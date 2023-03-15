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Лиза Арзамасова сообщила о трагедии в семье - РИА Новости, 15.03.2023
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Шоубиз
 
19:22 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/arzamasova-1858045686.html
Лиза Арзамасова сообщила о трагедии в семье
Лиза Арзамасова сообщила о трагедии в семье - РИА Новости, 15.03.2023
Лиза Арзамасова сообщила о трагедии в семье
Актриса Лиза Арзамасова сообщила на своей странице ВКонтакте о смерти своего дедушки. Ему было 90 лет. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:22
2023-03-15T19:22
шоубиз
елизавета арзамасова
семья
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Актриса Лиза Арзамасова сообщила на своей странице ВКонтакте о смерти своего дедушки. Ему было 90 лет. Однако она не назвала причину, по которой умер ее родственник.Подписчики выразили свои соболезнования утрате актрисы. В 2021 году Арзамасова трогательно поздравила бабушку с дедушкой в своей соцсети. Она сообщила, что пара отметила 63 года совместной жизни. По словам актрисы, свадьбе родных предшествовали долгие ухаживания и испытание разлукой. Однажды дедушке пришлось уйти в море, а супруге ждать его возвращения.
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елизавета арзамасова, семья, шоу-бизнес
Шоубиз, Елизавета Арзамасова, Семья, Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова сообщила о трагедии в семье

Лиза Арзамасова сообщила в Сети о том, что не стало ее дедушки

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАктриса Елизавета Арзамасова
Актриса Елизавета Арзамасова - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Актриса Лиза Арзамасова сообщила на своей странице ВКонтакте о смерти своего дедушки. Ему было 90 лет.
«

"Не стало моего деда. Он ушел за два месяца до своего дня рождения. В мае ему исполнилось бы 91. Это была большая гармоничная жизнь в любви и труде. Пусть там на небесах он всегда будет молод и здоров и знает, что о нем помнят", –написала Арзамасова.

Однако она не назвала причину, по которой умер ее родственник.
Подписчики выразили свои соболезнования утрате актрисы.
«

"Соболезнования вашей замечательной семье. Светлая память дедушке!", "Уходит мудрое поколение, которое умело жить в любви и труде. Мои соболезнования. Такой внучкой он будет гордиться, где бы ни находился", "Светлая память. Они не уходят, они всегда с нами", "Царствие небесное", – отреагировали поклонники Арзамасовой.

В 2021 году Арзамасова трогательно поздравила бабушку с дедушкой в своей соцсети. Она сообщила, что пара отметила 63 года совместной жизни. По словам актрисы, свадьбе родных предшествовали долгие ухаживания и испытание разлукой. Однажды дедушке пришлось уйти в море, а супруге ждать его возвращения.
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