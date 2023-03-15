https://ria.ru/20230315/arzamasova-1858045686.html

Лиза Арзамасова сообщила о трагедии в семье

Лиза Арзамасова сообщила о трагедии в семье - РИА Новости, 15.03.2023

Лиза Арзамасова сообщила о трагедии в семье

Актриса Лиза Арзамасова сообщила на своей странице ВКонтакте о смерти своего дедушки. Ему было 90 лет. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T19:22

2023-03-15T19:22

2023-03-15T19:22

шоубиз

елизавета арзамасова

семья

шоу-бизнес

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Актриса Лиза Арзамасова сообщила на своей странице ВКонтакте о смерти своего дедушки. Ему было 90 лет. Однако она не назвала причину, по которой умер ее родственник.Подписчики выразили свои соболезнования утрате актрисы. В 2021 году Арзамасова трогательно поздравила бабушку с дедушкой в своей соцсети. Она сообщила, что пара отметила 63 года совместной жизни. По словам актрисы, свадьбе родных предшествовали долгие ухаживания и испытание разлукой. Однажды дедушке пришлось уйти в море, а супруге ждать его возвращения.

https://ria.ru/20230314/lerchek-1857795493.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

елизавета арзамасова, семья, шоу-бизнес