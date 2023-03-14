https://ria.ru/20230314/tigritsa-1857693767.html

Пойманная в Хабаровском крае истощенная тигрица успешно охотится

Пойманная в Хабаровском крае истощенная тигрица успешно охотится - РИА Новости, 14.03.2023

Пойманная в Хабаровском крае истощенная тигрица успешно охотится

Специалисты отмечают положительную тенденцию в состоянии здоровья амурской тигрицы, которая, будучи истощенной, забралась под веранду дома в Хабаровском крае,... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T08:59

2023-03-14T08:59

2023-03-14T10:57

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хабаровский край

россия

нанайский район

сергей арамилев

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар — РИА Новости. Специалисты отмечают положительную тенденцию в состоянии здоровья амурской тигрицы, которая, будучи истощенной, забралась под веранду дома в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Он указал на положительную тенденцию в состоянии животного, отметив, что специалисты ждут, когда тигрица вернет себе физиологические параметры. "Плюсом является то, что она дважды успешно охотилась, самостоятельно ест, переваривает мясо", — уточнил Арамилев. Гендиректор центра добавил, что пока признаков последствий обморожения у нее не замечено. В начале марта в поселке Арсеньево Нанайского района Хабаровского края тигрица напала на собаку и скрылась под верандой дома. Животное отловили, это оказалась истощенная молодая самка. Зверя перевезли в центр реабилитации в Приморье.Арамилев рассказывал, что, возможно, хищница угодила в капкан, потому что у нее отсутствуют фрагменты трех пальцев на одной из лап. Рана уже зажила, но могла мешать охотиться. Также у тигрицы отморожен кончик хвоста и немного уши, поэтому нельзя было предугадать последствия для здоровья. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки живут в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в стране обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20230310/tigrenok-1856934839.html

https://ria.ru/20230302/tigr-1855255391.html

хабаровский край

россия

нанайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, хабаровский край, россия, нанайский район, сергей арамилев