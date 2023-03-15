https://ria.ru/20230315/bpla-1858166752.html
Шойгу предупредил об опасности эскалации из-за полетов БПЛА США у Крыма
Шойгу предупредил об опасности эскалации из-за полетов БПЛА США у Крыма - РИА Новости, 15.03.2023
Шойгу предупредил об опасности эскалации из-за полетов БПЛА США у Крыма
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином отметил, что полеты американских стратегических БПЛА Global Hawk РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T23:04
2023-03-15T23:04
2023-03-15T23:04
сша
россия
сергей шойгу
ллойд остин
flightradar24
черное море
инцидент с американским беспилотником над черным морем
республика крым
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином отметил, что полеты американских стратегических БПЛА Global Hawk у побережья Крыма создают предпосылки для эскалации, сообщили в среду в Минобороны РФ. В среду по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу и Остина. "В ходе разговора было отмечено, что полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне", - сказали в ведомстве. В ведомстве добавили, что "Российская Федерация не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно". При этом, отмечает ведомство, крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций. Американские стратегические БПЛА Global Hawk регулярно выполняют полеты в Черном море напротив южного побережья Крыма. Согласно данным Flightradar24, с начала спецоперации эти беспилотнику выполнили уже более 110 полетов у берегов Крыма. В среднем за прошедший период беспилотники США посещали регион от 8 до 13 раз в месяц, выполняя разведывательные полеты длительностью до 10 часов.
https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858165920.html
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сша, россия, сергей шойгу, ллойд остин, flightradar24, черное море, инцидент с американским беспилотником над черным морем, республика крым, в мире
США, Россия, Сергей Шойгу, Ллойд Остин, Flightradar24, Черное море, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем, Республика Крым, В мире
Шойгу предупредил об опасности эскалации из-за полетов БПЛА США у Крыма
Шойгу предупредил, что полеты американских БПЛА у Крыма создают предпосылки для эскалации