https://ria.ru/20230314/ukraina-1857791915.html

ГД приняла закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления

ГД приняла закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления - РИА Новости, 14.03.2023

ГД приняла закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении украинского гражданства со дня подачи лицом... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:56

2023-03-14T14:56

2023-03-14T14:56

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении украинского гражданства со дня подачи лицом необходимого заявления в МВД России о выходе из него. В первом чтении законопроект был принят 7 февраля. Авторами законопроекта выступили депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев (СРЗП), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров (ЕР). Проектом федерального закона "Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины" предусматривается, что такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины. По словам авторов законопроекта, со дня подачи такого заявления граждане обязываются воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины. Как указывается в пояснительной записке, законопроектом предусматривается создание правового механизма, при котором граждане Российской Федерации, имеющие гражданство Украины, будут считаться не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины, что позволит обеспечить допуск таких граждан к замещению государственных, муниципальных и иных должностей. Также указывается, что в случае выявления факта несоблюдения обязательств МВД России составляется заключение, "со дня вынесения указанного заключения заявление этого гражданина о нежелании состоять в гражданстве Украины считается недействительным, а сам гражданин - имеющим гражданство Украины". Добавляется, что гражданин вправе подать повторное обращение о нежелании состоять в гражданстве Украины по истечении 10 лет со дня вынесения такого заключения. Поправками во второму чтению предлагается, что заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины в отношении ребенка до 14 лет подается одним из родителей, единственным родителем, усыновителем. Данное заявление в отношении детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе постоянно пребывающих в образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, или иной организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подается опекуном или уполномоченным представителем такой организации. Также поправками в законопроекте предлагается установить, что признание заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины недействительным не влечет обязанность граждан РФ, имеющих гражданство Украины, подавать уведомления о наличии у них гражданства Украины.

https://ria.ru/20230204/grazhdanstvo-1849795745.html

https://ria.ru/20230306/serby-1856089327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, общество, госдума рф