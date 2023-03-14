https://ria.ru/20230314/timofeev-1857836151.html

Новым генеральным директором РСМД стал Иван Тимофеев, сообщил источник

Новым генеральным директором РСМД стал Иван Тимофеев, сообщил источник - РИА Новости, 14.03.2023

Новым генеральным директором РСМД стал Иван Тимофеев, сообщил источник

Новым генеральным директором Российского Совета по международным делам (РСМД) стал Иван Тимофеев, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:02

2023-03-14T17:02

2023-03-14T17:11

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Новым генеральным директором Российского Совета по международным делам (РСМД) стал Иван Тимофеев, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.Отвечая на соответствующий вопрос, собеседник агентства назвал имя Ивана Тимофеева. Источник выразил надежду на то, что Тимофеев "выведет Совет из тупика неэффективности"Тимофеев с 2011 года по настоящее время занимал пост программного директора РСМД. В сферу его ответственности входила содержательная работа РСМД: исследовательские, образовательные и издательские проекты, связи с правительственными структурами и СМИ.С 2015 года он также является руководителем программы "Институты евроатлантической безопасности" Валдайского клуба. До прихода в РСМД занимал должности ученого секретаря МГИМО МИД России, директора Аналитического центра МГИМО.Ранее источник РИА Новости в МИД РФ рассказал, что во вторник на общем собрании членов РСМД Игорь Иванов переизбран президентом Совета. При этом экс-гендиректор РСМД Андрея Кортунов из- за неудовлетворительной оценки своей работы, пост не сохранил.

https://ria.ru/20230314/voyna-1857740750.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, россия