https://ria.ru/20230314/vozdukh-1857836244.html
Правительство готовит расширение программы "Чистый воздух", заявил Путин
Правительство готовит расширение программы "Чистый воздух", заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023
Правительство готовит расширение программы "Чистый воздух", заявил Путин
Правительство РФ готовится расширить федеральную программу "Чистый воздух", сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:02
2023-03-14T17:02
2023-03-14T17:02
экология
улан-удэ
владимир путин
улан-удэнский авиационный завод
россия
республика бурятия
политика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839364384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8e9414716beeb931a3243f2ec0c8f60.jpg
УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ готовится расширить федеральную программу "Чистый воздух", сообщил президент РФ Владимир Путин. На встрече с главой государства сотрудники Улан-Удэнского авиационного завода пожаловались на качество воздуха в Улан-Удэ и попросили включить его в программу "Чистый воздух". "Программа "Чистый воздух" рассчитана на двенадцать городов с наиболее неблагоприятной ситуацией с точки зрения экологии. Это двенадцать крупнейших агломераций. Улан-Удэ там нет, но правительство сейчас занимается расширением этой программы", - сказал Путин. Он пояснил, что в программу добавятся еще крупные города. Говоря об Улан-Удэ, он сказал, что с точки зрения улучшения качества воздуха, на его взгляд, перспективным является подведение к городу газа.
https://ria.ru/20230227/zapakh-1854703397.html
https://ria.ru/20230302/zavod-1855375369.html
улан-удэ
россия
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839365555_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2d699e6651c97d1d1bfb829460f9263c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология, улан-удэ, владимир путин, улан-удэнский авиационный завод, россия, республика бурятия, политика, общество, правительство рф
Экология, Улан-Удэ, Владимир Путин, Улан-Удэнский авиационный завод, Россия, Республика Бурятия, Политика, Общество, Правительство РФ
Правительство готовит расширение программы "Чистый воздух", заявил Путин
Президент Путин заявил, что правительство готовит расширение программы "Чистый воздух"
УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ готовится расширить федеральную программу "Чистый воздух", сообщил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с главой государства сотрудники Улан-Удэнского авиационного завода
пожаловались на качество воздуха в Улан-Удэ
и попросили включить его в программу "Чистый воздух".
В Перми не выявили загрязнений воздуха после жалоб жителей на запах газа
"Программа "Чистый воздух" рассчитана на двенадцать городов с наиболее неблагоприятной ситуацией с точки зрения экологии. Это двенадцать крупнейших агломераций. Улан-Удэ там нет, но правительство сейчас занимается расширением этой программы", - сказал Путин.
Он пояснил, что в программу добавятся еще крупные города.
«
"Это мы изначально планировали. Следующий шаг будет сделан в ближайшее время", - пообещал Путин.
Говоря об Улан-Удэ, он сказал, что с точки зрения улучшения качества воздуха, на его взгляд, перспективным является подведение к городу газа.
В Бурятии реконструируют завод по разведению байкальского омуля