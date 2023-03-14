https://ria.ru/20230314/stupin-1857904921.html

Депутата Мосгордумы Ступина исключили из КПРФ

Депутата Мосгордумы Ступина исключили из КПРФ - РИА Новости, 14.03.2023

Депутата Мосгордумы Ступина исключили из КПРФ

Депутат Московской городской думы Евгений Ступин сообщил о своем исключении из партии КПРФ. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T23:41

2023-03-14T23:41

2023-03-14T23:41

евгений ступин

московская городская дума

кпрф

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569597777_0:217:3000:1905_1920x0_80_0_0_0680477fc1d20baa80b7525b81a91bb3.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Московской городской думы Евгений Ступин сообщил о своем исключении из партии КПРФ. Депутат отметил, что было названо три основания его исключения, среди них голосование против отчета мэра Москвы Сергея Собянина в Мосгордуме в 2022 году. "За мое исключение проголосовали в том числе (секретарь московского горкома, глава фракции коммунистов в Мосгордуме Николай) Зубрилин и (экс-депутат ГД от КПРФ Валерий) Рашкин. Против лишь Десятова Татьяна Ивановна", - добавил Ступин.

https://ria.ru/20220601/deputaty-1792238606.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений ступин, московская городская дума, кпрф, москва