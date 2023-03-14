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Путин осмотрел цеха авиационного завода в Улан-Удэ - РИА Новости, 14.03.2023
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18:18 14.03.2023 (обновлено: 19:03 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/zavod-1857861058.html
Путин осмотрел цеха авиационного завода в Улан-Удэ
Путин осмотрел цеха авиационного завода в Улан-Удэ - РИА Новости, 14.03.2023
Путин осмотрел цеха авиационного завода в Улан-Удэ
Президент РФ Владимир Путин в ходе своей поездки в Бурятию осмотрел цеха Улан-Удэнского авиационного завода - одного из ведущих российских производителей... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:18
2023-03-14T19:03
россия
улан-удэ
владимир путин
улан-удэнский авиационный завод
ульяновский автомобильный завод (уаз)
республика бурятия
политика
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе своей поездки в Бурятию осмотрел цеха Улан-Удэнского авиационного завода - одного из ведущих российских производителей вертолетной техники. Глава государства побывал в цеху агрегатной сборки и ознакомился с процессом сборки многоцелевых вертолетов Ми-171А3 и Ка-226.54. Путину показали фюзеляж новой модели холдинга "Вертолёты России" Ми-171а3 и рассказали о характеристиках и преимуществах, в частности, безопасности и увеличенном на метр салоне. Президент поинтересовался дальностью полета и мощности двигателя. Также главе государства показали автоматический комплекс, который оповещает экипаж о ракетной атаке и автоматически делает выброс тепловых ложных целей, то есть "слепит" головку наведения ракеты. Кроме того, Путин познакомился с работой тренажеров для Ми-171А2 и заглянул в салон и в кабину строящегося вертолета. Главу государства сопровождали полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Бурятии Алексей Цыденов и управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов. Путин также пообщался с сотрудницей завода Екатериной. Глава государства поинтересовался, давно ли она работает, девушка ответила, что ее стаж составляет 14 лет. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) основан в 1939 году. Сегодня он производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Предприятие также производит новый модернизированный вертолет Ми-171А2, одну из ключевых моделей холдинга "Вертолеты России" в линейке средних вертолетов. Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании. Предприятие осуществляет полный цикл производства, в том числе изготовление комплектующих из композиционных материалов.
https://ria.ru/20230314/vostok-1857859750.html
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россия, улан-удэ, владимир путин, улан-удэнский авиационный завод, ульяновский автомобильный завод (уаз), республика бурятия, политика
Россия, Улан-Удэ, Владимир Путин, Улан-Удэнский авиационный завод, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Республика Бурятия, Политика
Путин осмотрел цеха авиационного завода в Улан-Удэ

Президент Путин в ходе поездки в Бурятию осмотрел цеха Улан-Удэнского авиационного завода

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает производство вертолетов на Улан-Удэнском авиационном заводе. 14 марта 2023
Президент РФ Владимир Путин осматривает производство вертолетов на Улан-Удэнском авиационном заводе. 14 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин осматривает производство вертолетов на Улан-Удэнском авиационном заводе. 14 марта 2023
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе своей поездки в Бурятию осмотрел цеха Улан-Удэнского авиационного завода - одного из ведущих российских производителей вертолетной техники.
Глава государства побывал в цеху агрегатной сборки и ознакомился с процессом сборки многоцелевых вертолетов Ми-171А3 и Ка-226.54.
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Путину показали фюзеляж новой модели холдинга "Вертолёты России" Ми-171а3 и рассказали о характеристиках и преимуществах, в частности, безопасности и увеличенном на метр салоне. Президент поинтересовался дальностью полета и мощности двигателя.
Также главе государства показали автоматический комплекс, который оповещает экипаж о ракетной атаке и автоматически делает выброс тепловых ложных целей, то есть "слепит" головку наведения ракеты.
Кроме того, Путин познакомился с работой тренажеров для Ми-171А2 и заглянул в салон и в кабину строящегося вертолета.
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Главу государства сопровождали полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Бурятии Алексей Цыденов и управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов.
Путин также пообщался с сотрудницей завода Екатериной. Глава государства поинтересовался, давно ли она работает, девушка ответила, что ее стаж составляет 14 лет.
«
"А сколько зарабатываете?" - спросил Путин. Девушка ответила, что в среднем получает больше 90 тысяч рублей в месяц, президент остался доволен ее ответом и пожелал ей удачи.
Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) основан в 1939 году. Сегодня он производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Предприятие также производит новый модернизированный вертолет Ми-171А2, одну из ключевых моделей холдинга "Вертолеты России" в линейке средних вертолетов.
Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании.
Предприятие осуществляет полный цикл производства, в том числе изготовление комплектующих из композиционных материалов.
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РоссияУлан-УдэВладимир ПутинУлан-Удэнский авиационный заводУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Республика БурятияПолитика
 
 
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