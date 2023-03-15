https://ria.ru/20230315/aukus-1857994246.html

Посол России в Лондоне заявил об озабоченности Москвы по поводу AUKUS

Посол России в Лондоне заявил об озабоченности Москвы по поводу AUKUS - РИА Новости, 15.03.2023

Посол России в Лондоне заявил об озабоченности Москвы по поводу AUKUS

Озабоченность по поводу появления военно-политического союза AUKUS (Австралии, Великобритании и США) у Москвы есть, но она больше у Пекина, поскольку союз... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:19

2023-03-15T12:19

2023-03-15T12:19

в мире

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андрей келин

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Озабоченность по поводу появления военно-политического союза AUKUS (Австралии, Великобритании и США) у Москвы есть, но она больше у Пекина, поскольку союз появляется вблизи его границ, заявил в среду посол РФ в Великобритании Андрей Келин. "В дополнение к НАТО, создают и новый военно-политический союз, который, не знаю, будет расширяться или нет, но тем не менее настрой там серьезный. Их подводные лодки не простые, они вооружены крылатыми ракетами "Томагавк", которые очень много что могут, об этом хорошо знают наши военные эксперты. Озабоченность (появлением союза AUKUS – ред.) у нас, конечно, есть, хотя больше это озабоченность Китая, поскольку этот союз появляется вблизи его границ", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24". Посол при этом подчеркнул, что ядерный элемент, который здесь присутствует - это дело МАГАТЭ, поскольку то, как ядерная угроза будет контролироваться, зависит от этого агентства. В понедельник в калифорнийском городе Сан-Диего состоялась встреча лидеров трех стран-членов AUKUS, где они объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. В частности, США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. До продажи в Австралии будут на ротационной основе базироваться подводные лодки США и Великобритании.

https://ria.ru/20230313/podlodka-1857656615.html

https://ria.ru/20230314/aukus-1857674455.html

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великобритания

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австралия, великобритания, сша, андрей келин, aukus, нато, магатэ