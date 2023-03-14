https://ria.ru/20230314/zemletryasenie-1857769043.html

У берегов Камчатки зафиксировали новое землетрясение

У берегов Камчатки зафиксировали новое землетрясение - РИА Новости, 14.03.2023

У берегов Камчатки зафиксировали новое землетрясение

Учёные во вторник зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у восточного побережья Камчатки, следует из сообщения на сайте Камчатского филиала Геофизической... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:29

2023-03-14T13:29

2023-03-14T13:29

тихий океан

петропавловск-камчатский

российская академия наук

землетрясение

россия

камчатский край

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Учёные во вторник зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у восточного побережья Камчатки, следует из сообщения на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Подземный толчок произошёл в 22.01 по местному времени (13.01 мск) в акватории Тихого океана. Очаг залегал в 194 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 15 километров. О последствиях пока не сообщается.

https://ria.ru/20230312/zemletryasenie-1857371037.html

тихий океан

петропавловск-камчатский

россия

камчатский край

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

тихий океан, петропавловск-камчатский, российская академия наук, землетрясение, россия, камчатский край, происшествия