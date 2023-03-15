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Первого фигуранта дела о взрыве в доме в Чите отправили под домашний арест

Первого фигуранта дела о взрыве в доме в Чите отправили под домашний арест - РИА Новости, 15.03.2023

Первого фигуранта дела о взрыве в доме в Чите отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест мастера службы подземных газопроводов, которого задержали по делу о взрыве в доме поселка Антипиха в Чите, сообщили в... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:55

2023-03-15T11:55

2023-03-15T11:55

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забайкальский край

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ЧИТА, 15 мар - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест мастера службы подземных газопроводов, которого задержали по делу о взрыве в доме поселка Антипиха в Чите, сообщили в пресс-службе СУСК по Забайкалью. По данным сайта Ингодинского районного суда Читы, обвиняемый будет находится под домашним арестом до 8 мая. Взрыв бытового газа произошел 9 марта в пятиэтажном многоквартирном доме. По информации Минздрава края, в результате ЧП пострадали 11 человек, в том числе трое детей. В ходе аварийно-спасательных работ на месте взрыва удалось спасти 12 человек. Кроме того, 117 человек были эвакуированы из поврежденного здания.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, чита, россия, забайкальский край