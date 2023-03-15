https://ria.ru/20230315/fond-1858066398.html
Мишустин рассказал, как будет работать Фонд поддержки семей участников СВО
Мишустин рассказал, как будет работать Фонд поддержки семей участников СВО - РИА Новости, 15.03.2023
Мишустин рассказал, как будет работать Фонд поддержки семей участников СВО
Отделения Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов будут созданы во всех регионах, работа идет полным ходом, сообщил... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:51
2023-03-15T15:51
2023-03-15T15:51
общество
россия
михаил мишустин
кпрф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Отделения Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов будут созданы во всех регионах, работа идет полным ходом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "То поручение президента в послании о создании Фонда поддержки и оказания специализированной помощи для всех, кто связан со специальной военной операцией, идет полным ходом. Мы его сразу же на контроль поставили. Во всех регионах страны будут открыты его отделения", - сказал он на встрече с КПРФ. Мишустин напомнил, что главная функция Фонда - оказание тонкой специализированной помощи. "Важно, чтобы это была одна точка входа. Потому что есть у нас и единовременные пособия, есть у нас и возможности региональных выплат. Люди пришли с очень непростой ситуацией, с которой могли столкнуться, это очень много жизненных ситуаций. И вот Фонд будет помогать", - сказал премьер.
https://ria.ru/20230313/fond-1857620271.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, михаил мишустин, кпрф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, КПРФ
Мишустин рассказал, как будет работать Фонд поддержки семей участников СВО
Мишустин: отделения Фонда поддержки семей участников спецоперации будут во всех регионах
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Отделения Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов будут созданы во всех регионах, работа идет полным ходом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"То поручение президента в послании о создании Фонда поддержки и оказания специализированной помощи для всех, кто связан со специальной военной операцией, идет полным ходом. Мы его сразу же на контроль поставили. Во всех регионах страны будут открыты его отделения", - сказал он на встрече с КПРФ
.
Мишустин рассказал о создании фонда поддержки семей погибших участников СВО
Мишустин напомнил, что главная функция Фонда - оказание тонкой специализированной помощи.
"Важно, чтобы это была одна точка входа. Потому что есть у нас и единовременные пособия, есть у нас и возможности региональных выплат. Люди пришли с очень непростой ситуацией, с которой могли столкнуться, это очень много жизненных ситуаций. И вот Фонд будет помогать", - сказал премьер.
Мишустин рассказал о формировании фонда помощи участникам спецоперации