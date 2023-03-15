https://ria.ru/20230315/arzamasova-1858045686.html
Лиза Арзамасова сообщила о трагедии в семье
Лиза Арзамасова сообщила о трагедии в семье - РИА Новости, 15.03.2023
Лиза Арзамасова сообщила о трагедии в семье
Актриса Лиза Арзамасова сообщила на своей странице ВКонтакте о смерти своего дедушки. Ему было 90 лет. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:22
2023-03-15T19:22
2023-03-15T19:22
шоубиз
елизавета арзамасова
семья
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Актриса Лиза Арзамасова сообщила на своей странице ВКонтакте о смерти своего дедушки. Ему было 90 лет. Однако она не назвала причину, по которой умер ее родственник.Подписчики выразили свои соболезнования утрате актрисы. В 2021 году Арзамасова трогательно поздравила бабушку с дедушкой в своей соцсети. Она сообщила, что пара отметила 63 года совместной жизни. По словам актрисы, свадьбе родных предшествовали долгие ухаживания и испытание разлукой. Однажды дедушке пришлось уйти в море, а супруге ждать его возвращения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елизавета арзамасова, семья, шоу-бизнес
Шоубиз, Елизавета Арзамасова, Семья, Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова сообщила о трагедии в семье
Лиза Арзамасова сообщила в Сети о том, что не стало ее дедушки
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Актриса Лиза Арзамасова сообщила
на своей странице ВКонтакте о смерти своего дедушки. Ему было 90 лет.
«
"Не стало моего деда. Он ушел за два месяца до своего дня рождения. В мае ему исполнилось бы 91. Это была большая гармоничная жизнь в любви и труде. Пусть там на небесах он всегда будет молод и здоров и знает, что о нем помнят", –написала Арзамасова.
Однако она не назвала причину, по которой умер ее родственник.
Подписчики выразили свои соболезнования утрате актрисы.
«
"Соболезнования вашей замечательной семье. Светлая память дедушке!", "Уходит мудрое поколение, которое умело жить в любви и труде. Мои соболезнования. Такой внучкой он будет гордиться, где бы ни находился", "Светлая память. Они не уходят, они всегда с нами", "Царствие небесное", – отреагировали поклонники Арзамасовой.
В 2021 году Арзамасова трогательно поздравила бабушку с дедушкой в своей соцсети. Она сообщила, что пара отметила 63 года совместной жизни. По словам актрисы, свадьбе родных предшествовали долгие ухаживания и испытание разлукой. Однажды дедушке пришлось уйти в море, а супруге ждать его возвращения.
"Не хотела об этом говорить": в семье Лерчек произошла трагедия