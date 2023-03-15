https://ria.ru/20230315/banking-1858084565.html

Минцифры призвало использовать российские мессенджеры для банковских услуг

Минцифры призвало использовать российские мессенджеры для банковских услуг - РИА Новости, 15.03.2023

Минцифры призвало использовать российские мессенджеры для банковских услуг

Минцифры не планирует ограничивать использование в РФ иностранных мессенджеров для личного общения, но считает, что некоторые сервисы – например, банковские –... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T16:44

2023-03-15T16:44

2023-03-15T16:44

технологии

максут шадаев

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

экономика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Минцифры не планирует ограничивать использование в РФ иностранных мессенджеров для личного общения, но считает, что некоторые сервисы – например, банковские – должны работать только на российских площадках, заявил глава ведомства Максут Шадаев в Госдуме. "Мы ни в коем случае не хотим ограничивать работу иностранных мессенджеров для личных сообщений, общения. Но есть определенные сферы, где все-таки мы будем настаивать на приоритете российских мессенджеров. Например, когда мы говорим про школы, про общение учителя с родителями, с учащимися – понятно, что мы хотим, чтобы это была доверенная российская платформа", - сказал Шадаев в ходе заседания думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. "В том числе у нас был вопрос о реализации всяких платежных банковских сервисов на базе мессенджера. Тут тоже позиция, совместная с ЦБ, что это должно быть только в российских мессенджерах", - подчеркнул министр. По его словам, у России есть возможность получить достойную альтернативу иностранным мессенджерам в виде "VK Мессенджера". "Мы уже видим неплохие показатели его использования. Как всегда говорит Минцифры, мы за конкуренцию, но на определенных площадках ее все равно нужно регулировать", - отметил Шадаев. В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 марта 2023 года ограничил использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации услуг и товаров банками и госпредприятиями. Так, банкам нельзя пересылать через них платежные документы, персональные данные россиян, сведения о переводах и вкладах. Запрещено подключать к иностранным мессенджерам и системы, обеспечивающие перевод денег.

https://ria.ru/20230301/bank-1855090795.html

https://ria.ru/20230301/messendzher-1855026812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, максут шадаев, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика