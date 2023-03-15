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В Белом доме усомнились, что сумеют найти упавший в Черном море беспилотник - РИА Новости, 15.03.2023
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14:40 15.03.2023 (обновлено: 21:00 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858040063.html
В Белом доме усомнились, что сумеют найти упавший в Черном море беспилотник
В Белом доме усомнились, что сумеют найти упавший в Черном море беспилотник - РИА Новости, 15.03.2023
В Белом доме усомнились, что сумеют найти упавший в Черном море беспилотник
Обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper пока не обнаружены, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:40
2023-03-15T21:00
в мире
черное море
россия
сша
джон кирби
twitter
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper пока не обнаружены, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.Ранее Кирби заявлял, что США не хотят, чтобы обломки беспилотника попали в чужие руки.В эфире телеканала CNN Кирби сказал, что США до сих пор не вернули беспилотник из акватории Черного моря. "Я не уверен, что мы сможем его вернуть", - добавил представитель Белого дома, слова которого приводит корреспондент телеканала Кайтлан Коллинз в своем аккаунте в Twitter.Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны РФ.
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в мире, черное море, россия, сша, джон кирби, twitter, инцидент с американским беспилотником над черным морем
В мире, Черное море, Россия, США, Джон Кирби, Twitter, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
В Белом доме усомнились, что сумеют найти упавший в Черном море беспилотник

Кирби: нет уверенности, что США сумеют достать упавший в Черном море беспилотник

© U.S. Air Force photo by Airman 1st Class William Rio RosadoАмериканский беспилотник MQ-9 Reaper
Американский беспилотник MQ-9 Reaper
© U.S. Air Force photo by Airman 1st Class William Rio Rosado
Американский беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper пока не обнаружены, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
Ранее Кирби заявлял, что США не хотят, чтобы обломки беспилотника попали в чужие руки.
В эфире телеканала CNN Кирби сказал, что США до сих пор не вернули беспилотник из акватории Черного моря. "Я не уверен, что мы сможем его вернуть", - добавил представитель Белого дома, слова которого приводит корреспондент телеканала Кайтлан Коллинз в своем аккаунте в Twitter.
Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны РФ.
Инцидент с американским беспилотником MQ-9Инцидент с американским беспилотником MQ-9
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В миреЧерное мореРоссияСШАДжон КирбиTwitterИнцидент с американским беспилотником над Черным морем
 
 
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