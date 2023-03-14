https://ria.ru/20230314/wilberries-1857867353.html
Прокуратура проверит информацию о нарушении прав работников Wildberries
Прокуратура проверит информацию о нарушении прав работников Wildberries - РИА Новости, 14.03.2023
Прокуратура проверит информацию о нарушении прав работников Wildberries
Прокуратура Московской области проверяет сообщения СМИ об удержаниях денег из зарплат и нарушении прав работников Wildberries, сообщила пресс-служба Генеральной РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:48
2023-03-14T18:48
2023-03-14T19:26
московская область (подмосковье)
wildberries
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россия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Прокуратура Московской области проверяет сообщения СМИ об удержаниях денег из зарплат и нарушении прав работников Wildberries, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.Уточняется, что причиной для проверки стали публикации СМИ о нарушении трудовых прав работников Wildberries. Речь идет в том числе о неправомерных удержаниях средств из положенной им зарплаты.Во время проверки сотрудники прокуратуры дадут принципиальную правовую оценку порядка привлечения работников к осуществлению труда, выплаты им заработной платы, а также принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций.Ранее сегодня корреспондент РИА Новости сообщил, что владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы. Речь идет, в частности, о коллективной ответственности и стопроцентным штрафом за возврат товара. В свою очередь, представители компании опровергли информацию о забастовках, заявив, что пункты выдачи заказов работают в штатном режиме. Там также выразили сомнение в том, что присутствующие у офиса на самом деле являются партнерами, поскольку они не предоставили свои данные.
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московская область (подмосковье), wildberries, генеральная прокуратура рф, россия
Московская область (Подмосковье), Wildberries, Генеральная прокуратура РФ, Россия
Прокуратура проверит информацию о нарушении прав работников Wildberries
Прокуратура Подмосковья проверит информацию СМИ о нарушении прав работников Wildberries
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Прокуратура Московской области проверяет сообщения СМИ об удержаниях денег из зарплат и нарушении прав работников Wildberries, сообщила
пресс-служба Генеральной прокуратуры.
«
"Прокуратура Мособласти проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries. Проведение проверки поручено Генпрокуратурой
России", — говорится в заявлении.
Уточняется, что причиной для проверки стали публикации СМИ о нарушении трудовых прав работников Wildberries. Речь идет в том числе о неправомерных удержаниях средств из положенной им зарплаты.
Во время проверки сотрудники прокуратуры дадут принципиальную правовую оценку порядка привлечения работников к осуществлению труда, выплаты им заработной платы, а также принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций.
Ранее сегодня корреспондент РИА Новости сообщил, что владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осадили офис маркетплейса в Москве
из-за недовольства новыми условиями работы. Речь идет, в частности, о коллективной ответственности и стопроцентным штрафом за возврат товара.
В свою очередь, представители компании опровергли информацию о забастовках, заявив, что пункты выдачи заказов работают в штатном режиме. Там также выразили сомнение в том, что присутствующие у офиса на самом деле являются партнерами, поскольку они не предоставили свои данные.
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