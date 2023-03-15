https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858040063.html

В Белом доме усомнились, что сумеют найти упавший в Черном море беспилотник

В Белом доме усомнились, что сумеют найти упавший в Черном море беспилотник - РИА Новости, 15.03.2023

В Белом доме усомнились, что сумеют найти упавший в Черном море беспилотник

Обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper пока не обнаружены, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:40

2023-03-15T14:40

2023-03-15T21:00

в мире

черное море

россия

сша

джон кирби

twitter

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper пока не обнаружены, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.Ранее Кирби заявлял, что США не хотят, чтобы обломки беспилотника попали в чужие руки.В эфире телеканала CNN Кирби сказал, что США до сих пор не вернули беспилотник из акватории Черного моря. "Я не уверен, что мы сможем его вернуть", - добавил представитель Белого дома, слова которого приводит корреспондент телеканала Кайтлан Коллинз в своем аккаунте в Twitter.Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны РФ.

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в мире, черное море, россия, сша, джон кирби, twitter, инцидент с американским беспилотником над черным морем