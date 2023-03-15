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Шойгу обсудил с главой Пентагона инцидент с БПЛА над Черным морем
Шойгу обсудил с главой Пентагона инцидент с БПЛА над Черным морем - РИА Новости, 15.03.2023
Шойгу обсудил с главой Пентагона инцидент с БПЛА над Черным морем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из США Ллойдом Остином причины и последствия инцидента с американским БПЛА над Черным морем, сообщили в среду РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T22:46
2023-03-15T22:46
2023-03-15T22:50
сша
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министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
ллойд остин
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министерство обороны сша
черное море
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из США Ллойдом Остином причины и последствия инцидента с американским БПЛА над Черным морем, сообщили в среду в Минобороны РФ."15 марта 2023 г. по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотного летательного аппарата США 14 марта с.г. в Черном море", - рассказали в ведомстве.Как уточнили в Минобороны, "Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Российской Федерации".
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сша, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, ллойд остин, в мире, министерство обороны сша, черное море, инцидент с американским беспилотником над черным морем
США, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Ллойд Остин, В мире, Министерство обороны США, Черное море, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
Шойгу обсудил с главой Пентагона инцидент с БПЛА над Черным морем
Шойгу назвал несоблюдение США российской зоны ограничения полетов причиной ЧП с БПЛА