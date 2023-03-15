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Первого фигуранта дела о взрыве в доме в Чите отправили под домашний арест - РИА Новости, 15.03.2023
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11:55 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/chita-1857984527.html
Первого фигуранта дела о взрыве в доме в Чите отправили под домашний арест
Первого фигуранта дела о взрыве в доме в Чите отправили под домашний арест - РИА Новости, 15.03.2023
Первого фигуранта дела о взрыве в доме в Чите отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест мастера службы подземных газопроводов, которого задержали по делу о взрыве в доме поселка Антипиха в Чите, сообщили в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:55
2023-03-15T11:55
происшествия
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забайкальский край
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ЧИТА, 15 мар - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест мастера службы подземных газопроводов, которого задержали по делу о взрыве в доме поселка Антипиха в Чите, сообщили в пресс-службе СУСК по Забайкалью. По данным сайта Ингодинского районного суда Читы, обвиняемый будет находится под домашним арестом до 8 мая. Взрыв бытового газа произошел 9 марта в пятиэтажном многоквартирном доме. По информации Минздрава края, в результате ЧП пострадали 11 человек, в том числе трое детей. В ходе аварийно-спасательных работ на месте взрыва удалось спасти 12 человек. Кроме того, 117 человек были эвакуированы из поврежденного здания.
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происшествия, чита, россия, забайкальский край
Происшествия, Чита, Россия, Забайкальский край
Первого фигуранта дела о взрыве в доме в Чите отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест газового мастера, задержанного по делу о взрыве в Чите

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий взрыва газа в жилом доме в Чите
Ликвидация последствий взрыва газа в жилом доме в Чите - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Ликвидация последствий взрыва газа в жилом доме в Чите. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 15 мар - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест мастера службы подземных газопроводов, которого задержали по делу о взрыве в доме поселка Антипиха в Чите, сообщили в пресс-службе СУСК по Забайкалью.
«
"Ранее следователи задержали мастера службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз", сегодня судом в его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в публикации.
По данным сайта Ингодинского районного суда Читы, обвиняемый будет находится под домашним арестом до 8 мая.
Взрыв бытового газа произошел 9 марта в пятиэтажном многоквартирном доме. По информации Минздрава края, в результате ЧП пострадали 11 человек, в том числе трое детей. В ходе аварийно-спасательных работ на месте взрыва удалось спасти 12 человек. Кроме того, 117 человек были эвакуированы из поврежденного здания.
Взрыв газа в жилом доме в Чите
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в Чите

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Повреждены два этажа пятиэтажки.

Жилой дом в поселке Антипиха под Читой, пострадавший в результате взрыва бытового газа

Повреждены два этажа пятиэтажки.

© РИА Новости
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2 из 8
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

Сотрудники службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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3 из 8
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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4 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и десять единиц техники.

Сотрудники службы МЧС РФ проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и десять единиц техники.

© РИА Новости / МЧС РФ
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5 из 8
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Сотрудники службы МЧС РФ проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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6 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

На месте работают спасатели и следователи.

Штаб службы МЧС РФ у жилого дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа, в поселке Антипиха под Читой

На месте работают спасатели и следователи.

© РИА Новости / МЧС РФ
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7 из 8
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

СК России возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите

СК России возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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8 из 8

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
1 из 8

Повреждены два этажа пятиэтажки.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
4 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и десять единиц техники.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
6 из 8

На месте работают спасатели и следователи.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

СК России возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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8 из 8
 
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