад на Сватовско-Кременском участке для ВСУ ухудшается, считает эксперт
Расклад на Сватовско-Кременском участке для ВСУ ухудшается, считает эксперт - РИА Новости, 15.03.2023
Расклад на Сватовско-Кременском участке для ВСУ ухудшается, считает эксперт
На сватовско-кременском участке фронта у киевских силовиков ухудшается ситуация, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:45
2023-03-15T08:45
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. На сватовско-кременском участке фронта у киевских силовиков ухудшается ситуация, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе успешных наступательных действий ВС РФ, а также нанесения точных огневых поражений на регулярной основе у противника ежедневно ухудшается положение войск в тактическом и стратегическом плане", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, большие потери "также заставляют оставлять некоторые позиции и сосредотачивать основные силы на самых опасных участках".
https://ria.ru/20230314/donbass-1857556175.html
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андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Расклад на Сватовско-Кременском участке для ВСУ ухудшается, считает эксперт

Эксперт Марочко: ситуация на Сватовско-Кременском участке фронта для Киева ухудшается

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. На сватовско-кременском участке фронта у киевских силовиков ухудшается ситуация, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе успешных наступательных действий ВС РФ, а также нанесения точных огневых поражений на регулярной основе у противника ежедневно ухудшается положение войск в тактическом и стратегическом плане", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, большие потери "также заставляют оставлять некоторые позиции и сосредотачивать основные силы на самых опасных участках".
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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