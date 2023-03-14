https://ria.ru/20230314/wildberries-1857862707.html
Wildberries опроверг информацию о забастовках
Wildberries опроверг информацию о забастовках - РИА Новости, 14.03.2023
Wildberries опроверг информацию о забастовках
Информация о "забастовках" и закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно, рассказали... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:27
2023-03-14T18:27
2023-03-14T21:50
wildberries
москва
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Информация о "забастовках" и закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно, рассказали РИА Новости в компании."Информация о закрытии пунктов выдачи и уж тем более о "забастовках" не соответствует действительности. Пункты продолжают работу в стандартном режиме", - прокомментировала компания появившуюся в СМИ информацию.Ранее во вторник корреспондент РИА Новости сообщал, что владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара.В самой же компании заявили агентству, что не уверены в том, что присутствующие на самом деле являются партнерами, поскольку они не предоставили свои данные."Данные представители выразили недовольство усилением мер безопасности из-за подмен товаров – а это остается актуальной проблемой, в первую очередь, для самих же предпринимателей - продавцов товаров", - подчеркнули там.В компании пояснили, что некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи могут подменять товары, а дополнительная защита была введена для избежания подобных ситуаций."Мы находимся с нашими партнерами на связи - последняя онлайн-встреча закончилась буквально несколько часов назад. В то же время с "партнерами", которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество может быть приостановлено в целях безопасности", - заключили в компании.
https://ria.ru/20230117/ozon-1845495361.html
https://ria.ru/20230217/delo-1852594543.html
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wildberries, москва
Wildberries опроверг информацию о забастовках
В Wildberries опровергли информацию о забастовках, заявив, что работают в обычном режиме
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Информация о "забастовках" и закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно, рассказали РИА Новости в компании.
"Информация о закрытии пунктов выдачи и уж тем более о "забастовках" не соответствует действительности. Пункты продолжают работу в стандартном режиме", - прокомментировала компания появившуюся в СМИ информацию.
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Ранее во вторник корреспондент РИА Новости сообщал, что владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве
из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара.
В самой же компании заявили агентству, что не уверены в том, что присутствующие на самом деле являются партнерами, поскольку они не предоставили свои данные.
"Данные представители выразили недовольство усилением мер безопасности из-за подмен товаров – а это остается актуальной проблемой, в первую очередь, для самих же предпринимателей - продавцов товаров", - подчеркнули там.
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В компании пояснили, что некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи могут подменять товары, а дополнительная защита была введена для избежания подобных ситуаций.
"Мы находимся с нашими партнерами на связи - последняя онлайн-встреча закончилась буквально несколько часов назад. В то же время с "партнерами", которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество может быть приостановлено в целях безопасности", - заключили в компании.
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