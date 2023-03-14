https://ria.ru/20230314/wildberries-1857834511.html
Владельцы ПВЗ Wildberries протестуют против новой системы штрафов
Владельцы ПВЗ Wildberries протестуют против новой системы штрафов - РИА Новости, 14.03.2023
Владельцы ПВЗ Wildberries протестуют против новой системы штрафов
Владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осаждают офис компании в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, передает корреспондент... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:57
2023-03-14T16:57
2023-03-14T18:36
москва
wildberries
экономика
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осаждают офис компании в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В частности, речь идет о коллективной ответственности и взысканиях за возврат товара."Штрафы, которые нам выставляют на ежедневной основе, десятикратно превышают уровень наших доходов. Мы не согласны и с коллективной ответственностью за товар", — рассказала агентству владелица одного из пунктов.По ее словам, с августа маркетплейс ввел штраф для пунктов выдачи за возврат бракованного товара в размере 20 процентов от его стоимости, который нельзя было оспорить. При этом на прошлой неделе размер санкции вырос до 100 процентов. Собеседница агентства подчеркнула, что штраф за брак приравнивают к взысканию за подмену товара, однако сами сотрудники пунктов, напротив, регулярно приводят в порядок заказы, которые приходят от продавцов уже в ненадлежащем виде. Другой представитель ПВЗ в беседе с корреспондентом РИА Новости также отметил, что Wildberries не выходит с бизнесменами на связь и не объясняет изменения в работе. Он подчеркнул, что о нововведениях не предупреждают заранее и периодически информируют день в день. При этом ряд владельцев пунктов выдачи заявили, что не собирается прекращать работу, поскольку их штрафуют "за каждый час простоя". По словам одного из предпринимателей, владельцы находятся в офисе компании с 12:00 14 марта. Позже на место приехала полиция, однако представители Wildberries так и не вышли на связь, но предложили протестующим задать свои вопросы в рамках онлайн-звонка. Участники протеста, в свою очередь, изложили претензии в заявлении, переданном правоохранительным органам. РИА Новости направило запрос в Wildberries.
https://ria.ru/20230217/wildberries-1852438148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, wildberries, экономика
Москва, Wildberries, Экономика
Владельцы ПВЗ Wildberries протестуют против новой системы штрафов
Владельцы пунктов выдачи Wildberries устроили демонстрацию у офиса из-за новых штрафов
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осаждают офис компании в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В частности, речь идет о коллективной ответственности и взысканиях за возврат товара.
"Штрафы, которые нам выставляют на ежедневной основе, десятикратно превышают уровень наших доходов. Мы не согласны и с коллективной ответственностью за товар", — рассказала агентству владелица одного из пунктов.
По ее словам, с августа маркетплейс ввел штраф для пунктов выдачи за возврат бракованного товара в размере 20 процентов от его стоимости, который нельзя было оспорить. При этом на прошлой неделе размер санкции вырос до 100 процентов. Собеседница агентства подчеркнула, что штраф за брак приравнивают к взысканию за подмену товара, однако сами сотрудники пунктов, напротив, регулярно приводят в порядок заказы, которые приходят от продавцов уже в ненадлежащем виде.
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Другой представитель ПВЗ
в беседе с корреспондентом РИА Новости также отметил, что Wildberries
не выходит с бизнесменами на связь и не объясняет изменения в работе. Он подчеркнул, что о нововведениях не предупреждают заранее и периодически информируют день в день.
При этом ряд владельцев пунктов выдачи заявили, что не собирается прекращать работу, поскольку их штрафуют "за каждый час простоя".
По словам одного из предпринимателей, владельцы находятся в офисе компании с 12:00 14 марта. Позже на место приехала полиция, однако представители Wildberries так и не вышли на связь, но предложили протестующим задать свои вопросы в рамках онлайн-звонка. Участники протеста, в свою очередь, изложили претензии в заявлении, переданном правоохранительным органам.
РИА Новости направило запрос в Wildberries.
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