https://ria.ru/20230315/fond-1858066398.html

Мишустин рассказал, как будет работать Фонд поддержки семей участников СВО

Мишустин рассказал, как будет работать Фонд поддержки семей участников СВО - РИА Новости, 15.03.2023

Мишустин рассказал, как будет работать Фонд поддержки семей участников СВО

Отделения Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов будут созданы во всех регионах, работа идет полным ходом, сообщил... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:51

2023-03-15T15:51

2023-03-15T15:51

общество

россия

михаил мишустин

кпрф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Отделения Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов будут созданы во всех регионах, работа идет полным ходом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "То поручение президента в послании о создании Фонда поддержки и оказания специализированной помощи для всех, кто связан со специальной военной операцией, идет полным ходом. Мы его сразу же на контроль поставили. Во всех регионах страны будут открыты его отделения", - сказал он на встрече с КПРФ. Мишустин напомнил, что главная функция Фонда - оказание тонкой специализированной помощи. "Важно, чтобы это была одна точка входа. Потому что есть у нас и единовременные пособия, есть у нас и возможности региональных выплат. Люди пришли с очень непростой ситуацией, с которой могли столкнуться, это очень много жизненных ситуаций. И вот Фонд будет помогать", - сказал премьер.

https://ria.ru/20230313/fond-1857620271.html

https://ria.ru/20230301/fond-1855130979.html

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, кпрф