https://ria.ru/20230314/wilberries-1857867353.html

Прокуратура проверит информацию о нарушении прав работников Wildberries

Прокуратура проверит информацию о нарушении прав работников Wildberries - РИА Новости, 14.03.2023

Прокуратура проверит информацию о нарушении прав работников Wildberries

Прокуратура Московской области проверяет сообщения СМИ об удержаниях денег из зарплат и нарушении прав работников Wildberries, сообщила пресс-служба Генеральной РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:48

2023-03-14T18:48

2023-03-14T19:26

московская область (подмосковье)

wildberries

генеральная прокуратура рф

россия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Прокуратура Московской области проверяет сообщения СМИ об удержаниях денег из зарплат и нарушении прав работников Wildberries, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.Уточняется, что причиной для проверки стали публикации СМИ о нарушении трудовых прав работников Wildberries. Речь идет в том числе о неправомерных удержаниях средств из положенной им зарплаты.Во время проверки сотрудники прокуратуры дадут принципиальную правовую оценку порядка привлечения работников к осуществлению труда, выплаты им заработной платы, а также принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций.Ранее сегодня корреспондент РИА Новости сообщил, что владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы. Речь идет, в частности, о коллективной ответственности и стопроцентным штрафом за возврат товара. В свою очередь, представители компании опровергли информацию о забастовках, заявив, что пункты выдачи заказов работают в штатном режиме. Там также выразили сомнение в том, что присутствующие у офиса на самом деле являются партнерами, поскольку они не предоставили свои данные.

https://ria.ru/20230217/wildberries-1852438148.html

московская область (подмосковье)

россия

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московская область (подмосковье), wildberries, генеральная прокуратура рф, россия