https://ria.ru/20230314/zemletryasenie-1857769043.html
У берегов Камчатки зафиксировали новое землетрясение
У берегов Камчатки зафиксировали новое землетрясение - РИА Новости, 14.03.2023
У берегов Камчатки зафиксировали новое землетрясение
Учёные во вторник зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у восточного побережья Камчатки, следует из сообщения на сайте Камчатского филиала Геофизической... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:29
2023-03-14T13:29
2023-03-14T13:29
тихий океан
петропавловск-камчатский
российская академия наук
землетрясение
россия
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Учёные во вторник зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у восточного побережья Камчатки, следует из сообщения на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Подземный толчок произошёл в 22.01 по местному времени (13.01 мск) в акватории Тихого океана. Очаг залегал в 194 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 15 километров. О последствиях пока не сообщается.
https://ria.ru/20230312/zemletryasenie-1857371037.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, петропавловск-камчатский, российская академия наук, землетрясение, россия, камчатский край, происшествия
Тихий океан, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Землетрясение, Россия, Камчатский край, Происшествия
У берегов Камчатки зафиксировали новое землетрясение
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1