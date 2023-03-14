Рейтинг@Mail.ru
Пашинян анонсировал визит главы МИД Армении в Россию - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 14.03.2023 (обновлено: 15:08 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/vizit-1857787008.html
Пашинян анонсировал визит главы МИД Армении в Россию
Пашинян анонсировал визит главы МИД Армении в Россию - РИА Новости, 14.03.2023
Пашинян анонсировал визит главы МИД Армении в Россию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции во вторник сообщил, что в ближайшее время запланирован визит министра иностранных дел страны... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:41
2023-03-14T15:08
в мире
армения
россия
москва
никол пашинян
мид армении
арарат мирзоян
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837443553_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_aacdc1a08cce67bd7cc31b0331b1b8bf.jpg
ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции во вторник сообщил, что в ближайшее время запланирован визит министра иностранных дел страны Арарата Мирзояна в Москву.Ему задали вопрос, согласен ли Ереван провести трехстороннюю встречу глав МИД Армении, РФ и Азербайджана. "Мы, конечно, готовы (к такой встрече – ред.), и вчера мы об этом говорили с президентом РФ. В ближайшее время запланирован визит министра иностранных дел в Москву, где они обсудят это", - сказал Пашинян.По словам армянского премьера, предыдущая трехсторонняя встреча не состоялась, так как начался острый кризис, связанный с блокированием Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, и было необходимо, чтобы министр находился в Ереване. "Мы не отклоняли встречу, она не была отменена", - сказал Пашинян.В конце декабря 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил сожаление в связи с отказом Мирзояна приехать в Москву на трехсторонние консультации с Азербайджаном.
https://ria.ru/20230313/pashinyan-1857497751.html
армения
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837443553_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_aece3bbac32b3661547f6aaff2b027b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, москва, никол пашинян, мид армении, арарат мирзоян, мария захарова
В мире, Армения, Россия, Москва, Никол Пашинян, МИД Армении, Арарат Мирзоян, Мария Захарова
Пашинян анонсировал визит главы МИД Армении в Россию

Пашинян анонсировал визит главы МИД Армении Мирзояна в Россию в ближайшее время

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции во вторник сообщил, что в ближайшее время запланирован визит министра иностранных дел страны Арарата Мирзояна в Москву.
Ему задали вопрос, согласен ли Ереван провести трехстороннюю встречу глав МИД Армении, РФ и Азербайджана. "Мы, конечно, готовы (к такой встрече – ред.), и вчера мы об этом говорили с президентом РФ. В ближайшее время запланирован визит министра иностранных дел в Москву, где они обсудят это", - сказал Пашинян.
По словам армянского премьера, предыдущая трехсторонняя встреча не состоялась, так как начался острый кризис, связанный с блокированием Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, и было необходимо, чтобы министр находился в Ереване. "Мы не отклоняли встречу, она не была отменена", - сказал Пашинян.
В конце декабря 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил сожаление в связи с отказом Мирзояна приехать в Москву на трехсторонние консультации с Азербайджаном.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Карабахе
13 марта, 12:39
 
В миреАрменияРоссияМоскваНикол ПашинянМИД АрменииАрарат МирзоянМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала