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Правительство готовит расширение программы "Чистый воздух", заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023
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17:02 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/vozdukh-1857836244.html
Правительство готовит расширение программы "Чистый воздух", заявил Путин
Правительство готовит расширение программы "Чистый воздух", заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023
Правительство готовит расширение программы "Чистый воздух", заявил Путин
Правительство РФ готовится расширить федеральную программу "Чистый воздух", сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:02
2023-03-14T17:02
экология
улан-удэ
владимир путин
улан-удэнский авиационный завод
россия
республика бурятия
политика
общество
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ готовится расширить федеральную программу "Чистый воздух", сообщил президент РФ Владимир Путин. На встрече с главой государства сотрудники Улан-Удэнского авиационного завода пожаловались на качество воздуха в Улан-Удэ и попросили включить его в программу "Чистый воздух". "Программа "Чистый воздух" рассчитана на двенадцать городов с наиболее неблагоприятной ситуацией с точки зрения экологии. Это двенадцать крупнейших агломераций. Улан-Удэ там нет, но правительство сейчас занимается расширением этой программы", - сказал Путин. Он пояснил, что в программу добавятся еще крупные города. Говоря об Улан-Удэ, он сказал, что с точки зрения улучшения качества воздуха, на его взгляд, перспективным является подведение к городу газа.
https://ria.ru/20230227/zapakh-1854703397.html
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улан-удэ
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экология, улан-удэ, владимир путин, улан-удэнский авиационный завод, россия, республика бурятия, политика, общество, правительство рф
Экология, Улан-Удэ, Владимир Путин, Улан-Удэнский авиационный завод, Россия, Республика Бурятия, Политика, Общество, Правительство РФ
Правительство готовит расширение программы "Чистый воздух", заявил Путин

Президент Путин заявил, что правительство готовит расширение программы "Чистый воздух"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства России в Москве
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ готовится расширить федеральную программу "Чистый воздух", сообщил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с главой государства сотрудники Улан-Удэнского авиационного завода пожаловались на качество воздуха в Улан-Удэ и попросили включить его в программу "Чистый воздух".
Вид на промышленную зону в Перми - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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"Программа "Чистый воздух" рассчитана на двенадцать городов с наиболее неблагоприятной ситуацией с точки зрения экологии. Это двенадцать крупнейших агломераций. Улан-Удэ там нет, но правительство сейчас занимается расширением этой программы", - сказал Путин.
Он пояснил, что в программу добавятся еще крупные города.
«
"Это мы изначально планировали. Следующий шаг будет сделан в ближайшее время", - пообещал Путин.
Говоря об Улан-Удэ, он сказал, что с точки зрения улучшения качества воздуха, на его взгляд, перспективным является подведение к городу газа.
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ЭкологияУлан-УдэВладимир ПутинУлан-Удэнский авиационный заводРоссияРеспублика БурятияПолитикаОбществоПравительство РФ
 
 
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