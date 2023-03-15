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Зимбабве хочет стать членом БРИКС, заявил спикер правящей партии - РИА Новости, 15.03.2023
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06:36 15.03.2023 (обновлено: 09:07 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/briks-1857923686.html
Зимбабве хочет стать членом БРИКС, заявил спикер правящей партии
Зимбабве хочет стать членом БРИКС, заявил спикер правящей партии - РИА Новости, 15.03.2023
Зимбабве хочет стать членом БРИКС, заявил спикер правящей партии
Зимбабве хотело бы стать членом БРИКС, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T06:36
2023-03-15T09:07
зимбабве
россия
египет
сергей лавров
брикс
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шос
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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве хотело бы стать членом БРИКС, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. "Это новая сила в мировой геополитике, и она не подкреплена какой-то идеологией или стремлением доминировать. Она базируется на желании свободно торговать и существовать. Мы надеемся, что БРИКС будет расти, ведь эта организация уже объединяет страны с крупнейшим в мире населением", - добавил зимбабвийский политик. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, резко возросло, сейчас их около 20, среди них Египет, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индонезия, Мексика и еще ряд африканских стран. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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зимбабве, россия, египет, сергей лавров, брикс, swift, шос, в мире, кристофер мутсвангва
Зимбабве, Россия, Египет, Сергей Лавров, БРИКС, SWIFT, ШОС, В мире, Кристофер Мутсвангва
Зимбабве хочет стать членом БРИКС, заявил спикер правящей партии

Спикер партии Зимбабве ZANU-PF Мутсвангва: страна хотела бы стать членом БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран-участниц БРИКС. Архивное фото
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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве хотело бы стать членом БРИКС, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.
«
"Мы дали знать, что хотели бы стать членом БРИКС. Кроме того, мы хотели бы развивать альтернативные платежные системы, чтобы обходить американскую систему SWIFT. Платформа БРИКС как раз предоставляет такую возможность", - сказал он.
"Это новая сила в мировой геополитике, и она не подкреплена какой-то идеологией или стремлением доминировать. Она базируется на желании свободно торговать и существовать. Мы надеемся, что БРИКС будет расти, ведь эта организация уже объединяет страны с крупнейшим в мире населением", - добавил зимбабвийский политик.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, резко возросло, сейчас их около 20, среди них Египет, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индонезия, Мексика и еще ряд африканских стран.
Читайте полный текст интервью >>
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1 марта, 12:25
 
ЗимбабвеРоссияЕгипетСергей ЛавровБРИКСSWIFTШОСВ миреКристофер Мутсвангва
 
 
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