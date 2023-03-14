https://ria.ru/20230314/zavod-1857861058.html

Путин осмотрел цеха авиационного завода в Улан-Удэ

Путин осмотрел цеха авиационного завода в Улан-Удэ - РИА Новости, 14.03.2023

Путин осмотрел цеха авиационного завода в Улан-Удэ

Президент РФ Владимир Путин в ходе своей поездки в Бурятию осмотрел цеха Улан-Удэнского авиационного завода - одного из ведущих российских производителей... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:18

2023-03-14T18:18

2023-03-14T19:03

россия

улан-удэ

владимир путин

улан-удэнский авиационный завод

ульяновский автомобильный завод (уаз)

республика бурятия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857870522_0:434:2868:2047_1920x0_80_0_0_36742400ca69ade1e82f5d8acb3bdd5b.jpg

УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе своей поездки в Бурятию осмотрел цеха Улан-Удэнского авиационного завода - одного из ведущих российских производителей вертолетной техники. Глава государства побывал в цеху агрегатной сборки и ознакомился с процессом сборки многоцелевых вертолетов Ми-171А3 и Ка-226.54. Путину показали фюзеляж новой модели холдинга "Вертолёты России" Ми-171а3 и рассказали о характеристиках и преимуществах, в частности, безопасности и увеличенном на метр салоне. Президент поинтересовался дальностью полета и мощности двигателя. Также главе государства показали автоматический комплекс, который оповещает экипаж о ракетной атаке и автоматически делает выброс тепловых ложных целей, то есть "слепит" головку наведения ракеты. Кроме того, Путин познакомился с работой тренажеров для Ми-171А2 и заглянул в салон и в кабину строящегося вертолета. Главу государства сопровождали полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Бурятии Алексей Цыденов и управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов. Путин также пообщался с сотрудницей завода Екатериной. Глава государства поинтересовался, давно ли она работает, девушка ответила, что ее стаж составляет 14 лет. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) основан в 1939 году. Сегодня он производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Предприятие также производит новый модернизированный вертолет Ми-171А2, одну из ключевых моделей холдинга "Вертолеты России" в линейке средних вертолетов. Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании. Предприятие осуществляет полный цикл производства, в том числе изготовление комплектующих из композиционных материалов.

https://ria.ru/20230314/vostok-1857859750.html

https://ria.ru/20230314/gazifikatsiya-1857851081.html

https://ria.ru/20230314/vostok-1857858044.html

россия

улан-удэ

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, улан-удэ, владимир путин, улан-удэнский авиационный завод, ульяновский автомобильный завод (уаз), республика бурятия, политика