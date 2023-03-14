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Пашинян анонсировал визит главы МИД Армении в Россию

Пашинян анонсировал визит главы МИД Армении в Россию - РИА Новости, 14.03.2023

Пашинян анонсировал визит главы МИД Армении в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции во вторник сообщил, что в ближайшее время запланирован визит министра иностранных дел страны... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:41

2023-03-14T14:41

2023-03-14T15:08

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ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции во вторник сообщил, что в ближайшее время запланирован визит министра иностранных дел страны Арарата Мирзояна в Москву.Ему задали вопрос, согласен ли Ереван провести трехстороннюю встречу глав МИД Армении, РФ и Азербайджана. "Мы, конечно, готовы (к такой встрече – ред.), и вчера мы об этом говорили с президентом РФ. В ближайшее время запланирован визит министра иностранных дел в Москву, где они обсудят это", - сказал Пашинян.По словам армянского премьера, предыдущая трехсторонняя встреча не состоялась, так как начался острый кризис, связанный с блокированием Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, и было необходимо, чтобы министр находился в Ереване. "Мы не отклоняли встречу, она не была отменена", - сказал Пашинян.В конце декабря 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил сожаление в связи с отказом Мирзояна приехать в Москву на трехсторонние консультации с Азербайджаном.

https://ria.ru/20230313/pashinyan-1857497751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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