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Дерипаска назвал негативные последствия "агонии" финансовой системы США - РИА Новости, 15.03.2023
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21:34 15.03.2023 (обновлено: 22:10 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/deripaska-1858157213.html
Дерипаска назвал негативные последствия "агонии" финансовой системы США
Дерипаска назвал негативные последствия "агонии" финансовой системы США - РИА Новости, 15.03.2023
Дерипаска назвал негативные последствия "агонии" финансовой системы США
Агония финансовой системы США заденет важные для России рынки дружественных стран, поэтому Москва должна незамедлительно принять план антикризисных действий на... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T21:34
2023-03-15T22:10
экономика
сша
олег дерипаска
федеральная резервная система сша
россия
в мире
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Агония финансовой системы США заденет важные для России рынки дружественных стран, поэтому Москва должна незамедлительно принять план антикризисных действий на ближайшие месяцы, написал бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале. По словам предпринимателя, негативные последствия распространятся по всему миру. Речь идет в том числе о важнейших для Москвы рынках углеводородов, металлов, удобрений и продовольствия. Миллиардер отметил, что российское правительство и монетарные власти должны разработать антикризисный план совместно с крупнейшими госбанками. Дерипаска добавил, что кризис в США спровоцировали действия Федеральной резервной системы по подъему ставок. Он призвал не повторять этой ошибки.Совет директоров Банка России будет принимать решение по ключевой ставке уже в ближайшую пятницу, 17 марта. "Действия как регулятора, так и властей должны быть контрцикличны", — подчеркнул бизнесмен. Он призвал поддержать начавшиеся инвестиции и реструктуризацию экономики, направленную на освоение новых рынков и импортозамещение. Подытоживая, Дерипаска отметил, что к этому необходимо готовиться уже сейчас.
https://ria.ru/20230315/chubays-1858035792.html
https://ria.ru/20230313/krizis-1857578925.html
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экономика, сша, олег дерипаска, федеральная резервная система сша, россия, в мире, банкротство silicon valley bank
Экономика, США, Олег Дерипаска, Федеральная резервная система США, Россия, В мире, Банкротство Silicon Valley Bank
Дерипаска назвал негативные последствия "агонии" финансовой системы США

Дерипаска заявил, что кризис в США может задеть рынки дружественных России стран

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Агония финансовой системы США заденет важные для России рынки дружественных стран, поэтому Москва должна незамедлительно принять план антикризисных действий на ближайшие месяцы, написал бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале.
По словам предпринимателя, негативные последствия распространятся по всему миру. Речь идет в том числе о важнейших для Москвы рынках углеводородов, металлов, удобрений и продовольствия. Миллиардер отметил, что российское правительство и монетарные власти должны разработать антикризисный план совместно с крупнейшими госбанками.
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Дерипаска добавил, что кризис в США спровоцировали действия Федеральной резервной системы по подъему ставок. Он призвал не повторять этой ошибки.
Совет директоров Банка России будет принимать решение по ключевой ставке уже в ближайшую пятницу, 17 марта.
"Действия как регулятора, так и властей должны быть контрцикличны", — подчеркнул бизнесмен.
Он призвал поддержать начавшиеся инвестиции и реструктуризацию экономики, направленную на освоение новых рынков и импортозамещение. Подытоживая, Дерипаска отметил, что к этому необходимо готовиться уже сейчас.
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ЭкономикаСШАОлег ДерипаскаФедеральная резервная система СШАРоссияВ миреБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
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