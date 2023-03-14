https://ria.ru/20230314/stupin-1857904921.html
Депутата Мосгордумы Ступина исключили из КПРФ
Депутата Мосгордумы Ступина исключили из КПРФ - РИА Новости, 14.03.2023
Депутата Мосгордумы Ступина исключили из КПРФ
Депутат Московской городской думы Евгений Ступин сообщил о своем исключении из партии КПРФ. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T23:41
2023-03-14T23:41
2023-03-14T23:41
евгений ступин
московская городская дума
кпрф
москва
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Московской городской думы Евгений Ступин сообщил о своем исключении из партии КПРФ. Депутат отметил, что было названо три основания его исключения, среди них голосование против отчета мэра Москвы Сергея Собянина в Мосгордуме в 2022 году. "За мое исключение проголосовали в том числе (секретарь московского горкома, глава фракции коммунистов в Мосгордуме Николай) Зубрилин и (экс-депутат ГД от КПРФ Валерий) Рашкин. Против лишь Десятова Татьяна Ивановна", - добавил Ступин.
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евгений ступин, московская городская дума, кпрф, москва
Евгений Ступин, Московская городская дума, КПРФ, Москва
Депутата Мосгордумы Ступина исключили из КПРФ
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил об исключении из КПРФ