https://ria.ru/20230314/vozdukh-1857836244.html

Правительство готовит расширение программы "Чистый воздух", заявил Путин

Правительство готовит расширение программы "Чистый воздух", заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023

Правительство готовит расширение программы "Чистый воздух", заявил Путин

Правительство РФ готовится расширить федеральную программу "Чистый воздух", сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:02

2023-03-14T17:02

2023-03-14T17:02

экология

улан-удэ

владимир путин

улан-удэнский авиационный завод

россия

республика бурятия

политика

общество

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ готовится расширить федеральную программу "Чистый воздух", сообщил президент РФ Владимир Путин. На встрече с главой государства сотрудники Улан-Удэнского авиационного завода пожаловались на качество воздуха в Улан-Удэ и попросили включить его в программу "Чистый воздух". "Программа "Чистый воздух" рассчитана на двенадцать городов с наиболее неблагоприятной ситуацией с точки зрения экологии. Это двенадцать крупнейших агломераций. Улан-Удэ там нет, но правительство сейчас занимается расширением этой программы", - сказал Путин. Он пояснил, что в программу добавятся еще крупные города. Говоря об Улан-Удэ, он сказал, что с точки зрения улучшения качества воздуха, на его взгляд, перспективным является подведение к городу газа.

https://ria.ru/20230227/zapakh-1854703397.html

https://ria.ru/20230302/zavod-1855375369.html

улан-удэ

россия

республика бурятия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экология, улан-удэ, владимир путин, улан-удэнский авиационный завод, россия, республика бурятия, политика, общество, правительство рф