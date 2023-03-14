https://ria.ru/20230314/tigritsa-1857693767.html
Пойманная в Хабаровском крае истощенная тигрица успешно охотится
Пойманная в Хабаровском крае истощенная тигрица успешно охотится - РИА Новости, 14.03.2023
Пойманная в Хабаровском крае истощенная тигрица успешно охотится
Специалисты отмечают положительную тенденцию в состоянии здоровья амурской тигрицы, которая, будучи истощенной, забралась под веранду дома в Хабаровском крае,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:59
2023-03-14T08:59
2023-03-14T10:57
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар — РИА Новости. Специалисты отмечают положительную тенденцию в состоянии здоровья амурской тигрицы, которая, будучи истощенной, забралась под веранду дома в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Он указал на положительную тенденцию в состоянии животного, отметив, что специалисты ждут, когда тигрица вернет себе физиологические параметры. "Плюсом является то, что она дважды успешно охотилась, самостоятельно ест, переваривает мясо", — уточнил Арамилев. Гендиректор центра добавил, что пока признаков последствий обморожения у нее не замечено. В начале марта в поселке Арсеньево Нанайского района Хабаровского края тигрица напала на собаку и скрылась под верандой дома. Животное отловили, это оказалась истощенная молодая самка. Зверя перевезли в центр реабилитации в Приморье.Арамилев рассказывал, что, возможно, хищница угодила в капкан, потому что у нее отсутствуют фрагменты трех пальцев на одной из лап. Рана уже зажила, но могла мешать охотиться. Также у тигрицы отморожен кончик хвоста и немного уши, поэтому нельзя было предугадать последствия для здоровья. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки живут в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в стране обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20230310/tigrenok-1856934839.html
https://ria.ru/20230302/tigr-1855255391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, хабаровский край, россия, нанайский район, сергей арамилев
Хорошие новости, Общество, Хабаровский край, Россия, Нанайский район, Сергей Арамилев
Пойманная в Хабаровском крае истощенная тигрица успешно охотится
Пойманная под верандой дома в Хабаровском крае истощенная тигрица успешно охотится
ВЛАДИВОСТОК, 14 мар — РИА Новости. Специалисты отмечают положительную тенденцию в состоянии здоровья амурской тигрицы, которая, будучи истощенной, забралась под веранду дома в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
«
"Тигрица успешно отохотилась два раза, питается. Она была истощена, и, соответственно, у нее на этом фоне есть ряд заболеваний, которые могут быть у любого тигра. Они обостряются при истощении зверя, когда низкий иммунитет", — рассказал специалист.
Он указал на положительную тенденцию в состоянии животного, отметив, что специалисты ждут, когда тигрица вернет себе физиологические параметры.
"Плюсом является то, что она дважды успешно охотилась, самостоятельно ест, переваривает мясо", — уточнил Арамилев.
Истощенного амурского тигренка нашли на дороге в Хабаровском крае
Гендиректор центра добавил, что пока признаков последствий обморожения у нее не замечено.
«
"Анализы не очень хорошие. Но это лечится восстановлением физиологического состояния здоровья. Как только тигр набирает вес, у него начинает восстанавливаться иммунитет, который данные заболевания подавляет, и они уходят в спящий режим", — пояснил собеседник.
В начале марта в поселке Арсеньево Нанайского района
Хабаровского края тигрица напала на собаку и скрылась под верандой дома. Животное отловили, это оказалась истощенная молодая самка. Зверя перевезли в центр реабилитации в Приморье.
Арамилев рассказывал, что, возможно, хищница угодила в капкан, потому что у нее отсутствуют фрагменты трех пальцев на одной из лап. Рана уже зажила, но могла мешать охотиться. Также у тигрицы отморожен кончик хвоста и немного уши, поэтому нельзя было предугадать последствия для здоровья.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России
эти кошки живут в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области
, Еврейской автономной области
. Согласно результатам сплошного учета, в стране обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
В Приморье поймали тигра, державшего в страхе жителей нескольких сел