https://ria.ru/20230315/diskreditatsiya-1858026947.html
Нарусова объяснила, почему проголосовала против закона о дискредитации СВО
Нарусова объяснила, почему проголосовала против закона о дискредитации СВО - РИА Новости, 15.03.2023
Нарусова объяснила, почему проголосовала против закона о дискредитации СВО
Член конституционного комитета СФ Людмила Нарусова рассказала РИА Новости, что оказалась единственным сенатором, проголосовавшим против закона об... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:02
2023-03-15T14:02
2023-03-15T14:02
специальная военная операция на украине
людмила нарусова
совет федерации рф
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общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Член конституционного комитета СФ Людмила Нарусова рассказала РИА Новости, что оказалась единственным сенатором, проголосовавшим против закона об ответственности за дискредитацию участников СВО, заявив, что этот закон не объясняет разницу между критикой и дискредитацией. По результатам голосования только один голос был "против", убедился корреспондент РИА Новости. "Да (проголосовала против), потому что мне не объяснили, в чём разница между критикой и дискредитацией, а без критики это ненормальное общество", - ответила она на соответствующий вопрос агентства. Совфед на заседании в среду одобрил закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса. Также Нарусова высказалась против принятия закона, вводящего штрафы за публичные действия, направленные на дискредитацию оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. По мнению законодателя, непонятно, почему не предлагается введение ответственности не за возможные противоправные деяния таких формирований, "а за слова об этих деяниях". Документом ужесточается наказание за дискредитацию Вооруженных сил РФ (280.3 УК РФ – "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности"). Сейчас максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет лишения свободы за подобные деяния. Изменения вносятся и в статью, регулирующую ответственность за фейки о ВС РФ (207.3 УК РФ), распространяя наказание за подобные деяния и в отношении добровольческих формирований. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230315/popravki-1857917812.html
https://ria.ru/20230301/popravki-1855109859.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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людмила нарусова, совет федерации рф, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Людмила Нарусова, Совет Федерации РФ, Россия, Общество
Нарусова объяснила, почему проголосовала против закона о дискредитации СВО
Нарусова: новый закон не объясняет разницу критики и дискредитации участников СВО
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Член конституционного комитета СФ Людмила Нарусова рассказала РИА Новости, что оказалась единственным сенатором, проголосовавшим против закона об ответственности за дискредитацию участников СВО, заявив, что этот закон не объясняет разницу между критикой и дискредитацией.
По результатам голосования только один голос был "против", убедился корреспондент РИА Новости.
"Да (проголосовала против), потому что мне не объяснили, в чём разница между критикой и дискредитацией, а без критики это ненормальное общество", - ответила она на соответствующий вопрос агентства.
Совфед
на заседании в среду одобрил закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса.
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Также Нарусова высказалась против принятия закона, вводящего штрафы за публичные действия, направленные на дискредитацию оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ
.
По мнению законодателя, непонятно, почему не предлагается введение ответственности не за возможные противоправные деяния таких формирований, "а за слова об этих деяниях".
Документом ужесточается наказание за дискредитацию Вооруженных сил РФ (280.3 УК РФ – "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности").
Сейчас максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет лишения свободы за подобные деяния.
Изменения вносятся и в статью, регулирующую ответственность за фейки о ВС РФ (207.3 УК РФ), распространяя наказание за подобные деяния и в отношении добровольческих формирований. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.
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