https://ria.ru/20230315/briks-1857923686.html

Зимбабве хочет стать членом БРИКС, заявил спикер правящей партии

Зимбабве хочет стать членом БРИКС, заявил спикер правящей партии - РИА Новости, 15.03.2023

Зимбабве хочет стать членом БРИКС, заявил спикер правящей партии

Зимбабве хотело бы стать членом БРИКС, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T06:36

2023-03-15T06:36

2023-03-15T09:07

зимбабве

россия

египет

сергей лавров

брикс

swift

шос

в мире

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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве хотело бы стать членом БРИКС, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. "Это новая сила в мировой геополитике, и она не подкреплена какой-то идеологией или стремлением доминировать. Она базируется на желании свободно торговать и существовать. Мы надеемся, что БРИКС будет расти, ведь эта организация уже объединяет страны с крупнейшим в мире населением", - добавил зимбабвийский политик. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, резко возросло, сейчас их около 20, среди них Египет, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индонезия, Мексика и еще ряд африканских стран. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230301/bezopasnost-1855075156.html

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зимбабве, россия, египет, сергей лавров, брикс, swift, шос, в мире, кристофер мутсвангва