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Зимбабве хочет стать членом БРИКС, заявил спикер правящей партии
Зимбабве хочет стать членом БРИКС, заявил спикер правящей партии - РИА Новости, 15.03.2023
Зимбабве хочет стать членом БРИКС, заявил спикер правящей партии
Зимбабве хотело бы стать членом БРИКС, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T06:36
2023-03-15T06:36
2023-03-15T09:07
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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве хотело бы стать членом БРИКС, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. "Это новая сила в мировой геополитике, и она не подкреплена какой-то идеологией или стремлением доминировать. Она базируется на желании свободно торговать и существовать. Мы надеемся, что БРИКС будет расти, ведь эта организация уже объединяет страны с крупнейшим в мире населением", - добавил зимбабвийский политик. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, резко возросло, сейчас их около 20, среди них Египет, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индонезия, Мексика и еще ряд африканских стран. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230301/bezopasnost-1855075156.html
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Зимбабве, Россия, Египет, Сергей Лавров, БРИКС, SWIFT, ШОС, В мире, Кристофер Мутсвангва
Зимбабве хочет стать членом БРИКС, заявил спикер правящей партии
Спикер партии Зимбабве ZANU-PF Мутсвангва: страна хотела бы стать членом БРИКС