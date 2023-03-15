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Студентка ДВФУ разработала недорогой способ добычи редкоземельных металлов - РИА Новости, 15.03.2023
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06:33 15.03.2023 (обновлено: 11:00 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/dvfu-1857923558.html
Студентка ДВФУ разработала недорогой способ добычи редкоземельных металлов
Студентка ДВФУ разработала недорогой способ добычи редкоземельных металлов - РИА Новости, 15.03.2023
Студентка ДВФУ разработала недорогой способ добычи редкоземельных металлов
Магистрант Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Юлия Рысева с командой представила экономичный способ добычи редкоземельных металлов с помощью... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T06:33
2023-03-15T11:00
дальневосточный федеральный университет
технологии
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Магистрант Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Юлия Рысева с командой представила экономичный способ добычи редкоземельных металлов с помощью микроорганизмов, разработка победила на конкурсе "Молодые Ученые 2.0", сообщили в пресс-службе ДВФУ.Как отметили в вузе, добыча редкоземельных металлов, используемых в разных отраслях промышленности, сегодня сопряжена с большими расходами. Кроме этого, традиционный способ добычи предназначен для богатых месторождений. Разработку из ДВФУ предполагается применять в бедных источниках редкоземельных металлов или при выделении металлов из отходов."Некоторые микроорганизмы способны выделять кислоты, которые переводят металлы в раствор. В каком-то роде микроорганизмы заменяют дорогостоящее оборудование и делают всю работу сами — их необходимо лишь обеспечить подходящими условиями", — приводит пресс-служба заявление автора проекта.По словам Рысевой, такой способ добычи отличается не только сравнительной дешевизной, но и большей экологичностью, потому что не требует высоких температур и агрессивных кислот.Проект из ДВФУ победил на конкурсе "Молодые ученые 2.0". Теперь Рысева и команда смогут потратить до 200 тысяч рублей на материалы и оборудование для научных экспериментов. В списке покупок у них аналитические весы, расходные материалы, реактивы и компоненты для питательных сред, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230130/dvfu-1848294453.html
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дальневосточный федеральный университет, технологии
Дальневосточный федеральный университет, Технологии
Студентка ДВФУ разработала недорогой способ добычи редкоземельных металлов

Магистрант ДВФУ Рысева представила экономичный способ добычи редкоземельных металлов

© Фото предоставлено пресс-службой ДВФУ Студентка ДВФУ Юлия Рысева
Студентка ДВФУ Юлия Рысева
© Фото предоставлено пресс-службой ДВФУ
Студентка ДВФУ Юлия Рысева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Магистрант Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Юлия Рысева с командой представила экономичный способ добычи редкоземельных металлов с помощью микроорганизмов, разработка победила на конкурсе "Молодые Ученые 2.0", сообщили в пресс-службе ДВФУ.
Как отметили в вузе, добыча редкоземельных металлов, используемых в разных отраслях промышленности, сегодня сопряжена с большими расходами. Кроме этого, традиционный способ добычи предназначен для богатых месторождений. Разработку из ДВФУ предполагается применять в бедных источниках редкоземельных металлов или при выделении металлов из отходов.
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"Некоторые микроорганизмы способны выделять кислоты, которые переводят металлы в раствор. В каком-то роде микроорганизмы заменяют дорогостоящее оборудование и делают всю работу сами — их необходимо лишь обеспечить подходящими условиями", — приводит пресс-служба заявление автора проекта.
По словам Рысевой, такой способ добычи отличается не только сравнительной дешевизной, но и большей экологичностью, потому что не требует высоких температур и агрессивных кислот.
Проект из ДВФУ победил на конкурсе "Молодые ученые 2.0". Теперь Рысева и команда смогут потратить до 200 тысяч рублей на материалы и оборудование для научных экспериментов. В списке покупок у них аналитические весы, расходные материалы, реактивы и компоненты для питательных сред, добавили в пресс-службе.
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