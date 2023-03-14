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Новым генеральным директором РСМД стал Иван Тимофеев, сообщил источник - РИА Новости, 14.03.2023
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17:02 14.03.2023 (обновлено: 17:11 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/timofeev-1857836151.html
Новым генеральным директором РСМД стал Иван Тимофеев, сообщил источник
Новым генеральным директором РСМД стал Иван Тимофеев, сообщил источник - РИА Новости, 14.03.2023
Новым генеральным директором РСМД стал Иван Тимофеев, сообщил источник
Новым генеральным директором Российского Совета по международным делам (РСМД) стал Иван Тимофеев, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:02
2023-03-14T17:11
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Новым генеральным директором Российского Совета по международным делам (РСМД) стал Иван Тимофеев, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.Отвечая на соответствующий вопрос, собеседник агентства назвал имя Ивана Тимофеева. Источник выразил надежду на то, что Тимофеев "выведет Совет из тупика неэффективности"Тимофеев с 2011 года по настоящее время занимал пост программного директора РСМД. В сферу его ответственности входила содержательная работа РСМД: исследовательские, образовательные и издательские проекты, связи с правительственными структурами и СМИ.С 2015 года он также является руководителем программы "Институты евроатлантической безопасности" Валдайского клуба. До прихода в РСМД занимал должности ученого секретаря МГИМО МИД России, директора Аналитического центра МГИМО.Ранее источник РИА Новости в МИД РФ рассказал, что во вторник на общем собрании членов РСМД Игорь Иванов переизбран президентом Совета. При этом экс-гендиректор РСМД Андрея Кортунов из- за неудовлетворительной оценки своей работы, пост не сохранил.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика, Россия
Новым генеральным директором РСМД стал Иван Тимофеев, сообщил источник

Новым главой РСМД стал программный директор совета Иван Тимофеев

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкИван Тимофеев
Иван Тимофеев - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Иван Тимофеев . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Новым генеральным директором Российского Совета по международным делам (РСМД) стал Иван Тимофеев, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.
Отвечая на соответствующий вопрос, собеседник агентства назвал имя Ивана Тимофеева. Источник выразил надежду на то, что Тимофеев "выведет Совет из тупика неэффективности"
Тимофеев с 2011 года по настоящее время занимал пост программного директора РСМД. В сферу его ответственности входила содержательная работа РСМД: исследовательские, образовательные и издательские проекты, связи с правительственными структурами и СМИ.
С 2015 года он также является руководителем программы "Институты евроатлантической безопасности" Валдайского клуба. До прихода в РСМД занимал должности ученого секретаря МГИМО МИД России, директора Аналитического центра МГИМО.
Ранее источник РИА Новости в МИД РФ рассказал, что во вторник на общем собрании членов РСМД Игорь Иванов переизбран президентом Совета. При этом экс-гендиректор РСМД Андрея Кортунов из- за неудовлетворительной оценки своей работы, пост не сохранил.
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