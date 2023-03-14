https://ria.ru/20230314/sunak-1857675621.html

Премьер Британии призвал "ускорить" западную военную помощь Украине

Премьер Британии призвал "ускорить" западную военную помощь Украине - РИА Новости, 14.03.2023

Премьер Британии призвал "ускорить" западную военную помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в интервью американскому телеканалу NBC призвал "ускорить и интенсифицировать" западную военную помощь Украине. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T01:56

2023-03-14T01:56

2023-03-14T01:59

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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в интервью американскому телеканалу NBC призвал "ускорить и интенсифицировать" западную военную помощь Украине. То, как западные страны повели себя в конфликте на Украине, Сунак назвал оптимальным вариантом действий в случае необходимости "сдержать враждебные действия со стороны любого государства где бы то ни было". "Правильным в этих обстоятельствах было предоставить Украине всю поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя", - сказал Сунак. Премьер-министр добавил, что поставки вооружений из Китая в России, стали бы "очень тревожным и опасным развитием событий". "Я думаю, что Великобритания, США и все страны послали сильный сигнал, призвав Китай, любую страну не поддерживать Россию в этом конфликте", - сказал Сунак. На вопрос, поддержит ли он введение санкций против Китая, если тот будет поставлять оружие России, он ответил: "Я думаю, что санкции всегда лучше предпринимать в координации с союзниками". Сунак прибыл в США для участия в саммите американо-британо-австралийского оборонного партнерства AUKUS, которое широко воспринимается как проект сдерживания Китая. Лидеры трех стран официально озвучили планы строительства атомного подводного флота для Австралии. Сунак назвал Китай крупнейшей угрозой британским экономическим интересам и системным вызовом мировому порядку. "Поведение, которое в последнее время мы видим со стороны Китая, вызывает беспокойство", - сказал премьер-министр, обвинив китайские власти во "все более авторитарном поведении дома" и проведении все более решительной внешней политики. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230313/audit-1857128211.html

https://ria.ru/20230313/sanktsii-1857657055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, китай, риши сунак, нато, aukus