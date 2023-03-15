https://ria.ru/20230315/aviakompanii-1857992611.html

Авиакомпании в России не каннибализировали ни один самолет, заявил Савельев

Авиакомпании в России не каннибализировали ни один самолет, заявил Савельев - РИА Новости, 15.03.2023

Авиакомпании в России не каннибализировали ни один самолет, заявил Савельев

Российские авиакомпании не разобрали полностью ни один самолет из имеющихся в их парке в рамках каннибализации запчастей, следует из слов министра транспорта РФ РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:14

2023-03-15T12:14

2023-03-15T16:23

экономика

виталий савельев

самолеты

россия

авиакомпании

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820531196_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_627277d35c6a752d230f90d92829f3cb.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские авиакомпании не разобрали полностью ни один самолет из имеющихся в их парке в рамках каннибализации запчастей, следует из слов министра транспорта РФ Виталия Савельева. Он отметил, что российские авиакомпании давно готовились к тому, чтобы самим проводить check (обслуживание) и соответствующую работу. "На сегодняшний день из 1167 самолетов у нас не каннибализирован ни один самолет. У нас нет каннибализации... Все самолеты в нормальном режиме, работают", - сообщил Савельев на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Всего в парке российских авиакомпаний в настоящее время 1,297 тысячи самолетов, из них 1,167 тысячи – пассажирские. Газета "Известия" в январе 2023 года со ссылкой на источники писала, что в России узаконили так называемую каннибализацию самолетов. По данным издания, кабмин в конце декабря принял поправки в постановление № 353, дающие право российским авиакомпаниям и предприятиям снимать исправные запчасти с одних лайнеров для их хранения или установки на другие. Также разрешено устанавливать неоригинальные иностранные запчасти, продлевать сроки техобслуживания самолетов. Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев тогда сообщал РИА Новости, что перестановка запчастей на самолетах - нормальная мировая практика, и она безопасна, так как авиакомпании ставят на воздушные суда заведомо исправные компоненты.

https://ria.ru/20230315/samolety-1857950210.html

https://ria.ru/20230314/strakhovschiki-1857780772.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, виталий савельев, самолеты, россия, авиакомпании, новости - туризм